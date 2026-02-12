Minimalより、ホワイトデーシーズン限定スイーツ「ONIBUS COFFEE」のコーヒーを使った生ガトーショコラ新登場。4層でスペシャルティコーヒーとホワイトチョコレートを堪能。

株式会社Bace

株式会社βace（東京都渋谷区、代表\取締役:山下貴嗣）が展開する、日本発のスペシャルティチョコレート専門店 「Minimal - Bean to Bar Chocolate - (ミニマル)」（ https://mini-mal.tokyo/ )は、「コーヒーの生ガトーショコラ -STEP BLEND by ONIBUS COFFEE-」を2026年2月21日より、Minimalオンラインストア・代々木上原店にて期間限定で販売します。

コーヒーとホワイトチョコレートが織りなす、やさしい甘みのハーモニー

Minimalのホワイトデーシーズンのスイーツとして毎年人気の、コーヒーを用いたガトーショコラが今年も登場です。

日本におけるスペシャルティコーヒーの先駆者的存在であるONIBUS COFFEEの「STEP BLEND」と、ホワイトチョコレートを軽やかにお楽しみいただけます。コーヒーは、エスプレッソと挽き豆（粉）の状態でそれぞれ4層に用いることで、コーヒーそのものの味わいと余韻に広がる香りもお楽しみいただけるよう仕立てました。

カプチーノを思わせる、やわらかな味わいが重なり合う4層仕立て

エスプレッソの心地良い苦味と、ホワイトチョコレートのやさしい甘味のハーモニーが生み出す、カプチーノのようなほっとする味わいをご堪能ください。

▼4層の詳細（上から）

・コーヒー粉をあしらったシャンティ

真っ白で見た目も美しいふわっとしたシャンティ（生クリーム）は、仕上げにコーヒー粉をあしらっています。

・エスプレッソとホワイトチョコレートのムース

「STEP BLEND」の華やかな味わいと余韻を感じられるエスプレッソにホワイトチョコレートをあわせ、ふわっと軽やかに仕立てました。

・コーヒー入りチョコレートクリーム

ガーナ産カカオ豆を用いたカカオ濃度80％の高カカオチョコレートに、さらにコーヒーを混ぜたクリームをあわせ、全体のアクセントとしています。

・ホワイトチョコレートとコーヒーの生ガトーショコラ

ホワイトチョコレートのコクのある甘味感じるなめらかな生ガトーショコラにコーヒー粉を混ぜ、コーヒーそのものの味わいもお楽しみいただけるよう仕立てています。さらに生ガトーショコラの上部にエスプレッソを塗っており、余韻にコーヒーの香りが続きます。

▼「コーヒーの生ガトーショコラ -STEP BLEND by ONIBUS COFFEE-」販売情報

【価格】3,990円（税込）

【発売日】2026年2月21日

【販売期間】2026年3月末頃までを予定（無くなり次第終了）

【取扱店】オンラインストア・代々木上原店

ショコラティエ・パティシエ含むカカオ・チョコレートの職人チーム「Minimal」

Minimal は世界のカカオ産地を訪れ良質なカカオ豆から職人が一つ一つ手仕事でチョコレートの製造をしています。「丁寧にシンプルに、最高の素材を活かし香りを最大限に引き出す」という原点に真摯に、国内外の星付きレストランやトップパティスリーで腕を磨いてきたパティシエ・ショコラティエ・職人達が切磋琢磨し、チームワークでMinimalのチョコレートやスイーツをつくります。

素材のカカオは現地で発酵・乾燥作業の研究やレクチャーを行い、カカオ農家と一緒に高品質高単価に適うフレーバーの開発を行います。プランテーションの名残があるカカオ産業のサステナブルな経済的自立を目指し、技術支援やフェアでエシカルな取引を行います。2019年は JICA の ODA 案件化調査プロジェクトでニカラグアにおいてカカオの調査を行いました。

素材を活かす“引き算”の思想と独自製法により、国際品評会で 10 年連続 103 賞を受賞。基本に忠実に、一方で伝統や手法にはとらわれない自由な発想で皆さまの生活に彩りを加える、“また食べたい！”と思っていただける「こころに遺るチョコレート」をお届けしたいと思います。

Minimal 店舗情報

カフェスペースを併設。コーヒーとチョコレート、パフェなどもお楽しみいただけます。

■Minimal 富ヶ谷本店

住所：東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 1F

アクセス：小田急線「代々木八幡駅」、東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩 6分

営業時間：11:30～19:00(L.O 18:30) 定休日無

■Minimal The Baking 代々木上原

住所：東京都渋谷区上原 1-34-5

アクセス：各線「代々木上原駅」 徒歩2分

営業時間：11:00～19:00 定休日無

■Patisserie Minimal 祖師ヶ谷大蔵

住所：東京都世田谷区砧8丁目8-24

アクセス：小田急線 祖師ヶ谷大蔵駅南口 徒歩3分

営業時間：10:00～18:00 不定休 ※公式サイトやSNSでお知らせいたします

■Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ

住所：東京都港区虎ノ門五丁目8番1号 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA 2F

アクセス：東京メトロ 日比谷線 神谷町駅 5番出口直結

営業時間：11:00～19:00 定休日無

株式会社 βace概要

社名：株式会社 βace

代表者：代表取締役 山下貴嗣

所在地：151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 アーバンテラス 21

従業員数：40 人（アルバイト含む）

業務内容：チョコレート製品の製造、販売

チョコレート専門店「Minimal - Bean to Bar Chocolate - 」の運営

Minimal - Bean to Bar Chocolate - 関連情報

ホームページ・オンラインストア：https://mini-mal.tokyo

LINE：https://page.line.me/yrn4346m?openQrModal=true

Instagram：https://www.instagram.com/minimal_beantobarchocolate

X：https://twitter.com/Minimal_tokyo

Facebook：https://www.facebook.com/minimalchocolate/?fref=ts