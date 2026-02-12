Baluko Laundry Place、「2026年 GMO顧客満足度ランキング コインランドリ―」カテゴリで総合ランキング第1位を獲得！

株式会社OKULAB

ランドリーサービスを通じて新しいライフスタイルを提案する、株式会社OKULAB（代表取締役CEO 久保田 淳／東京都渋谷区、以下「OKULAB」）の運営するBaluko Laundry Placeは、GMOリサーチ&AI株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：荻田 剛大 以下、GMOリサーチ&AI）が発表した「2026年 GMO顧客満足度ランキング コインランドリー」において、総合ランキング第1位を獲得しました。

概要

このたびGMOリサーチ&AIが実施した顧客満足度調査で2026年の「コインランドリー」カテゴリにおいて、「アクセス」「営業時間」「店の雰囲気・清潔さ」「洗濯の仕上がり」「設備の充実度」の全ての項目で第1位を獲得いたしました。



「GMO顧客満足度ランキング」は、長年にわたり市場調査のデータ提供や分析サポートを行ってきた同社が、信頼性の高い独自のアンケート回答者基盤と多様な調査手法を活用して独自の視点で作成したランキングです。



今後もBaluko Laundry Placeは、地域のみなさまの洗濯を支えるパートナーとして、さらなるサービス向上に努めてまいります。



調査概要や詳しいランキング結果は、GMOリサーチ&AIの下記ページをご覧ください。

https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/laundry_2026

GMO顧客満足度ランキングについて

・調査主体：GMOリサーチ&AI株式会社

・調査方法：オンライン調査

・調査回答者数：5008名

・規定人数：100人以上

・調査期間：2025年11月28日～2025年12月20日

・調査対象：

└性別：指定なし

└年齢：18～84歳

└地域：全国

└条件：過去1年以内にコインランドリーを利用し、ご自身で洗濯をしたことがある人（オーナーは除く）

・調査企業・サービス数：28

・定義：以下すべての条件を満たすコインランドリーサービス

1）衣類・寝具などを持ち込んで洗濯をするセルフサービス形式を主要な提供形態としている

2）複数の都道府県に直営店舗またはフランチャイズ店舗を展開している

URL：https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/laundry_2026

Baluko Laundry Place

Baluko Laundry Place（バルコ ランドリープレイス）は、居心地が良くデザイン性の高い空間と最新機器を備え、〈洗濯がもっと楽しくなる〉をコンセプトとした上質な洗濯時間を提供しているランドリーです。「洗う」ことに向き合い開発したオリジナル洗濯洗剤&柔軟剤『peu』を使用したスタンダードコースをはじめ、洗濯物の素材や仕上がりの好みに応じてお選びいただけるように、洗剤や乾燥温度の異なるこだわりのコースをご用意しています。

株式会社OKULAB

OKULABは新しいランドリー文化を創造し、豊かなライフスタイルを世界に提供します。2016年の創業以来、Baluko Laundry Placeおよびパートナーブランドを合わせて約300店舗のコインランドリーを手掛けてまいりました。日本の家庭の洗濯機普及率はほぼ100％と言われていますが、大型のプロユース機器の洗濯の仕上がりや、家事負担の軽減や時短にもつながること、⽻⽑布団などの大物洗濯需要の増加などを受け、コインランドリーの社会的役割が再び注目を集めニーズが高まっています。今後も、より豊かな洗濯のあり方を研究し、全国の皆さまにご満足、ご愛顧いただけるサービス提供ができるよう事業を進めてまいります。

事業内容：

ランドリーサービスFC展開

洗濯ソリューションサービスの企画・開発・提供

企業アライアンスなどに関するコンサルティング

［Baluko Laundry Place］ https://baluko.jp/

［Laundry OUT］ https://laundry-out.jp/

株式会社OKULABのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/26908