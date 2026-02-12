配車アプリ「DiDi」と旅行予約プラットフォーム「Trip.com」、訪日旅行者・日本国内利用者双方に向けて、移動と旅行体験をまとめてお得にする共同キャンペーンを開始

DiDiモビリティジャパン株式会社

DiDiモビリティジャパン株式会社（東京都港区、代表取締役社長：和久山大輔、以下「当社」）は2026年2月12日（木）より、オンライン旅行予約プラットフォーム「Trip.com」と共同で、訪日外国人観光客および日本国内利用者を対象とした特別キャンペーンを開始します。

本取り組みは、旅行・外出における「移動 × 体験」の利便性を高めることを目的としたもので、Trip.comの旅行商品とDiDiの移動体験を組み合わせることで、旅行者にとってより便利に、そしてより豊かな体験ができることを目指しています。

■背景と目的

訪日外国人旅行者数の拡大に加え、日本人による国内旅行やレジャー需要も引き続き高水準で推移しています。国土交通省の発表によると、2025年の訪日外国人旅行者数は過去最高となる約4,270万人を記録しました。政府は「2030年に訪日外国人旅行者数6,000万人、消費額15兆円」の目標を掲げており、今後もインバウンド需要のさらなる拡大が見込まれます。このような背景のもと、当社は「移動 × アクティビティ」のシナジーに注目し、DiDiのソリューションを通じて観光スポットやエンターテインメントとシームレスにつなぎ、旅行者がよりスムーズな観光体験ができることを目指しています。

■施策内容

キャンペーン期間中、Trip.comで「東京スカイツリー」、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」等、対象チケットを購入すると、誰でも利用できるDiDiの「5％OFF（最大500円）」クーポンコードを提供します。

・キャンペーン期間：2026年2月12日（木）～2026年2月28日（土）

・対象サービス：タクシー/自家用車

・アプリ決済（クレジットカード/PayPay）限定

■キャンペーンイメージ

※実際の内容・デザインとは異なる場合があります。

■累計ダウンロード数1,100万 「DiDi（ディディ）」について

DiDiは目的地と乗車地点を入力すると指定の場所に平均5分*1でタクシーが到着するタクシー配車アプリです。全国32都道府県*2でサービスを展開しています。アプリの累計ダウンロード数は2025年12月時点で累計1,100万を突破しました。タクシー配車プラットフォームとして、タクシーに「乗りたい」と「乗せたい」をアプリでマッチングし、タクシー配車の最適化を実現します。ディディは3ステップで簡単にタクシーを呼ぶことができます。目的地を事前入力することで、ルートをアプリが自動設定するため、道順をドライバーに説明することも不要です。また、キャッシュレス決済が可能なので、車内での煩わしい現金のやりとりも不要です。利用者のタクシーに関わる様々な不満や不安を解消し、より安心してタクシーへご乗車いただけるようサービスの展開を行っています。

ダウンロードはこちら :https://didi.onelink.me/Zkxc/2vpeuufo

*1配車決定から指定の場所へ提携車両のお迎え時間（2024年1-12月の全国平均）、5分を超える/配車できない場合があります。

*2対応エリアの詳細はhttps://didimobility.co.jp/service/user/をご確認ください。

■「Trip.com（トリップドットコム）」について

Trip.com は、39 の国と地域の 24言語および 35 の現地通貨に対応した国際的なワンストップトラベルサービスプロバイダーです。世界 220 の国と地域にある 150 万軒以上のホテルと、3,400 の空港を発着する 640 社以上の航空会社のフライト、そして30 万以上のアトラクションや現地ツアー商品を網羅した巨大なネットワークを有する Trip.com は、24時間年中無休の世界水準の多言語カスタマーサービスに加え、エジンバラ、東京、ソウルに設置されているカスタマーサービスセンターから、世界中の何百万人もの旅行者が作る「最高の旅行体験」をお手伝いしています。URL: https://jp.trip.com