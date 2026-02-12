10タイプの“性格＆相性”がわかる無料診断コンテンツ 「性格10タイプシンダン」の提供開始

LINEヤフー株式会社

URL：https://fortune.line.me/uchoooz/seikaku10/

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が運営する占いサービス「LINE占い」にて、新キャラクター「うちゅ～ず」と一緒に楽しめる新コンテンツ「性格10タイプシンダン」の提供を開始しました。診断はすべて無料で、16問の簡単な質問に答えるだけで、全10タイプの中から自身の性格タイプを導き出します。

本コンテンツでは、「アクティブモンスター」「芸理の探究者」「ひらめき探検家」など、10タイプの中から自身の性格タイプが診断されます。各タイプごとに、特徴をわかりやすくまとめた「性格タイプ」や、円滑なコミュニケーションのヒントとなる「攻略法」を紹介しており、自身の傾向理解に加え、友だちとの相性を知るきっかけとしても活用できます。

また、診断結果は、キャラクターが各性格タイプになりきって登場するカード形式で表示されます。デザイン性の高いカードは、「LINE」のプロフィール画像に設定したり、SNSでシェアしたりすることも可能で、友だち同士で結果を見せ合いながら楽しめます。短時間で気軽に楽しめる診断でありながら、性格の傾向や相性を直感的に把握できる点も特長です。キャラクターのかわいらしさとともに、自分自身や身近な人との関係性を見つめ直すきっかけを提供します。

本コンテンツに登場するキャラクター「うちゅ～ず」は、LINEスタンプなどで活躍する人気クリエイターが、本企画のために描き下ろしたオリジナルキャラクターです。さらに、キャラクターの個性を表現した無料のLINEスタンプもあわせて提供しており、診断と組み合わせて活用することで、日常のコミュニケーションでもキャラクターの世界観を楽しめます。LINEスタンプは、「LINE占い」のLINE公式アカウントを友だち追加することでダウンロード可能です。

ダウンロードはこちらから： https://line.me/S/sticker/36718

配信期間：2026年2月10日（火）11:00～4月6日（月）23:59

■「性格10タイプシンダン」10タイプ

「アクティブモンスター」：行動力に優れ、周囲を引っ張るエネルギッシュなタイプ

「キュンキャッチャー」：共感力が高く、感情表現が豊かなムードメーカー

「芸理の探究者」：美学と論理性を大切にする探究心の強いタイプ

「感情の調律師」：共感力と冷静さを併せ持つバランス型

「思考の住人」：論理的に物事を考える計画重視の思考派

「猪突猛進ベイビー」：感情に素直で行動が早いパワフルなタイプ

「ときめき製造係」：感情を形にすることが得意なクリエイター

「ハイブリッドエース」：行動力と分析力を兼ね備えた万能型

「ひらめき探検家」：発想力と行動力で新しいことに挑むタイプ

「ビジュの演出家」：美的感覚に優れ、表現にこだわるアーティストタイプ

LINEヤフーは、『「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「！」を届ける。』というミッションのもと、今後もユーザーに楽しさと驚きを提供するコンテンツの開発を進めていきます。あわせて、スタンプやキャラクターを活用したIPコンテンツの展開を通じて、新たな体験価値の創出にも取り組んでいきます。