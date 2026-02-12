【横浜・八景島シーパラダイス】気象予報士と船上で空を見ながら天気の面白さを体感！『お天気のヒミツ！？ クルージング』【２０２６年３月２９日（日）】

株式会社 横浜八景島

『横浜・八景島シーパラダイス』では、２０２６年３月２９日（日）に八景島の周りを巡るクルーズ船「Paradise CruiseII」で、この日限りの特別イベント「お天気のヒミツ！？ クルージング」を開催いたします。

イベント当日は、TBSテレビ『THE TIME,』などに出演中の気象予報士 増田雅昭さん（ウェザーマップ）をお招きし、船上で空や天気をテーマに、“実は天気を左右している海のこと”や“ここでしか言えない天気予報の裏側”についてお話いただきながら、格別な船旅をお楽しみいただけます。

実際に八景島周辺の海上で空を見ながら、天気の面白さを体感いただける特別クルージングイベントをご堪能ください。

気象予報士と船上で空を見ながら天気の面白さ体感！「お天気のヒミツ！？ クルージング」

日 時 ： ３月２９日（日）

第１便 １１：２０集合 １１：３０出航

第２便 １２：５０集合 １３：００出航

集合場所 ： 八景島さん橋

料 金 ： 小学生以上一律３,０００円（１名さま）

※未就学児は、大人１名につき１名まで無料

航 路 ： 八景島周辺海域

定 員 ： 各便６０名

※各便の最少催行人数の詳細は『横浜・八景島シーパラダイス』公式Web

サイトよりご確認ください。

運航時間 ： 約２０分

受付方法 ： 『横浜・八景島シーパラダイス』公式Webサイトにて事前販売

備 考 ： 天候や風向きにより運休または運航ルートを変更する場合がございます。

特別感あふれる夜のクルージングイベントも開催！

空気が澄んでいる冬の星空を船に乗って海上から観察！「星空観測クルージング」

２０２６年２月２１日（土）に、八景島の周りを巡るクルーズ船「Paradise CruiseII」で格別な船旅を体験できる「星空観測クルージング」を開催いたします。

船上で空気が澄んでいる星空をご覧いただきながら、「はまぎん こども宇宙科学館」プラネタリウム解説員の甲谷保和さんによる星空解説をお楽しみいただけます。

日 時 ： ２月２１日（土） １８：５０集合 １９：００出航

発着場所 ： 八景島さん橋

料 金 ： 小学生以上一律３,０００円（１名さま）

※未就学児は、大人１名につき１名まで無料

航 路 ： 八景島周辺海域

定 員 ： ６０名

※最少催行人数３０名

運航時間 ： 約３０分

受付方法 ： 『横浜・八景島シーパラダイス』公式Webサイトにて事前販売中

備 考 ： 天候や風向きにより運休または運航ルートを変更する場合がございます。