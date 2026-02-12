アウトドアやライブをもっとおしゃれに、鮮明に。「コールマン H8×25（2色）」、「コールマン H10×25（１色）」を2月26日（木）発売

写真拡大 (全9枚)

株式会社ビクセン


総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、2026年2月26日（木）にアウトドア用品ブランドのコールマンとコラボレーションによる双眼鏡「コールマン H8×25（アイスブルー/サンドグレー）」、「コールマン H10×25（スモーキーグレー）」を発売します。



「コールマン Hシリーズ」は発売以来、キャンプやフェスといったアウトドア用途から、ライブやスポーツ観戦まで、幅広いシーンで多くの方にご愛用いただいているロングセラーシリーズです。



この度、これまでのブラック、レッドといった定番ラインナップに代わり、近年のトレンドである「日常使い」や「ファッション性」を重視したカラーラインナップへと刷新。


※本リニューアルに伴い、従来カラー（8倍：レッド、グリーン、ターコイズ　10倍：ブラック）は在庫限りで販売終了となります。



アースカラーやくすみカラーで、アウトドアシーンはもちろん、ライブ会場や日常のお出かけでもコーディネートの一部として楽しめるデザイン。これまでの機能性はそのままに、今のライフスタイルに寄り添う双眼鏡へと進化しました。


特設ページはこちら :
https://www.vixen.co.jp/lp/coleman/h


コールマン H8×25/H10×25　製品特徴



■マルチコートが導く、高コントラストな世界


対物・接眼レンズ系の全面に施されたマルチコーティングが、光の透過率を飛躍的に向上。フレアやゴーストの発生を極限まで抑え、対象の輪郭をシャープに描き出す高コントラストな視界を約束します。







■快適な視界を約束する、ハイアイポイント設計


長時間の観察でも目が疲れにくい快適な設計です。メガネをかけたままでも視野が欠けることなく、隅々までクリアな視界をお楽しみいただけます。



■裸眼でも眼鏡併用でも、常にのぞきやすい視界


見口（アイカップ）を回転させることで、簡単に接眼レンズ面から瞳までの長さを調整できる機構を装備しています。裸眼や眼鏡併用など、使用者のスタイルに合わせて最適な目の位置を固定でき、長時間の観察でも疲れにくい設計となっています。




■軽量ボディ & コンパクトサイズ


重さわずか300g、長さ約12cm。手のひらに収まるコンパクトなボディに、本格的な光学性能を凝縮しました。アウトドアや旅行、コンサートまで、ためらうことなくどこへでも。


あなたの「見たい」と思ったその瞬間、クリアで迫力のある世界が広がります。







■アクティブなシーンに応える、タフ仕様のコンパクト双眼鏡


堅牢なアルミ合金ボディ、多少の衝撃にもタフさを発揮。有効径25mmのクリアな視界を、どこへでも気軽に持ち運べます。



■フィールドにも、街にも。境界線を越える、新しいスタンダード


アイスブルー×ライトグレーが織りなすクリーンな色調（※）、そして穏やかなサンドグレー×ライトグレーによるナチュラルな色調（H8×25）。クールなスモーキーグレーの都会的な色調（H10×25）。どのカラーも、アウトドアウェアだけでなく普段のファッションにも自然に溶け込みます。しかし、その洗練されたたたずまいの内側には、タフな環境にも臆さない堅牢な設計を秘めています。特別な日から日常まで、あなたの毎日に新しい発見をもたらすボーダーレスな双眼鏡です。



※アイスブルーは限定生産色となります。

■こんなシーンにおすすめ！


・ハイキング・日常の散策


軽量コンパクト設計でバックパックのサイドポケットやウェアのポケットにすっきり収まり、ふと見つけた美しい景色や野鳥をすぐに捉えられます 。


・旅行・観光地巡り


歴史的な建築物のディテールや、展望台からのパノラマ風景を楽しむための持ち歩き用として最適です。


・スポーツ観戦（スタジアム・アリーナ）


お気に入りの選手の表情やプレーの細部を、グッと近くに引き寄せて感動を共有できます 。



商品名：コールマン H8×25（アイスブルー）

＜発売日＞2026年2月26日（木）


＜価格＞オープン


＜商品コード＞14585


＜JANコード＞4955295145850


＜製品ページ＞


https://www.vixen.co.jp/product/14585_0/


※限定生産色







商品名：コールマン H8×25（サンドグレー）

＜発売日＞2026年2月26日（木）


＜価格＞オープン


＜商品コード＞14588


＜JANコード＞4955295145881


＜製品ページ＞同上






[表1: https://prtimes.jp/data/corp/134758/table/191_1_e6d8c15c8d352a1475269f7d47deeb02.jpg?v=202602130151 ]

※：JIS B7157:2003準拠



商品名：コールマン H10×25（スモーキーグレー）

＜発売日＞2026年2月26日（木）


＜価格＞オープン


＜商品コード＞14589


＜JANコード＞4955295145898


＜製品ページ＞


https://www.vixen.co.jp/product/14589_8/







[表2: https://prtimes.jp/data/corp/134758/table/191_2_13cbcf880b351b4c07de796d9417d176.jpg?v=202602130151 ]

※：JIS B7157:2003準拠



株式会社ビクセン
株式会社ビクセン

＜Vixen WEBサイト＞
株式会社ビクセンが企画・協力・協賛しているイベントは、以下のページでお知らせします。
株式会社ビクセン　 https://www.vixen.co.jp/
公式Facebook　　 https://www.facebook.com/tonakaifanpage
公式X（旧Twitter） https://twitter.com/vixen_japan

また、ビクセンでは星空観望会を始めとする「星を見せるイベント」各種のご依頼を随時承っております。
https://www.vixen.co.jp/event/event_info/

＜株式会社ビクセン　会社概要＞
代表取締役　新妻和重
創業1949年　本社　埼玉県所沢市
天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、フィールドスコープ、ルーペなどの設計、製造を行う光学機器メーカー