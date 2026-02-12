お子さまの写真入りボトルが100名様に当たる！ アラウ.ベビー 泡全身ソープ オリジナルボトル プレゼントキャンペーン第3弾を開始

サラヤ株式会社

サラヤ株式会社（本社：大阪／代表取締役社長：更家悠介）は、お子さまの写真が入ったアラウ.ベビー泡全身ソープオリジナルボトルが100名様に当たるキャンペーンを2026年2月12日（木）から開始することをお知らせします。

『アラウ.ベビー 泡全身ソープ』は、赤ちゃんの頭（髪）から足先まで全身洗える泡全身ソープです。合成界面活性剤、防腐剤、合成香料、着色料、アルコール、鉱物油は無添加の低刺激処方。100%植物性のせっけん成分に”肌すこやか成分（ソホロ）※”を配合することで、うるおいを残しながら汗や皮脂汚れを落とします。





2007年の発売以来、やさしさへのこだわりから多くのママパパに支持されてきましたが、新生児用として購入した後からお子さまの成長と共に、少しでも長くアラウ.ベビーと一緒に過ごしていただきたい、そんな想いから生まれたキャンペーンです。特にデザインにこだわり、お子さまの写真が大きく見えながらもパッケージデザインとして馴染むようにしました。お風呂が苦手だったりイヤイヤ期でも楽しくお風呂時間を過ごせるように、ママパパが使うたびにお子さまの成長を感じられるように、そんな想いを込めたボトルは、おじいちゃんおばあちゃんへのプレゼントとしてもおすすめです。

※ 加水分解カンジダボンビコラエキス

キャンペーン概要

応募期間：2026年2月12日（木）～2026年4月13日（月）まで

応募方法：キャンペーンページにある、応募フォームから必要事項を入力して応募（サラヤメルマガ会員への登録が必須となります）



当選者の方には4月中旬ごろに画像投稿フォームをお送りいたします。

期日内に当選メールとともにお送りした画像投稿フォームへ、規格を満たした画像の登録が必要となります。詳細はキャンペーンページをご確認ください。



プレゼント内容：アラウ.ベビー 泡全身ソープ敏感肌 オリジナルボトル2本＋アラウ.ベビー 泡全身ソープ敏感肌 詰替用800mL 1本

【キャンペーンWEBサイト】

https://www.arau.jp/campaign/baby-bottle/

【アラウ.ベビーブランドサイト】

https://www.arau.jp/baby/

【社会貢献】

アラウ.の売上の一部は、国際NGOセーブ・ザ・チルドレンを通じてアフリカ・ウガンダの子どもたちの衛生や栄養改善に使われています。

https://www.arau.jp/savechildren/

サラヤ株式会社について

サラヤは「衛生」「環境」「健康」の３つのキーワードを事業の柱とし、より豊かで実りある地球社会の実現を目指しています。1952年の創業より、一般家庭からプロの現場まで、各種洗浄・消毒剤および食品などの製品とサービスを開発・提供しています。一般家庭用商品において手指消毒用アルコールをはじめとし、人と地球にやさしい「ヤシノミ洗剤」シリーズや赤ちゃんのための無添加せっけん「アラウ.ベビー」シリーズ、羅漢果うまれの植物由来甘味料「ラカントS」シリーズを展開しています。