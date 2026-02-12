クラウドストライク合同会社

※この資料は米国およびシンガポールにて2026年2月11日に発表されたプレスリリース(https://www.crowdstrike.com/en-us/press-releases/crowdstrike-appoints-jonathon-dixon-lead-japac-growth/)の抄訳です。

クラウドストライク(https://www.crowdstrike.com/en-us/) (NASDAQ：CRWD) は本日、日本およびアジア太平洋 (JAPAC) 地域担当バイスプレジデント兼マネージングディレクターとしてジョナサン・ディクソン (Jonathon Dixon) を任命したことを発表しました。サイバーセキュリティおよびIT分野で25年以上のリーダーシップ経験を持つディクソンは、CrowdStrike Falcon(R)プラットフォーム(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/platform/)の導入を加速させることにより、JAPAC全域におけるAIを活用したサイバーセキュリティ変革を主導します。

ディクソンは、JAPAC全域において販売成長、マーケット規模拡大、エコシステム拡充を牽引してきた実績を持つ優れたサイバーセキュリティおよびITリーダーです。直近では、VerkadaのJAPAC担当副社長兼マネージングディレクターとして、市場開拓 (GTM) 戦略およびオペレーションチームを主導し、同地域におけるVerkadaの市場プレゼンスを拡大しました。Verkada以前には、Cloudflareのアジア太平洋・日本・中国担当バイスプレジデント兼マネージングディレクターを務め、同社において彼のリーダーシップの下、APJC地域をCloudflareの最速成長市場へと導きました。ディクソンは、AWS、Cisco、IBMをはじめとするグローバルテクノロジー企業でのキャリアを通じ、数十億ドル規模の地域別事業セグメントを統括し、GTM戦略の専門性、チャネル開発やオペレーションでの卓越性を発揮することで、力強い収益成長を実現してきました。

クラウドストライクでプレジデントを務めるマイケル・セントナス (Michael Sentonas) は次のように述べています。

「このたび、当社が全域でビジネスを加速させているJAPAC地域のリーダーとしてジョナサンを迎えられることを大変嬉しく思います。ジョナサンは、同地域に関する深い知見と事業拡大における実績という稀少な資質を兼ね備えており、当社がこの地域で継続的に成長していく上で極めて重要な役割を果たすでしょう。多くの組織がAI時代に向けてセキュリティのモダナイズを進めるJAPAC地域は、当社にとって重要な成長市場です。従来型のアプローチでは、今日の脅威の状況に対応しきれなくなっています。ジョナサンのリーダーシップのもと、当社は引き続きこの地域でのプレゼンスをさらに拡大し、より多くの組織がセキュリティポスチャを強化できるようサポートしていきます」

ディクソンは次のように述べています。

「クラウドストライクはAI時代におけるサイバーセキュリティをリードし、JAPAC全域の組織が急速に進化する脅威環境を守るために必要となる革新的なテクノロジーを提供しています。サイバーセキュリティを革新し、AIネイティブなプラットフォーム保護の基準を確立し続けるクラウドストライクに参画できることを、大変光栄に思います」

