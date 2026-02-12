【採用担当者向け】経営層が納得する「採用ブランディング」の必然性とSNSコンテンツ戦略をセミナーで解説
「働く」に関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループの株式会社天職市場（以下天職市場、本社：東京都新宿区、代表取締役：春名敬太）は、2026年２月18日(水) 14:00よりオンラインセミナー「応募が減った…を逆転するSNS採用 Z世代に選ばれる会社は何をしている？」を開催いたします。
https://1049.co.jp/seminar/seminar_260218/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260218
「SNS採用を始めたいが、上層部の理解が得られない」
「いくらかけて何人採れるのかという、従来のKPIで判断されてしまう」
このような悩みの声が、多くの採用現場から寄せられています。
本セミナーでは、SNS採用に関する具体的なノウハウに加え、
「なぜ今、従来の採用手法からSNS活用へとシフトする必要があるのか」について、
経営的な背景およびその必然性を解説します。
現場の採用担当者様には、SNS採用の進め方だけでなく、
決裁者を説得するための市場データの捉え方や、
投資対効果を考える際の新たな視点をお持ち帰りいただける内容です。
採用課題を解決するための次の一手として、ぜひご活用ください。
当日のプログラム
（1）なぜ、既存の求人メディアだけでは「手詰まり」なのか？
～激化する「レッドオーシャン」の正体と、採用コスト高騰の真因～
（2）採用の「ブルーオーシャン」としてのSNS活用
～Z世代と潜在層の9割がいる場所で、選ばれる会社になる～
（3） 「選ばれる会社」になるためのSNSコンテンツ戦略
～Z世代に刺さる「リアル」とは？ 嫌われる投稿・好かれる投稿～
（4）攻めの施策：「採用ブランディング」を成功させるロードマップ
～現場の負担を減らし、成果を最大化する運用体制～
（5） SNS採用の効果と「社内説得」のヒント
～「いくらで何人採れる？」への回答と、中長期的なROI～
（6） 質疑応答
登壇者紹介
株式会社MIGUSHI 代表取締役
釣本聖太
2015年、株式会社博報堂に入社。不動産、日用品、製菓メーカーなど多様な業界を担当し、戦略立案からブランディング、CM制作、イベント企画、広告出稿まで、広告業務全般に従事。 2021年に同社を退社後、プロダクト開発とブランディングを手がける株式会社MIGUSHIを設立。企画力と表現力を活かし、企業やブランドの価値を高めるプロジェクトを推進している。
株式会社天職市場
マーケティングチーム SNS運用担当
中川耕汰
個人のSNS総フォロワーは4万人以上。現在は天職市場にて企業の採用SNSアカウント運用の支援に取り組んでいる。
株式会社天職市場
アナリストチーム チーフアナリスト
斎藤 一
システムエンジニア・プロジェクトマネージャーとしてキャリアをスタートし、大手人材会社広報担当を経て2019年より天職市場に入社。ニュースと労働市場データ分析を人材採用に活用するアナリストチームを立ち上げ、採用トレンドやコンテンツ改善の情報提供を行っている。
開催概要
タイトル：応募が減った…を逆転するSNS採用 Z世代に選ばれる会社は何をしている？
開催日時：2026年２月18日(水) 14:00 ～ 15:00 ※10分前から入室可能
会場 ：オンライン開催
参加費用：無料
主催者 ：株式会社天職市場
申込方法：下記URLよりお申込みください
【主催企業】
天職市場は、採用に特化したコンサルタント企業です。今まで20,000社以上の採用をサポートしてきた豊富な実績から、それぞれの企業の採用力向上に向けた採用ブランディング構築や採用マーケティングを提案しています。天職市場が運用する採用オウンドメディア「tenichi」を始めとした、様々な求人検索エンジンへの広告掲載支援や、企業の求める求職者に選ばれる自社採用サイトの構築など、より良い人材を集めたいという企業の要望をトータルでサポートしています。
本社 ：東京都新宿区西新宿１丁目25番１号 新宿センタービル 41階
代表者 ：春名敬太
設立 ：2006年８月
資本金 ：5,000万円
事業内容：採用コンサルティング事業、求人広告運用事業、求人サイト制作事業
https://1049.co.jp/
「働く」に関する社会課題をビジネスで解決する会社として、HRテックをはじめ、人材紹介・製造派遣・外国人雇用支援・事務アウトソーシングなど多様なサービスを展開しています。
代表者 ：創業者 神保紀秀
創業 ：2001年8月
売上高 ：1,251 億円
資本金 ：6.4 億円
従業員数 ：2,782 名（派遣スタッフ除く）
拠点数 ：143 拠点
＊2025 年3 月31 日現在（グループ合計）
https://cam-com.inc/