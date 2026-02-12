文字通りの ” 規格外 ”！オプティクス固定を最適化する『ダットサイト用M3皿ねじセット』エアソフトガンパーツメーカーLayLaxから新登場！
「あとちょっと」を妥協しない。その差が固定力を変える。
ダットサイトをマウントへ取付ける際、「ねじが短くて固定しきれない」「長すぎてプレートから飛び出す」そんな経験はありませんか？
一般規格ではカバーしきれない“中間サイズ”を揃えたことで、取付け精度と安心感を両立。サバゲー愛好家やお座敷シューター、ミリタリーファンの細かなニーズに応えます。
発売予定日：好評発売中
ダットサイト用M3皿ねじセット：1,500円（税抜）
その固定、本当に最適ですか？
エアソフトガンのカスタムにおいて、ダットサイトの取付けは命中精度や操作性に直結する重要工程です。
しかし実際には、「規格ねじでは長さが合わない」という問題に直面するケースが少なくありません。
マウント構造が多様化する現在、一般的なM3規格ねじだけでは“あと少し長さが”足りない場面が増えています。
その悩みを、真正面から解決するために生まれました。
7mm～9mmを0.5mm刻みで網羅。実用性を徹底追求
本製品は、M3皿ねじを
7mm／7.5mm／8mm／8.5mm／9mm／10mmで構成。
特に注目すべきは、一般規格には存在しない「0.5mm刻みの中間サイズ」。
これにより、ねじ穴深さやマウント厚のわずかな違いに柔軟に対応できます。
さらに10mmもセットに含めることで、余裕のあるマウントプレートにも対応可能。
ショップでのパーツ選定や中古カスタム品の再調整にも有効です。
※M4雌ネジマウントには使用不可
※キャップボルト仕様のダットサイトには非対応
小さな部品が、カスタム全体の完成度を引き上げる。
ダットサイトの安定固定は、射撃時の視認性やブレ軽減にも影響します。
ねじの突き出しや締結不足は、見た目の問題だけでなく、安全面や耐久性にも関わります。
このセットは、電動ガンやガスガンのカスタム愛好家はもちろん、初心者ユーザーにも扱いやすい実用パーツ。
“合わないから削る”“ワッシャーで誤魔化す”といった妥協から解放します。
細部までこだわるミリタリーカスタムの完成度を、確実に底上げします。
微差を制す者が、カスタムを極める。
エアソフトガンの楽しみは、撃つことだけではありません。
組み上げ、調整し、自分仕様へ仕上げる時間こそ醍醐味です。
ダットサイト用M3皿ねじセットは、その最終工程を支える“縁の下の主役”。
確実な固定という安心を。
■ 今すぐチェック｜取付けの悩みを解消する第一歩
ダットサイトの固定で悩んだ経験がある方は、ぜひ一度ご確認ください。
詳細スペックや適合条件は公式ページにてご覧いただけます。
（LayLaxオフィシャルサイト商品ページ：https://laylax.com/products/4570189749688）
※製造状況によって発売予定日は変動する場合がございます。予めご了承ください。
ライラクスとは？
サバイバルゲームグッズ、エアソフトガンのカスタムパーツなどの企画製造販売を行うライラクスは全世界のエアガンファンによる投票Airsoft Players Choice Awardにてパーツメーカーとして初の殿堂入りを果たすなど国内外のホビーショップ、エアガン専門店で販売されているブランドです。
■主要取扱ブランド
・SIG SAUER
・KRYTAC
・KRISS USA
・MECHANIX WERE
・LANCER TACTICAL
・MAGPUL
・MIDWEST INDUSTRIES
・HKarmy
■有限会社ライラクス
本社所在地：〒577-0022
大阪府東大阪市荒本新町2-36
代表者：安井 義一郎
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
担当：メディア戦略事業部 マルチプロモーション課 若松
TEL： 06-6785-0880
E-mail：wakamatsu@laylax.com
-----------------------------------------------
LayLaxオフィシャルサイト URL https://www.laylax.com/
LayLax公式Twitter https://twitter.com/laylax_official
LayLax公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/c/LayLaxOfficial
LayLax公式LINEアカウント https://page.line.me/ewm6042q
-----------------------------------------------