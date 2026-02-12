『マインクラフト』新商品が3月19日発売！「ブラインドぷかぷかキーホルダー」「プレミアムコレクションボックス（エンダードラゴン）」など全8アイテムが登場

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入‧製造販売するインフォレンズ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋)は、大人気ゲームMINECRAFT（マインクラフト）より、マインクラフト ブラインドぷかぷかキーホルダー、マインクラフト メガスクイッシュミー、マインクラフト プレミアムコレクションボックス（エンダードラゴン）など全８アイテムを2026年3月19日（木）より順次販売開始することを発表します。

販売について

＜オンライン販売＞

マイクラファン・ショップ：https://bit.ly/3MwoulO

INFOLENS GEEK SHOP：https://bit.ly/40151N8

予約開始：2026年2月12日（木）

発売日 ：2026年3月19日（木）より順次発売

＜店頭販売＞

INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店

店舗所在地：東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

発売日 ：2026年3月19日（木）より順次発売

※店頭販売は発売日以降、順次開始予定です。取り扱い店舗は今後追加される可能性がございます。最新の取扱状況につきましては、マインクラフト商品を取り扱う各店舗へお問い合わせください。

商品情報

■ マインクラフト ブラインドぷかぷかキーホルダー

大人気ゲーム「マインクラフト」からブラインドぷかぷかキーホルダーが登場！オイルの中でキャラクターがぷかぷかと浮かぶ、見ていて癒やされるキーホルダーです。全種類集めたくなるブラインド仕様で、バッグやポーチのワンポイントにおすすめです。全8種のブラインド商品です。

発売日 ：2026年3月19日（木） より順次発売予定

価格 ：単品\1,540（税込）／BOX\36,960（税込）

商品サイズ ：W:45 x D:45 x H:45（mm）

■ マインクラフト ブラインド立体ラバーキーホルダー（シリーズ2）

大人気ゲーム「マインクラフト」からブラインド立体ラバーキーホルダー（シーズン2）が登場！

コロンとした立体的なフォルムが可愛い、ラバー素材のキーホルダーです。全種類集めたくなるブラインド仕様で、バッグやポーチのワンポイントにおすすめです。全6種のブラインド商品です。

発売日 ：2026年3月19日（木） より順次発売予定

価格 ：単品\990（税込）／BOX\17,820（税込）

商品サイズ ：H:約6.35（mm）

※キャラクターによってサイズは異なります。

■ マインクラフト マイティメガスクイッシュミー（クリーパー）

大人気ゲーム「マインクラフト」からマイティメガスクイッシュミー（クリーパー）が登場！

高さ約25cmのビッグサイズで、抱き心地もインパクトも抜群なスクイーズになりました。

お部屋に飾ればその圧倒的な存在感で、インテリアの主役になること間違いなしのアイテムです。

発売日 ：2026年3月19日（木） より順次発売予定

価格 ：\6,050（税込）

商品サイズ ：H:254（mm）

■ マインクラフト メガスクイッシュミー （クリーパー／オオカミ／ニワトリ／ハチ）

大人気ゲーム「マインクラフト」からメガスクイッシュミーが登場！

高さ約16cmのふんわり柔らかな握って楽しめる柔らかいスクイーズフィギュアになりました。デスクに飾ったり、手で握ってストレス解消したりと、癒やしのひとときを提供します。

クリーパーオオカミニワトリハチ

発売日 ：2026年3月19日（木） より順次発売予定

価格 ：各種\3,080（税込）

商品サイズ ： H:約160（mm）

※キャラクターによってサイズは異なります。

■ マインクラフト プレミアムコレクションボックス（エンダードラゴン）

大人気ゲーム「マインクラフト」からプレミアムコレクションボックス（エンダードラゴン）が登場！全長約30cmのエンダードラゴンの中には、ゲーム内でおなじみのキャラクターたちをモチーフにした5種類のアイテムが入っています。どのキャラクターが入っているかは開けてからのお楽しみ！コレクションにもギフトにもぴったりの商品です。

【同梱内容】

※各商品ランダム1種、全5アイテム同梱

- ラバーキーホルダー- ミニポスター- フラットぬいぐるみキーホルダー- ハンドスピナー- スクイーズラバーキーホルダーミニポスターフラットぬいぐるみキーホルダーハンドスピナースクイーズ

発売日 ：2026年3月19日（木） より順次発売予定

価格 ：各種\8,250（税込）

商品サイズ ： W:230 D:200 H:180（mm）

■マイクラファン・ショップとは

マイクラファン‧ショップは、2025年に10周年を迎えたマインクラフトの海外‧国内公式ライセンス商品を取り扱うオンラインショップです。今後も魅力的なグッズをお届けいたします。さらに、建築コンテストやキャンペーンなどの参加型のイベントも随時開催し、皆様とのつながりを大切にしています。

＜ショップURL＞ https://shop.micrafan.com/

＜公式ショップLINE＞https://page.line.me/wah3771d

＜公式Instagram＞ https://www.instagram.com/micrafanshop/

＜公式X＞ https://x.com/micrafanshop

■インフォレンズ株式会社とは

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズの正規販売代理店です。輸入商品および自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

商号 ： インフォレンズ株式会社

代表者 ： 代表取締役CEO 安川 洋

本社 ：東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 ： 2018年10月

事業内容 ： エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL ： http://www.infolens.com

(C) 2026 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.