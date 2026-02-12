VTuber×Vsinger×VRアイドルが集結！Re-ride楽曲「discover / よしか⁂ & ユプシロン feat. えのぐ & C.H.E.T.」が2月19日(木)配信開始！

株式会社CHET Group

「誰もがアーティストになれる」というパーパスのもと、ユーザー参加型で新たなクリエイティブフォーマットを生み出すインキュベーション組織「 C.H.E.T.」から誕生した""V Collection（Vコレ）×えのぐ""楽曲第一弾「discover / えのぐ feat. C.H.E.T.」を新たな共同音楽創作スタイル「Re-ride（リライド）」にて「discover / よしか⁂ & ユプシロン feat. えのぐ & C.H.E.T.」として2026年2月19日(木)に配信リリースします。

discover / よしか⁂ & ユプシロン feat. えのぐ & C.H.E.T.

配信リンク：https://found.ee/r4ImBg

※本楽曲は、C.H.E.T.が名付けたバトン形式の制作手法「Re-ride（リライド）」を採用。

特定のアーティストが"メインパート"を歌唱し、それ以外のパートを様々なアーティストやクリエイターたちが自由に歌唱することで楽曲を生み出す、未来型共同創作スタイルです。

⚫︎最新のC.H.E.T. 関連ニュースは、公式サイトやSNSで随時発信しています。

https://lit.link/chetarts

■よしか⁂ / プロフィール

元気いっぱい！明るい、さつまいもが大好きな女の子！歌えるさつまいもアイドルを目指し修行中の個人勢Vtuber！

どんな時でも、どんな人でも私の配信に来たら絶対に一度は笑って、そして元気になれること間違いなし！ 親しみやすさNo.1かつOnly.1の配信スタイル！ポップスからクラシック、昭和歌謡、演歌まで、表情豊かな歌唱と軽快なトークのギャップもまた魅力的なVtuberです！

YouTube：https://www.youtube.com/@YOSHIKA-Ch

X：https://x.com/yosi_k14

▼コメント

「discover」第二弾Re-rideアーティストとして参加できてとっても嬉しいです！

ユプシロンさんのつくる素敵な世界観を、自分らしく表現できるように大切に歌わせていただきました！

皆さんに楽しんでいただけたら嬉しいです！

■ユプシロン / プロフィール

少年のような少女のような歌声を持つVsinger。

作詞作曲やMV案など、すべてのプロデュースを自身で行い、 アイコンでありクリエイターである。自身が作詞作曲した楽曲「フォージェリィ」は、Spotify上で1800万回再生を突破。

YouTube：https://www.youtube.com/@Yupsilon

X：https://x.com/yupsilon_

▼コメント

今回、よしか⁂ さんに歌っていただき、僕は作詞＆作曲の二次創作で参加します。

本家とは違う、よしか⁂＆ユプシロン verの歌詞とメロディを作ったよ。

僕らの「discover(＝発見)」は、Vtuberらしい、とてもユニークな物語になりました。お楽しみに！

■VRアイドルグループ「えのぐ」結成7周年企画から誕生した楽曲

「えのぐ」のグループ結成7周年企画から誕生した楽曲「discover」は、V Collection（Vコレ）の始動と「えのぐ」のグループ結成の節目7周年を記念して制作され、今後様々なアーティストたちとの「Re-ride」作品をリリースします。

discover / えのぐ feat. C.H.E.T.

配信リンク：https://found.ee/oWLkzF

MV：

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=FoXCr2-NyIc ]

■公式コラボアーティストのMVも順次公開

discover / Figaro feat. えのぐ & C.H.E.T.

配信リンク：https://found.ee/figarofeatchet_discover

MV：

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ZpvZfMT1InQ ]

discover / ヤマネコ feat. えのぐ & C.H.E.T.

配信リンク：https://found.ee/yamanecofeatchet_discover

MV：

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=OMvMSiErZz4 ]

discover / めぐ feat. えのぐ & C.H.E.T.

配信リンク：https://found.ee/megufeatchet_discover

MV：

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=Ipcz5ro7Lmc ]

discover / シヴァ犬こむぎっす feat. えのぐ & C.H.E.T.

配信リンク：https://found.ee/komugifeatchet_discover

MV：

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=kIcaZEZn7nI ]

discover / 焼まゆる feat. えのぐ & C.H.E.T.

配信リンク：https://found.ee/YakiMayurufeatchet_discover

MV：

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=68W_Xpz9rT0 ]

discover / ラティオ・ユィリス feat. えのぐ & C.H.E.T.

配信リンク：https://found.ee/RatioYuiresfeatchet_discover

MV：

[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=7U7VGTFTao4 ]

discover / Lucia feat. えのぐ & C.H.E.T.

配信リンク：https://found.ee/luciafeatchet_discover

MV：

[動画8: https://www.youtube.com/watch?v=2zs-l7wjnE8 ]

discover / 蜂屋ひまわり feat. えのぐ & C.H.E.T.

配信リンク：https://found.ee/HimawariHachiyafeatchet_discover

MV：

[動画9: https://www.youtube.com/watch?v=eHt3niOR_uQ ]

discover / 久遠たま feat. えのぐ & C.H.E.T.

配信リンク：https://found.ee/QuonTamafeatchet_discover

MV：

[動画10: https://www.youtube.com/watch?v=9CFn5KeJ_6M ]

discover / アメチカンのもな feat. えのぐ & C.H.E.T.

配信リンク：https://found.ee/amechikannomonafeatchet_discover

MV：

[動画11: https://www.youtube.com/watch?v=AEJL-p6Hi9g ]

えのぐプロフィール

「えのぐ」は2018年3月に結成したVRアイドルグループ。メンバーは、鈴木あんず、白藤環、日向奈央の3人。VRアイドルやバーチャルアイドルを名乗って活動する、たくさんのスターが生まれるための礎（いしずえ）を築いて、道を切り開く、そんな「世界一のVRアイドル」になることに人生を懸けて挑戦している。

2019年、 2021～2024年には世界最大級の女性アイドルフェス 「TOKYO IDOL FESTIVAL」にバーチャルタレントとして唯一出演し、2023年に同イベント内で開催された「アイドル総選挙」では歴戦のアイドルたちに混じってエントリー。予備選挙1位でグランドフィナーレに立ち、本選挙では3位という結果をTIFの歴史に刻んだ。

2024年1月、7年間所属した株式会社岩本町芸能社の廃業により独立。「えのぐ合同会社」を設立し、自らのプロデュースをおこなうかたわら『VRide!』などライブイベントの制作など、リアルとバーチャルの壁を越えて「アイドル」という素敵な文化を楽しむことができる未来を目指して活動している。

公式HP：https://www.enogullc.com/

公式X：https://x.com/rbc_geino

公式YouTube：https://www.youtube.com/@enogu

■歌ってみた作品を募集中!!

～歌や音、ペットの鳴き声など自由な音でコラボして、新しい楽曲作品を作ろう！～

「discover」を題材に、カバーや歌詞アレンジした作品などを自由に作って・投稿できる 一般公募プロジェクト「Re-ride」を開始いたします。

投稿された作品を対象に、プロデューサーによる選考を実施し、優秀作品はラジオ番組内で紹介します！

【公募サイト】

https://arts.chet.com/re-ride/discover

【公募作品イメージはこちら】

・カバーで創作コラボスタイル（デモ楽曲）

https://drive.google.com/file/d/15qAcdOeCTD1n-NAUfUm9YG2DyDSlBgIe/view?usp=drive_link

・歌詞を変えて作詞コラボスタイル（デモ楽曲）

https://drive.google.com/file/d/1jTDxjgfox_s3mCq7jmmZO-uzizhClYTo/view?usp=drive_link

※その他、ペットの鳴き声など様々な音とコラボし、自由に作品を創作可能です

【参加方法】

１.公式LINEを追加

https://lin.ee/nP0fpT9

２.素材をダウンロード

※「素材使用します」など、一言コメントするだけでOK

３.ご自身のYouTubeチャンネルで指定ハッシュタグを付けた動画作品を投稿

（Youtubeアカウント" https://www.youtube.com/@C.H.E.T (https://www.youtube.com/@C.H.E.T)"にて続編の情報を発信します。フォローをお願いします。）

投稿媒体：YouTube

指定ハッシュタグ：#Reride_discover

■ Vコレ第二弾楽曲の公式コラボアーティストになれるオーディションも開催中

【オーディション名】

Vコレ NEXT SINGER AUDITION 2026

【募集対象】

１.バーチャル枠：VTuber、Vライバー、Vクリエイターなどのバーチャル活動者

２.シンガー枠：シンガー、声優、アイドルなどの顔出しでの活動を行っている表現者

※それぞれの枠から合格者を選出します。

※2.5次元の方は、メインの活動スタイル枠での参加となります。

※活動実績、キービジュアル、アイコン等の提出物に基づく審査を実施する場合がございます。

【スケジュール】

応募期間：2026年1月26日（月）～2026年2月15日（日）

審査期間：2026年2月17日（水）～2026年3月2日（月）

結果発表：2026年3月5日（木）予定

審査方法：投票審査、拡散審査、歌唱/配信審査

▼オーディションの詳細はこちら

https://arts.chet.com/ad/nextsinger2026

▼応募は公式LINEから

https://lin.ee/vz4SlXZ

■V Collection（Vコレ）とは

VTuber、Vライバー、ボカロ、ネットクリエイターなど形式にとらわれない新しいアーティストバーチャルコレクションです。

誰でもチャンスがあり、実力で夢やチャンスを掴める機会の提供を目指したこれまでにないクランです。

公式X：https://x.com/V_Collection_A

■C.H.E.T.について

Artist Organization 「C.H.E.T.」（チェット）は、潜在的アーティストの「表現したい」という思いを起点に創造を始められる場を提供し、クリエイティブ・フォーマットを展開していく、インキュベーション組織およびマルチバース・ユニットです。

公式サイト：https://arts.chet.com/

■Wanted

CHET Creator

一緒に作品を創作するクリエイター & パートナーを募集しています。

様々なアーティストコラボレーションをご提供します！

募集クリエイター

・楽曲クリエイター

・イラストレーター

・映像クリエイター

・シンガー

・ボカロP

・YouTubeクリエイター

・TikTokクリエイター

・インフルエンサー

応募はこちらから↓

https://line.me/R/ti/p/@858ulobv

＜会社概要＞

会社名：株式会社CHET Group

代表者：代表取締役CEO 小池 祐輔

所在地：東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前ビル

設立：2020年5月

URL：https://chet.com

事業内容：株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援

