カール・エッシェンバックは、グローバル展開と事業規模拡大を推進した後、CEOを退任

本リリースは、米国 Workday Inc. が 2026 年 2月 9 日（現地時間）に配信した英文リリース(https://newsroom.workday.com/2026-02-09-Workday-Announces-CEO-Transition-as-Co-Founder-Aneel-Bhusri-Returns-to-Lead-the-Companys-Next-Chapter)に基づき作成した日本語抄訳です。その内容および解釈については、英文が優先されます。

人事(https://www.workday.com/ja-jp/products/human-capital-management/overview.html)、財務(https://www.workday.com/ja-jp/products/financial-management/overview.html)とエージェント(https://www.workday.com/ja-jp/artificial-intelligence/agentic-ai.html)のエンタープライズ向け AI プラットフォームを提供する Workday, Inc. は、共同創業者でExective Chairを務めていたアニール・ブースリ（Aneel Bhusri）(https://www.workday.com/ja-jp/company/about-workday/leadership/aneel-bhusri.html)が、急速に進化する AI 時代におけるリーダーシップ強化を目的に、同社の新たな成長段階に向けて最高経営責任者（CEO）に復帰することを発表しました。これにより、ブースリはWorkday の共同創業者、CEO 兼 会長となります。カール・エッシェンバック（Carl Eschenbach）は、グローバル展開の拡大、業界領域の拡張、およびオペレーションの規律強化を特徴とする期間 Workday をリードしましたが、この度CEOおよび取締役を退任します。なお、エッシェンバックは今後、CEO の戦略アドバイザーとしてブースリおよび Workday を引き続きサポートします。



Workday のVice Chair 兼 Lead Independent Director であるマーク・ホーキンス（Mark Hawkins）は次のように述べています。

「アニール・ブースリとデイブ・ダフィールド（Dave Duffield、共同創業者および名誉経営責任者）(https://www.workday.com/ja-jp/company/about-workday/leadership/dave-duffield.html)は、『働き方は変えられる』という信念のもと Workday を創業し、エンタープライズソフトウェア分野で最も革新的な企業の一つを築き上げました。AI により大きな転換点を迎えるなか、次の成長段階を率いるリーダーとしてブースリ以上に適任な人物はいません。同氏のビジョンと確信、そして Workday のカルチャーへの深い理解は、変化する事業環境においても同社がリーダーシップを発揮し続ける基盤になると考えています。カール・エッシェンバックは重要な時期に経営を引き継ぎ、Workday をより規律あるグローバル組織へと成長させました。誠実さと人間味をもってリーダーシップを発揮するとともに、同社のオペレーション基盤を強化しました。これまでのリーダーシップと会社にもたらした貢献に深く感謝しています。また、今後も戦略アドバイザーとしてブースリおよび Workday を引き続き支援してくれることを心強く思います」

アニール・ブースリは次のように述べています。

「カール・エッシェンバックが、会社規模の拡大、基盤の強化、そして将来に向けた体制の確立など、重要な局面において Workday を率いてくれたことに深く感謝しています。Workday は現在、創業以来でも極めて重要な転換点を迎えています。AI は SaaS を上回る変革であり、次世代の市場リーダーを形づくるものになるでしょう。Workday のPresident, Product & Technology を務めるゲリット・カズマイヤー（Gerrit Kazmaier）(https://www.workday.com/ja-jp/company/about-workday/leadership/gerrit-kazmaier.html)および President & Chief Commercial Officer（最高商務責任者）を務めるロブ・エンスリン（Rob Enslin）(https://www.workday.com/ja-jp/company/about-workday/leadership/rob-enslin.html)両プレジデントと連携しながら、 CEO として復帰できることをうれしく思うとともに、今後の機会に大きな期待を寄せています」

カール・エッシェンバックは次のように述べています。

「過去3年間、CEO として務める機会を得たことを光栄に思います。オペレーションの規律強化、グローバル展開の拡大、業界領域の拡張、そして AI 分野における基盤づくりなど、多くの成果を上げることができました。この特別な企業の経営を委任いただいたアニール・ブースリおよび取締役会に深く感謝しています。今後は次の成長段階に向け、ブースリおよび Workday を引き続き支援してまいります」

本人事は 2027 年度の開始にあわせて実施され、アニール・ブースリが CEO に就任しています。

2026 年度第 4 四半期および通期の見通し

Workday は、2026 年 2 月 4 日に米証券取引委員会（SEC）へ提出した Form 8-K において開示したとおり、2025 年 11 月 25 日に実施した 2026 年度第 3 四半期決算説明会で示した見通しに概ね沿った、2026 年度第 4 四半期および通期の業績となる見込みです。なお、2026年 2 月 4 日付 Form 8-K で開示したとおり、GAAP ベースの営業利益率についてはこの限りではありません。

これらの見通しは、監査前の暫定的な財務情報およびその他の情報に基づくものであり、通常の四半期決算手続および会計レビューの結果により変更される可能性があります。なお、Workday は 2026 年 2 月 24 日（火）（米国時間）の米国市場取引終了後に、2026 年度第 4 四半期および通期の決算を発表する予定です。

以上

