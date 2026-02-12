麻布台ヒルズ・チームラボボーダレス 開館2年で、世界170以上の国と地域から324万人以上が来館

森ビル株式会社「森ビル デジタルアート ミュージアム：エプソン チームラボボーダレス」麻布台ヒルズ, 東京 (C) チームラボ

森ビル株式会社とアートコレクティブ・チームラボが手がける、森ビル デジタルアート ミュージアム：エプソン チームラボボーダレス（以下、チームラボボーダレス）は、2026年2月9日（月）の麻布台ヒルズへの移転オープンから2周年を迎えました。この2年間で、世界170以上の国や地域から324万人以上（※1）が来館。世界中の方々が、境界のないアートに身体ごと没入し、「境界なく連続する１つの世界の中で、さまよい、探索し、発見する」体験を楽しんでいます。

2年間で来場者数は324万人を突破！アメリカから東京を訪れた人のうち約10人に1人、オーストラリアから東京を訪れた人のうち約8人に1人がチームラボボーダレスに来館

麻布台ヒルズへの移転後の来館者数は、2年間で324万人を達成。 オープンから2年間の訪日外国人割合は約70%（※1）に達しています。そのうち、アメリカ、オーストラリア、カナダ、イギリスからの来館が上位を占めており、移転当初から引き続き、近隣のみならず、遠方からの来館者が多くを占めています。また、2025年2月からの1年間で東京を訪問した人のうち、アメリカからの渡航者のうち約10人に1人、オーストラリアからの渡航者のうち約8人に1人がチームラボボーダレスに来館（※2）しています。

※1 チームラボボーダレス公式ウェブサイト チケット購入者データ（調査期間：2024年2月9日-2026年1月31日）

※2 チームラボボーダレス公式ウェブサイト チケット購入者データ（調査期間：2025年2月1日-2026年1月31日）および訪日外客統計（JNTO）より

＜スケッチファクトリーに新プロダクトが登場！＞

自分でお絵描きした海の生き物を泳がせることができる作品《スケッチオーシャン》で作成したお絵描きをプロダクトにして持ち帰ることができる「スケッチファクトリー」に、新プロダクトが加わります。自宅や職場などで使いやすいマグネットと、持ち帰ってからも楽しく遊ぶことができるパズルの2種類です。ミュージアムでの作品体験の思い出を、世界に二つとない自分だけのオリジナルプロダクトとしてお持ち帰りいただけます。

マグネットパズル

「森ビル デジタルアート ミュージアム：エプソン チームラボボーダレス」麻布台ヒルズ, 東京 (C)チームラボ

＜商品情報＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/48109/table/356_1_179f411ac059c21fced1ab1c3b7a23e2.jpg?v=202602130151 ]

発売時期：2026年3月下旬（予定）

販売場所：チームラボ スケッチファクトリー by teamLab Borderless

所在地：麻布台ヒルズ ガーデンプラザ A B1階

営業時間： ミュージアムの営業時間に準ずる

チームラボボーダレスについて

チームラボボーダレスは、アートコレクティブ・チームラボの境界のないアート群による「地図のないミュージアム」です。アートは部屋から出て移動し、他の作品と関係し影響を受け合い、他の作品との境界線がなく、時には混ざり合います。チームラボボーダレスはそのような作品群による境界なく連続する１つの世界であり、来館者は境界のないアートに身体ごと没入し、「境界なく連続する１つの世界」のなかを「さまよい、探索し、発見」する唯一無二の体験ができます。

さらに、チームラボボーダレスは、米国の国際的なニュース雑誌、TIME誌の「World's Greatest Places 2024（世界で最も素晴らしい場所 2024年度版）」に選ばれています。

《ミュージアム概要》

施設名称 ：森ビル デジタルアート ミュージアム：エプソン チームラボボーダレス

https://www.teamlab.art/jp/e/tokyo/

所在地 ：麻布台ヒルズ ガーデンプラザB B1階（東京都港区虎ノ門5丁目9）

（麻布台ヒルズ https://www.azabudai-hills.com）

開館時間 ：8:30 - 21:00

*最終入館は閉館の1時間前

* EN TEA HOUSE は開館の 30 分後にオープン、ラストオーダーは閉館の 30 分前

*開館時間が変更になる場合がございます。公式ウェブサイトをご確認ください。

*2.13（金）、16（月）、17（火）、3.3（火）は17:00閉館

*4.2（木）～6（月）、9（木）～13（月）、16（木）～20（月）、23（木）～28（火）は22:00閉館

休館日 ：2.18（水）、2.19（木）、2.24（火）、3.10（火） 、4.7（火）

*変更になる場合がございます。公式ウェブサイトをご確認ください。

チケット価格 ：大人（18歳以上）：3,600円～

中学生・高校生（13 - 17歳）：2,800円

子ども（4 - 12歳）：1,500円

3歳以下：無料

障がい者割引：1,800円～

*事前日時指定予約制です。

*大人と障がい者割引につきましては変動価格制を導入しています。

日時別の価格をご確認の上、日時指定チケットをお買い求めください。

*現地での購入の場合、上記価格に＋200円となります。

チケット購入 https://www.teamlab.art/jp/e/tokyo/

プレスキット https://www.dropbox.com/sh/ktiauv5xq8s0jzr/AAASjm3y4EKWTqRidKoIuCM5a?dl=0