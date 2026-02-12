全国のスイーツファンの投票で決定！「Cake.jp Award 2026」受賞店舗を発表― 心の温度が上がる誕生日ケーキ・ギフトスイーツの名店が集結 ―

株式会社Cake.jp

ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp（ケーキジェーピー）」を運営する株式会社Cake.jp（本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋 優貴）は、スイーツファンによる投票・評価をもとに選出した年間アワード 「Cake.jp Award 2026」 の受賞店舗を発表いたします。

本アワードは、料理技術の高さ、味わいの完成度、デザインの独創性、安定した配送供給など複数の観点から、Cake.jpユーザー投票による評価をもとに選出される、Cake.jp独自の年間アワードです。

「贈った人も贈られた人も、思わず笑顔になる」そんなスイーツを生み出す店舗を表彰しています。

Cake.jp Awardとは

Cake.jp Award 2026 各賞について

◆ 誕生日ケーキ部門

Cake.jpの中で、特に多くの支持を集めた誕生日ケーキを提供する店舗を選出。味わい・デザイン・お届け品質において高い評価を得た、5店舗が受賞しました。

◆ ギフトスイーツ部門

贈答用スイーツとして高い評価を受けた店舗を選出。「誰かに贈りたい」と思われる完成度の高いギフトスイーツを提供する、5店舗が受賞しました。

※各賞の受賞店舗数は、発表年ごとに変動します。

当社は今後も多様化する顧客のニーズをくみ取りながら、商品ラインナップを拡大してまいります。お届けするスイーツを通じて、誕生日や記念日のお祝いのみならず、日常の様々なシーンにおいて、お客様により多くの幸せな時間をご提供してまいります。

2026年 受賞店舗一覧

【誕生日ケーキ部門】

■ BLVCK PARIS（ブラックパリ）

BLVCK PARISは、「All Blvck Everything. It’s more than a color.」をコンセプトに、ファッションと美食の境界を越えた世界観を表現する、パリ発のライフスタイルブランドです。

“黒”という色が持つ静けさ、緊張感、官能性を、味わい・質感・ビジュアルのすべてで表現。濃厚な素材選び、計算された甘味設計、そして一目で記憶に残るミニマルかつ独創的なデザインが支持を集めています。

＜受賞コメント＞

シュクレティエ／長谷川健太

Cake.jp Award 2025 に選出され、大変光栄です。

私たちは “黒” という色が持つ美しさにこだわり、味わい・素材・デザインのすべてにおいて、BLVCK PARIS ならではの世界観を表現してまいりました。

そのスイーツが、日常の小さな贅沢や、大切な人との時間を彩る存在として受け取っていただけたことを、心より嬉しく思います。

又、その想いを感じ取り、支持してくださったすべてのお客様に深く感謝いたします。

これからも皆さまの 「心の温度が上がる瞬間」 に寄り添えるよう、一層精進してまいります。

■ EUREKA CAKE

EUREKAは、豆乳クリームをはじめ、お子さまが安心して楽しめる素材を使用し、大人が食べても満足いただけるケーキをお届けします。

シンプルで洗練されたデザインのケーキは、そのままでも美味しくお召し上がりいただけますが、お好みのフルーツや飾りつけで、自由にアレンジするのもおすすめです。

ファーストバースデーのスマッシュケーキをはじめ、さまざまなシーンでEUREKAのケーキをお楽しみください。

＜受賞コメント＞

パティシエ／鈴木美絵子・東山眞央

このたびは、このような素晴らしい賞をいただき、大変光栄に思っております。

日々試行錯誤しながら積み重ねてきたものを評価していただけたことは、私たちにとって大きな励みです。

これからも、からだにも心にもやさしい素材を活かしたケーキを通じて、記念日や日常のひとときに寄り添う体験をお届けしてまいります。

■ ベルグの4月

「ベルグの4月」は、1988年にたまプラーザで創業して以来、地域に根差したパティスリーとして世代を超えて多くの方々にご利用いただいております。

季節ごとの素材を厳選し、パティシエが一つひとつ丁寧に仕上げる洋菓子は、味わいはもちろん見た目にも華やかで、贈り物としても人気です。

＜受賞コメント＞

この度は「Cake.jpアワード2025 ケーキ部門」という大変光栄な賞をいただき、誠にありがとうございます。

日頃よりベルグの4月のケーキをお選びいただいているお客さま、そして投票してくださったスイーツファンの皆さまに、心より御礼申し上げます。

私たちは「大切な日の記憶に残るケーキづくり」を大切に、味わいはもちろん、見た目や品質、安心してお届けできる体制にも日々向き合ってまいりました。

今回の受賞は、そうした取り組みを評価していただけた結果だと感じており、スタッフ一同で喜びを噛みしめております。

これからも皆さまの特別なひとときを彩れるよう、より一層心を込めてケーキづくりに励んでまいります。

今後ともベルグの4月をどうぞよろしくお願いいたします。

■ 神戸洋藝菓子ボックサン

「神戸洋藝菓子ボックサン」は、1964年創業の神戸の洋菓子店です。

先代から受け継ぐ「甘みは旨み」という教えを大切に、素材の良さと職人技で“また食べたくなる”お菓子づくりを続けています。

オーナーシェフの蘄原敏晃は「現代の名工」認定を受けるなど、洋菓子の技術と文化の発展にも尽力してきました。

＜受賞コメント＞

オーナーシェフ/蘄原 敏晃

このたびは、スイーツファンさまの投票・評価により年間アワード「ケーキ」部門にお選びいただき、誠にありがとうございます。日頃より支えてくださるお客様、そして丁寧に伴走してくださったCake.jpスタッフの皆さまに、心より感謝申し上げます。

ボックサンはこれからも、記念日を彩るケーキはもちろん、“スイーツで心の温度を上げる”というCake.jpの想いに寄り添いながら、お届け品質にもこだわった商品づくりに励んでまいります。

2026年は誕生日ケーキに加え、ボックサンの定番ギフトもCake.jpでより充実させ、贈る方・贈られる方の笑顔につながるお菓子を全国へお届けしてまいります。

■ シナジーリンク

株式会社シナジーリンクは、関西（大阪）および関東（東京・宇都宮）を拠点に、洋菓子・和菓子・パンといった多彩なスイーツを手がける企業です。当社はB2BおよびB2Cの両面で事業を展開しており、特にウエディングケーキをはじめとした主力商品を強みとしています。また、冷凍ケーキや焼き菓子など幅広いジャンルのスイーツを製造し、常に新しい価値をお届けしています。

今後は、洋菓子・和菓子・ベーカリーを融合させ、より新たな商品を世の中に提供していくことを目指しています。

＜受賞コメント＞

代表取締役／石山知樹

この度は名誉あるアワードを賜り、誠にありがとうございます。

私たちが大切にしてきた「想いを届けるお菓子づくりを評価していただけたことを、大変嬉しく思います。

これからも一つひとつの商品に真心を込め、皆さまの大切な時間に寄り添える商品づくりを続けてまいります。

【ギフトスイーツ部門】

■アトリエ705

アトリエ705は1級技能士のママさんパティシエールが運営するオーダーケーキと焼菓子の工房です。

大切な誰かの記念日にはお客様の想いをカタチにした特別なお菓子をお作りしております。

また、日常にはそっと寄り添うような、ほっこりと笑顔になれる焼菓子をご用意。

お菓子の力で笑顔になれるお手伝いができるよう名古屋市守山区で毎日がんばっています！



＜受賞コメント＞

代表

この度はCAKE.JPアワードに選出頂きありがとうございます。このような素晴らしい賞を頂戴し感無量です。

数年前より参加させて頂いている絵本のクッキー缶シリーズでは、人生で初めて経験する様な大きな大きなお仕事をさせて頂きました。ひとえに御社の皆様のお導きやサポートのおかげです。

この受賞を励みに初心を忘れることなく、人を笑顔にするお菓子作りに邁進してまいりたいと思います。

■ちひろ菓子店

関西に5店舗、関東に2店舗構えるフィナンシェ専門店。少量でも満足できる、ワンランク上のスイーツを作りたい…自分へのご褒美に、大切な人へのギフトに。そんなシーンで利用するに相応しいスイーツを作りたいという思いで焼き上げるフィナンシェは、美味しさはもちろんそのバラエティ豊かさやパッケージの可愛さなどから、多くのお客様からギフトにお選びいただいています。



＜受賞コメント＞

焙煎所 店長/廣瀬千苗

この度は、「ギフトスイーツ部門」にお選びいただき、ありがとうございます。厳選した素材と焼き加減にこだわって丁寧に焼き上げたフィナンシェを多くの方々に贈り物にお選びいただいたこと、感謝申し上げます。この受賞を励みに、もっともっと多くのみなさまに楽しんでいただけるフィナンシェを作っていきます。改めて、この度はありがとうございます。

■MAISON D’AHNI (メゾン・ダーニ)

ピレネー山脈をはさみフランス、スペイン両側にまたがるバスク地方。そしてこの地域の名所がバスク菓子の老舗「ミルモン」。

このミルモンで修業をしたシェフ戸谷は、帰国後の2015年に東京・白金に「メゾン・ダーニ」をオープン。

17世紀に生まれたと言われるバスク地方発祥の伝統的な焼き菓子「ガトーバスク」は、焼きたてこそが最もおいしいという考えのもと、店内で一日に何度も丁寧に焼き上げています。

素材にもこだわり、生地にスペイン産のアーモンドを練り込み、フランス産の黒さくらんぼのコンフィチュールをはさんで仕上げています。

そんなバスク地方の伝統的なスイーツ「ガトーバスク」を中心とした焼き菓子と、日本の四季折々の食材を活かした色とりどりの生菓子をご提供するパティスリーです。



＜受賞コメント＞

シェフパティシエ/戸谷尚弘

この度は素晴らしい賞を頂く事が出来まして嬉しい限りでございます。

パティシエにとって評価していただける事、お客様から声をいただける事が何よりも幸せな事で日々の活力になります。

その幸せを皆様にお返し出来るように、一層の想いを込めて一つ一つのお菓子を作らせて頂きます。

この度は誠に有難うございます。

■MOTCH

MOTCH（モッチ）は、おもちを主役にしたふんわり愛らしいお菓子のブランド。

日本ならではの素材に、四季の恵みや今の気分をあわせて、心ときめくお菓子が生まれました。

おもちは、もっと自由で、もっち愛されていい。

記憶に残る甘い時間をお届けします。



＜受賞コメント＞

ブランド立ち上げから間もないタイミングで、素敵な賞をいただき、スタッフ一同、驚きとともに大きな喜びに包まれています！

『もっちり、もちもち。』そんなお餅ならではの食感は、人を笑顔にする力があると信じています。

特にうさぎの形の『うさもっち』は、手にした方の心がふわっとほどけるような、癒やしの時間をお届けしたいという願いを込めて作りました。大切な方へのギフトや、ご自身へのご褒美にMOTCHを選んでくださった皆さま、本当にありがとうございます。

■KINEEL

京都に本店を構える洋菓子店「KINEEL」

お客様の「お気にいり」になるように、との願いを込めて名付けました。

京菓子の伝統や職人の技術を生かした彩り豊かなかわいらしいお菓子たち。

どんな時も、移ろいゆく季節の情緒を楽しんでいただきたいという思いで

一つひとつ心を込めておつくりしています。

＜受賞コメント＞

この度は、栄誉あるスイーツ部門の賞をいただき、心より感謝申し上げます。

今回の受賞は、私たちが大切にしてきた「京菓子の繊細な技」と「季節を愛でる心」

が、

現代のスイーツとして皆様に認められた証であり、職人一同、これ以上の喜びはあり

ません。

店名に込めた「お客様のお気に入りになりますように」という願いが、より多くの方

に届くよう、

これからも一つひとつ心を込めて、驚きと感動をお届けしてまいります。

京都の伝統が息づく私たちの挑戦に、今後もぜひご期待ください。

ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」とは

2017年1月より、ケーキ・スイーツの専門通販サイト「Cake.jp」を運営。「スイーツで心の温度を上げる」というミッションのもと、自分たちが食べたい、だれかにあげたいと本気で思えるスイーツをお届けしています。現在、会員数200万人、加盟店舗数1,700店舗以上、8,000種類のラインアップを展開。プラットフォーム以上の価値を提供できるよう、テクノロジーを活用した新商品の開発や加盟店へのブランディングサポートなども行っています。

https://cake.jp/

株式会社Cake.jpについて

会社名 : 株式会社Cake.jp

代表者 : 代表取締役 高橋優貴

本社 : 東京都新宿区西新宿6丁目24-1 西新宿三井ビル1503

設立日 : 2009年4月23日

従業員数 : 51名（パート、アルバイト含む）

決算期 : 12月

URL : https://corp.cake.jp/

