世界最大規模のエフェクターペダル展示！イケシブ（IKEBE SHIBUYA）1Fに「ワールドペダルパーク」誕生！同日、桜丘フロントビル4F「アンプステーションプレミアム」リニューアルオープン！

株式会社池部楽器店

株式会社池部楽器店（東京都千代田区 代表取締役 田中義章）は、旗艦店であるイケシブ（IKEBE SHIBUYA）1Fに新施設「ワールドペダルパーク（WPP）」をオープンいたします。WPPは2026年2月20日（金）のオープンに先駆け、2026年2月14日（土）にプレオープンいたします。さらに同日、桜丘フロントビル4Fのハイエンドギター＆アンプ専門店「ギターズステーション」と同フロアにて、ハイエンドアンプ専門店「アンプステーションプレミアム」をリニューアルオープンいたします。

「回って試せる、音作りの公園」ワールドペダルパーク（WPP）

ワールドペダルパーク（WPP）ロゴイケシブ（IKEBE SHIBUYA）1F「ワールドペダルパーク（WPP）」完成イメージ ※実際の店舗とは一部異なる場合があります。

イケシブ（IKEBE SHIBUYA）の1Fに位置する「ワールドペダルパーク（WPP）」は、ショップの枠を超えた“公園”のような体験型ストアでエフェクターペダルはもちろんのこと、ミニアンプからDTM／レコーディング機材、エントリークラスのギターまでフルラインナップを揃え、“音作りのすべて”をこのフロアで体験できる従来の楽器店の枠を超えた「音作りの公園」を目指しました。

世界最大規模のエフェクターペダルのタワーが登場

ワールドペダルパーク（WPP）内「ペダルタワー」（完成イメージ） ※実際の店舗とは一部異なる場合があります。

まず目に飛び込むのは、約2,000台規模で世界中のギター用エフェクターペダルをタワー型に展示販売する「ペダルタワー」。その規模感と独創的なフォルムは、世界でも類を見ない存在感を放ちます。

※自社調べ（2026年2月時点／展示・販売数に基づく）

空間を包み込む250度のLEDビジョン「イケシブサークルビジョン」を導入

ワールドペダルパーク（WPP）内「イケシブサークルビジョン」（完成イメージ） ※実際の店舗とは一部異なる場合があります。

「ペダルタワー」を囲む形で配置された円形LEDビジョン「イケシブサークルビジョン」では、エンターテイメントから製品情報までさまざまなコンテンツを常時放映します。楽器とエンターテイメントをつなぐ新たなコンテンツ展開にご期待ください。

オープン5年を経て、さらなる進化を遂げる音楽・楽器の次世代型ストア「イケシブ（IKEBE SHIBUYA）」

リニューアル後のイケシブ（IKEBE SHIBUYA）外観イメージ ※実際の店舗とは一部異なる場合があります。

2021年3月のオープン以来、“音楽・楽器の次世代型ストア”として、エンターテインメント・カルチャーの発信基地という役割も担い、既存の楽器店の枠を超えた取り組みを続けてきたイケシブ（IKEBE SHIBUYA）。オープンから5年を経て、いま新たなステージへと進化します。「ワールドペダルパーク」で、“公園”のように回遊しながら、あなただけの楽しみ方を見つけてください。

これからもイケシブは、楽器店の枠にとらわれることなく、人と音楽をさらに近づける場所であり続けます。

公式WebサイトWPPオープンのお知らせ :https://www.ikebe-gakki.com/blog/info-wpp2026/

ハイエンドアンプに特化した新たな専門店「アンプステーションプレミアム」がリニューアルオープン

アンプステーションプレミアムロゴ

「アンプステーション」は、桜丘フロントビル4F ハイエンドギター＆アンプ専門店「ギターズステーション」と同フロアにて、ハイエンドギターアンプに特化した専門店「アンプステーションプレミアム」としてリニューアルオープンいたします。

桜丘フロントビル外観：4F「ギターズステーション」同フロアに「アンプステーションプレミアム」がオープン

これまでイケシブ2F「アンプステーション」で展開してきたハイエンドギターアンプの魅力をさらに深め、イケベ楽器店が厳選したハイエンドアンプを中心としたラインナップへと進化。一方、エフェクターや小型アンプについては、新たに誕生した「ワールドペダルパーク」にて展開し、それぞれのジャンルをより楽しめる環境を整えました。

アンプステーションプレミアムでは、ハイエンドギターとアンプの双方に精通したエキスパートが常駐し、製品特性や組み合わせの違いまで踏み込んだ、専門性の高いご提案を行います。ソファを備えた落ち着いた空間で、ハイエンドギターとハイエンドアンプを自由に組み合わせ比較検討しながら、理想のサウンドに出会うための時間を、ゆっくりとお過ごしいただけます。

公式Webサイトリニューアルのお知らせ :https://www.ikebe-gakki.com/blog/info-ampsp2026/

概要

ワールドペダルパーク（WORLD PEDAL PARK／WPP）

プレオープン：2026年2月14日（土）

オープン：2026年2月20日（金）

- 所在地〒150-0043東京都渋谷区道玄坂1-7-4 渋谷スクエアBイケシブ（IKEBE SHIBUYA）1F- 営業時間11:00～20:00※年中無休（元日を除く）- 取扱内容ギター用エフェクターペダル、アンプ、エントリークラスギター、DTM／レコーディング機材 ほかアンプステーションプレミアム

リニューアルオープン：2026年2月14日（土）

- 所在地〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル 4Fハイエンドギター＆アンプ専門店「ギターズステーション」同フロア- 営業時間11:00～20:00※年中無休（元日を除く）- 取扱内容ハイエンドアンプ

会社概要

新コーポレートロゴマーク

1975年の創業以来、楽器小売業を中心に全国4エリア30フロアの専門店を運営し、国内外の音楽シーンにおいてプロ・アマを問わず多くのアーティストに支えられてまいりました。

そして、おかげさまで、2025年7月18日に創業50周年を迎えました。

創業50周年を機にコーポレートロゴを刷新。次の50年に向けて、今後も音楽業界や楽器業界を盛り上げ、音楽の力で人々の心と体を豊かにすることのできる企業を目指してまいります。

会社名：株式会社 池部楽器店

代表者：田中義章

住所：東京都千代田区神田佐久間河岸45 早川ビル2F

設立：昭和50年7月

資本金：3,000万円

事業内容：各種楽器および関連商品の小売販売・通信販売事業・輸入、自社ブランド商品の企画・開発・製造・卸売・小売販売、中古楽器および関連商品の買取・販売

池部楽器店公式Webサイト :https://www.ikebe-gakki.com/