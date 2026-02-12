政策立案を通して社会課題を解決する探究学習教材を無料公開

公益財団法人国際文化会館

公益財団法人国際文化会館 政策起業家プラットフォーム（東京都港区、理事長 近藤 正晃ジェームス、以下、PEP（ペップ）: Policy Entrepreneur’s Platform）は、一般社団法人 Fora（東京都中央区、代表理事 藤村琢己） の協力のもと、高校の「探究」などの授業で活用できる教材「政策起業アントレプレナーシップ教育 高校探究のための学習支援教材パッケージ」（以下、本教材）を開発し、Web 上で無料公開しました。本教材は、政策立案を通じて社会課題を解決する「政策起業」の手法を学習し、生徒がアントレプレナーシップを身につけることを目指しています。社会や公共の授業で学ぶ知識とアントレプレナーシップ教育をつなぎ、より多くの教育現場で実践的な学びを促すことが目的です。

アントレプレナーシップ教育は、文部科学省アントレプレナーシップ人材育成プログラムによると、「自ら社会課題を見つけ、課題解決に向かってチャレンジしたり、他者との協働により解決策を探究したりすることができる知識・能力・態度を身に付ける教育」と定義されています。また PEP では、公のための課題意識のもと、政策の実装に影響力を与えることを「政策起業」と呼んでいます。

本教材では、学生が政策起業の手法をグループワークなどの主体的な学びを通じて体験します。教育格差や SNS 利用にまつわるリスクなどの学生に身近な社会課題をテーマに取り上げ、学生自らが課題の設定と原因の深堀りを行い、インタビューや文献調査などを活用することで政策案を考案します。

教材の詳細については別紙をご覧ください。

本教材の概要

別紙：政策起業アントレプレナーシップ教育 高校探究のための学習支援教材パッケージについて

1.期待される教育効果：

- 「問いを立てる能力」「アイデアを作る能力」「今ある資源を認識し、活用する能力」といった、アントレプレナーシップ教育で重視されている能力の涵養- 政策を通じて社会課題に取り組むことによる政治的自己効力感の向上

2.なぜアントレプレナーシップ教育で「政策起業」を扱うのか？：

ビジネスを題材とすることが多い従来のアントレプレナーシップ教育は、実際の市場で大人たちと競い合うことになるため学生が成功体験を得づらいという課題がありました。政策起業では、地域の課題や学生に身近な課題を取り上げるため、政策によって課題を解決できる可能性があり、学生にとっても分かりやすい形での成功体験の獲得ができます。

また、ビジネス起業や社会起業をテーマとする場合、授業終了後の学生による事業継続が難しい、という課題もありました。政策起業の場合、良い政策であれば、学生が取り組みを継続しなくても行政がその活動を取り上げ継続してくれる可能性があります。

さらに、政策起業に必要なスキル（課題分析・仮説検証・インタビューなど）は、ビジネス起業と共通しており、実践的なアントレプレナーシップ教育としても機能します。

そうした思いのもと、PEP では学生の皆さん向けに政策を題材にしたアントレプレナーシップ教育を行うことで、国や地域のこれからの社会課題解決の担い手である『政策起業家』を育成していくことを目指しています。

政策起業家プラットフォーム（PEP: Policy Entrepreneur’s Platform）について

PEP = Policy Entrepreneur’s Platform （政策起業家プラットフォーム）は、政策起業家のコミュニティです。

官僚や政治家だけでは解決できない複雑な政策課題に、政・官・民・学・NGO/NPO等が垣根を越えて協力し、社会のあらゆる叡智と力を結集し向きあう、新時代にふさわしい、開かれた政策創り、ガバナンス・イノベーションが求められています。その担い手は「政策起業家」です。

PEPは政策起業家の研究、協働、提携、育成、研修、認知の場を提供し、政策起業家がインパクトのある政策実現を主導できる環境づくりを目指します。

公式Webサイト：https://peplatform.org/

一般社団法人 Fora について

一般社団法人Foraは、これまで100校超の中学校や高校を対象に、探究学習やキャリア教育の実施を支援しています。「生徒の学び続ける意欲と能力を高めること」を教育目標におき、延べ5万人を超える高校生にプログラム提供や教材提供を行ってきたほか、学校教育へのコンサルティング（学校伴走事業）や、企業等との高校生向けのワークショップ新規開発（協働事業）などを実施しています。

【会社概要】

代表者：代表理事 藤村 琢己

所在地：東京都中央区日本橋室町1-13-1 DKノア4F

事業内容：学校伴走事業、協働事業

設立日：2016年4月

団体HP：https://fora.or.jp/

公益財団法人国際文化会館について

日本と世界の人々の間の文化交流と知的協力を通じて国際相互理解の増進をはかることを目的に、1952年にロックフェラー財団をはじめとする内外の諸団体や個人からの支援により設立された非営利の民間団体です。事業活動は主として、１.国際関係・地域研究・地政学、２.社会システム・ガバナンス・イノベーション、３.文明論・哲学、４.アート・デザインの４つの領域からなるプログラム部門と、その事業を支える国際交流の場としての施設の維持運営にあたる業務部門とからなっています

公式Webサイト：https://ihj.global/