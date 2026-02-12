新作ギフトアイテムが登場！豊富なラインアップの中から相手やシーンに合わせて選べるペアギフトを 2 月 27 日（金）より展開

株式会社Francfranc

ライフスタイルを提案するインテリアブランド『Francfranc（フランフラン）』は、春のギフト需要が

高まる季節に向けて、相手やシーンに合わせて選べる新作ギフトアイテムを、全国の Francfranc 店舗

にて 2026 年 2 月 27 日（金）より※1 展開します。

ホワイトデーや春の歓送迎、結婚祝いなど、カジュアルからフォーマルまで幅広いお祝いシーンに対

応する、豊富なラインアップをご用意しました。お世話になった方への感謝の気持ちを込めた贈り物

や、プレゼントのお返しとして、相手にぴったりのデザインテイストやシーンに合わせたセットアイ

テムをお選びいただけます。相手を想って選ぶ時間そのものまで楽しめる新作ギフトアイテムを、

2026 年 1 月下旬に展開した新作ギフトアイテムとあわせてご紹介します。

※1：一部店舗では 2026 年 2 月 6 日（金）より、Francfranc オンラインショップでは 2026 年 2 月 12 日（木）より先行展開しています。 また、Francfranc BAZAR（アウトレット店舗）ではお取り扱いがございません。

公式オンラインショップ 商品ページ

https://francfranc.com/collections/spring-gift

「ペアギフト」

春の門出や結婚祝いなど、カジュアルな贈り物からフォーマルなギフトシーンまで、幅広くお選びい

ただけるペアギフト。

【商品名】ペアギフト 箸＆箸置きセット

【種類】ダイヤ/フラワー

【価格】各 3,980 円

【商品名】ペアギフト 小皿＆小鉢セット

【種類】ダイヤ/フラワー

【価格】各 4,980 円

【商品名】ペアギフト 茶碗＆汁椀セット

【種類】ダイヤ/フラワー

【価格】各 5,980 円

ペアで楽しめる食器・箸のギフトセットです。洋食器ともコーディネートしやすい 2 種類のデザインをご用意。フラワーシリーズは、お花やフリルのモチーフを取り入れ、華やかな印象に仕上げました。ダイヤシリーズは、ダイヤモンドモチーフを使用し、大人で上品な印象を演出します。小皿＆小鉢・茶碗＆汁椀のセットは、日常で活躍する使い勝手のよいサイズ感です。毎日の食事に寄り添う定番アイテムでありながら、高級感のあるデザインで贈る相手を選ばず、結婚祝いをはじめとしたフォーマルなギフトシーンにおすすめです。

【商品名】ＧＳ ペアマグ

【種類】フラワー/ダイヤ

【価格】各 2,400 円

【商品名】ＧＳ ペアグラス

【種類】フラワー/ダイヤ

【価格】各 2,800 円

【商品名】ＧＳ ペアタンブラー

【種類】フラワー/ダイヤ

【価格】各 3,800 円

ペアで楽しめる、マグ・グラス・タンブラーのギフトセットです。贈る相手に合わせて選べる、2 種類のデザインをご用意しました。お花をモチーフにしたやわらかなスカラップフォルムは、やさしく上品な雰囲気を添え、ダイヤモンドをイメージしたシャープなフォルムは、洗練されたスタイリッシュさを演出します。リムやハンドルに施したゴールドやシルバーのカラーリングは、日常使いにも取り入れ

やすく、さりげないアクセントとして毎日の食卓を華やかに彩ります。引っ越し祝いや誕生日、歓送迎など、カジュアルなシーンのギフトにもぴったり。食器・箸のギフトセットと組み合わせて贈るのもおすすめです。

＜その他「ギフトアイテム」商品のご紹介＞※2026 年 1 月 23 日（金）より展開中

ホワイトデーギフトにもおすすめ！日常使いに嬉しい、アクセサリー感覚で楽しめる“チャーム付き”ハンドクリーム

【商品名】リトルブルーム チャーム付きハンドクリーム

【種類】ブルー/ブラウン/ピンク/ホワイト/グリーン/オレンジ

【価格】各 780 円

アクセサリー感覚でポーチやバッグをデコレーションできる、チャーム付きのハンドクリームです。バッグに付けておくことで、ファッションを楽しみながら、外出先でも取り出す手間なく手軽に保湿ケアができます。ホワイトサボンやベルガモットなど、好みに合わせて選べる香りも魅力です。お手頃な価格で、自分へのご褒美にはもちろん、友人とお揃いで楽しむアイテムとしてや、ホワイトデーのプチ

ギフトにもぴったりです。

贈る相手を思い浮かべながら、12 種類の中から選べる、想いを届けるボディ・ハンドケアギフトセット

【商品名】ルルム ボディケアギフトセット S

【種類】シンプル アイボリー/キャット ピンク/オーガンジー パープル/サテン グリーン

【価格】各 1,880 円

ハンド＆ボディクリームと、ふんわり香るフレグランスボディミストを組み合わせたギフトセットです。巾着は持ち運び用のポーチとして使用でき、外出先でケアしながら、ホワイトムスクやペアーなど、お気に入りの香りを楽しめます。

【商品名】ルルム ハンドケアギフトセット XS

【種類】シンプル ブラウン/シンプル ホワイト/サテン ブルー/オーガンジー ピンク/

ギンガム イエロー/メタリック シルバー/キャットピンク/プードル ベージュ

【価格】各 1,280 円

ハンドクリームとネイルオイルを組み合わせたギフトセットです。小さなバッグにも入れやすいコンパクトなサイズ感で、持ち運びにぴったりなアイテムです。パッケージの巾着は、シンプルで落ち着いたデザインから動物モチーフまで、豊富なバリエーションをご用意。ゼラニウムやベルガモットなど、香りも相手の好みやテイストに合わせて選べるので、ギフトを選ぶ時間までお楽しみいただけます。

感謝が伝わるメッセージ入りで、コミュニケーションのきっかけになるギフトセット

【商品名】リトルブルーム ギフトセット サンキュー

【種類】ホワイト/ピンク/ブラウン/オレンジ/グリーン/ブルー

【価格】各 1,000 円

保湿成分を配合したネイルオイルとハンドクリームのセットです。「Thank you」と書かれたタグ付きで、いつもお世話になっている相手へのギフトにおすすめ。ケアしながら香りも楽しめ、リラックスタイムをプレゼントできます。

【商品名】リトルブルーム バスソルト２包入り サンキュー・フォーユー

【種類】ホワイト/ピンク/ブラウン/オレンジ/グリーン/ブルー

【価格】各 580 円

保湿成分を配合したバスソルトが 2 包入ったギフトセットです。春らしいフラワーデザインのパッケージで、老若男女問わず選びやすいアイテムに仕上げました。裏面にはメッセージを書き込めるスペースがあり、日頃の感謝やちょっとした想いを気軽に添えて贈ることができます。ちょっとしたお礼や、ご挨拶にもぴったりなプチギフトです。

大切な方へ、癒しの時間を届けられるボディケアギフトセット

【商品名】レント ボディケアギフトセット

【種類】ピンク/オレンジ

【価格】各2,480円

疲れをやさしくほぐし、ゆったりとした癒しの時間を届けるボディケアセットです。ピンクは、ウッドハートカッサ・ハンド＆ボディクリーム・ボディウォッシュ・バスソルト・バススポンジが揃った5点セットで、深みのあるウッディ＆フローラルの香り。オレンジは、ウッドボディケアブラシ・ハンド＆ボディクリーム・ボディウォッシュ・バスソルト・バススポンジが揃った5点セットで、穏やかなラベンダー＆シトラスの香り。温もりを感じるグラデーションデザインで、見た目からもリラックス感を演出します。深呼吸したくなるような、心ほぐれるひとときを届けるバスギフトとして、大切な方への贈り物におすすめです。

【商品名】ベルルフレ ボディケアギフトセット Ｓ・M・L

【種類】S:ブルー/グレー・M:ブルー/グレー・L:ブルー/グレー

【価格】 S:各1,680円・ M:各2,480円・ L:各3,480円

心まで満たされる美しい時間を演出する、繊細で上品なデザインのボディケアセットです。Sサイズは、ハンド＆ボディクリームと、ミニフェイス＆ボディローラーの2点セット。 Mサイズは、ハンド＆ボディクリーム・ボディウォッシュ・ボディスクラブ・バスソルト・バススポンジの5点セット。Lサイズは、ハンド＆ボディクリーム・ボディウォッシュ・ボディスクラブ・バスソルト・ヘア＆ボディオイル・ネイルオイル・バススポンジ・ネイルファイル（爪やすり）が入った、贅沢な8点セットです。ブルーはナチュールサボン、グレーはナチュールムスクで、清らかで上品な香りに包まれる癒しのひとときを叶えます。自分へのご褒美としてはもちろん、大切な方への感謝の気持ちを伝えるギフトとしても最適です。

＜Francfranc 公式オンラインショップ ギフト診断コンテンツ＞

6つの質問に答えるだけで、あなたにぴったりのギフトが見つかる診断コンテンツをスタート。贈る相手やシーン、雰囲気、ギフトで大切にしたいポイント、サプライズ感、受け取った時の印象など、６つの質問を通じて、Francfrancがおすすめのギフトアイテムをご提案します。贈りたい理由や伝えたい想いはあるけれど、何を選べばいいか迷ってしまうときも、あなたの感覚から、相手に喜んでもらえるぴったりのアイテムが見つかります。

URL：https://francfranc.com/pages/gift-styling

※価格は税込表示です。

※商品名、価格、仕様は変更される可能性がございます。また、配送状況により展開日は予告なく変更になる可能性がございます。