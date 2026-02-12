宝島社×北海道・東川町 2026年度「kippisBABYBOX」お披露目会＆木下ゆーきさん特別トークセッション開催

株式会社 宝島社

ファッション雑誌販売部数トップシェア（※）の株式会社宝島社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関川誠）が展開する、北欧デザインのライフスタイルブランド「kippis(R)（キッピス）」は、北欧の子育てから学び“行動する”子どものためのプロジェクト「kippis ACTION FOR CHILDREN」に取り組んでいます。

本プロジェクトの一環として、2022年より北海道・東川町の新生児家庭を対象とした「kippis BABY BOX（旧名：子育てBOX）」の寄付活動を継続して実施しており、2026年も引き続き取り組みます。

2026年1月より開始した「kippis BABY BOX」の配布に合わせ、 1月31日（土）に、東川町共生プラザそらいろにおいて、『2026年度「kippis BABY BOX」お披露目会＆木下ゆーきさん特別トークセッション』を開催しました。お披露目会では、「kippis BABY BOX」の内容や、東川町での取り組みについて紹介し、本プロジェクトに込めた想いを来場されたみなさんと共有しました。

トークセッションでは、育児のリアルを楽しく・わかりやすく発信する人気インフルエンサー・木下ゆーきさんをゲストに迎え、日常の子育てに役立つヒントや、地域でのサポートのあり方について、参加者と意見交換を行いました。

※日本ABC協会雑誌発行社レポート2025年上半期（１～６月）より

5年目を迎える「kippis BABY BOX」の寄付活動、2026年度版を初お披露目！

本イベントは、１月から開始された2026年度「kippis BABY BOX」の東川町の新生児家庭への配布に合わせて開催されました。本年度のBABY BOXに入っている10点のアイテムのお披露目とともに、kippisブランドディレクター・根本江利子より東川町・菊地伸町長へ贈呈が行われました。根本は、「フィンランドのマタニティパッケージの考え方を参考に、このBABY BOXは生まれました。デザインの力で人の気持ちをやさしく、前向きにしたいという想いから、東川町と一緒に、子育て家庭を応援できることを嬉しく思っています。このBABY BOXが、少しでもエールになれば幸いです」と、プロジェクトに込めた想いを参加者に伝えました。

BABY BOXを託された菊地町長は、「今年で5年目となり、再びBABY BOXを託していただけたことを大変ありがたく思っています。東川町では、これからも地域全体で子どもを育てていくという想いを大切にしながら、子育て家庭を応援していきたいと思います」とコメントしました。

今年度のBABY BOXには、育児情報を発信する人気インフルエンサー・木下ゆーきさんの絵本『トイレドライブ』も加わり、新生児グッズからパパ・ママのケア用品、絵本まで詰まった、充実のラインナップになっています。

木下ゆーきさん登場！ 木下さんの子育てを楽しむコツは「頑張らない」こと。子育ては“自分のペースで楽しむ”ことが大事！

お披露目会に続き、絵本『はぶらしロケット』の読み聞かせの後、育児系インフルエンサー・木下ゆーきさんがステージに登場すると、会場からは温かい拍手がわき起こりました。木下さんは、2026年度版「kippis BABY BOX」に仲間入りした自身の絵本『トイレドライブ』について、「とても嬉しいです！ BABY BOXに入れていただけて光栄です」とコメント。さらに、読み聞かせがあった『はぶらしロケット』については、「小さい子どもの歯磨きって本当に大変。我が家の工夫を絵本にしました。実際に試してみて役立ったアイデアです」と紹介しました。

その後のトークでは、子育ての楽しさや工夫が話題にのぼり、木下さんは自身のエッセイ集『＃ほどほど育児 失敗したっていいじゃない』で触れているように、“頑張らない”ことの大切さを紹介。「子育てって本当にイライラすることが多いです。SNSでは楽しい様子をあげていますが、実際は声を荒げて怒ることもあります。僕の子育てルールは特になく、唯一“頑張らない”こと。理想を掲げすぎると自分を責めてしまうので、自分のペースでやるようにしています」と述べました。

木下ゆーきさん、笑いと共感あふれる育児トークで会場を魅了！ イライラも笑いに変える、喜怒哀楽メモ習慣を伝授！

木下さんは実際に行っている習慣として、「僕はスマホのメモに『喜怒哀楽』を作って、イライラしたこともすぐ書くようにしています。離乳食をぶちまけられたり、ティッシュを全部出されたときも、いったん写真を撮って『悲惨な光景』フォルダに入れておくと、あとで見返して笑えます。こうしておくと、未来の自分をちょっと助けてくれる感じですね」と語りました。

トークセッションの後、参加者からの質問コーナーも実施され、子育てモノマネの披露では会場が大いに盛り上がりました。さらに、木下さんのサイン入り絵本が当たる抽選会も行われ、会場は笑顔と歓声に包まれたまま、盛況のうちに幕を閉じました。

《イベント概要》

■日時：2026年1月31日（土）13:30～14:30

■会場：東川町共生プラザそらいろ（北海道上川郡東川町東町2丁目12番10号）

■ゲスト：木下ゆーきさん

■内容：2026年度「kippis BABY BOX」のお披露目＆東川町へ贈呈

絵本朗読会／木下ゆーきさんによる子育てトークセッション／プレゼント抽選会

2026年度「kippis BABY BOX」の無償贈呈について

対象：2026年1月1日から12月31日に東川町で出生した新生児家庭

内容：「北欧デザインで、子育てを楽しく！」をコンセプトに、新生児グッズからパパ・ママのケア用品10点

配布方法：2026年1月より対象のご家庭へ東川町の母子訪問、窓口を通じてお届け開始予定