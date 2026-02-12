【南果歩さん、江野沢愛美さんトークショー登壇決定！】自分らしい、新たな一歩を踏み出すヒントを。主婦の友社ウェルネスイベント「ご自愛市spring2026」で豪華ゲストによるトークショー

株式会社主婦の友社

株式会社主婦の友社は、2026年2月28日（土）～ 3月1日（日）の2日間、ウェルネスイベント「あしたのわたしに、会おう。ご自愛市spring2026」を、WITH HARAJUKU 3F HALLにて開催。

2026年2月28日（土）Open 11:30 Close 19:00 ／ 3月 1日（日）Open 10:30 Close 18:00

このたび、トークショーのスペシャルゲスト第2弾が決定いたしました。

イベント公式サイト：https://yorozuya.shufunotomo.co.jp/gojiaiichi/

ご自愛市spring2026スペシャルゲスト第2弾を発表！

※入場無料となります。※来場者の皆様へ、数量限定でお土産もご用意しております。

「ご自愛市spring2026」第2弾となるスペシャルゲストとして、

俳優の南果歩さん、モデルの江野沢愛美さん、関口由紀先生、加藤恵一先生をお迎えして、ステージプログラムをお届けします！

※聴講無料、事前申し込み制となります。

※応募者多数の場合、抽選となります。予めご了承ください。

※お申し込みが定員に達した場合、締切日前であっても受付を終了いたします。予めご了承ください。

■2月28日(土) 14:15～15:00

『還暦からのリスタート宣言！ 人生を笑顔で楽しみ尽くす』

還暦を迎え、ますます輝く南果歩さんが、女性医療専門医の関口由紀先生と対談。

乳がんや仕事にプライベート、数多の試練を乗り越えた2人からのメッセージは、「人生何度でもやり直せる！」。これからを謳歌するために必要なことを笑顔で伝えます。

お申し込みはこちら ⇒ 観覧応募フォーム（南果歩さん・関口由紀先生）(https://forms.gle/Q9RKRfp5JfuTrWQY7)

南果歩

映画『伽耶子のために』のヒロインでデビュー。TV、映画、舞台など、国内外でキャリアを重ねる一方、読み聞かせボランティアなど多方面で活躍。最新刊『還暦スマイル 人生を笑顔で生きるために必要なこと』（小学館）が２月18日発売予定。

関口由紀 先生

女性医療クリニックＬＵＮＡグループ理事長。

横浜元町で閉経前の女性の健康を守る横浜元町女性医療クリニックLUNAと閉経後の中高年女性の健康寿命を延ばす女性医療クリニックLUNAネクストステージを主宰。

中高年女性医療専門家、女性泌尿器科専門医として女性の生涯医療を提唱。更年期医療・抗加齢医療・フェムゾーンケアの第一人者。『更年期からの健康寿命の延ばし方 ピンピン楽しく生きてコロリと死のう』など著書多数。4月に、男女の更年期障害とパートナーシップトラブルを診療するアクティブシニアクリニックＬＵＮＡ沖縄を開院予定。

■2月28日(土) 17:00～17:45

『アラサーの生理とカラダのこと ～みんなの疑問、大解決！～』

30歳を迎える人気モデル江野沢愛美さんが、生理リズムや体調の変化、女性ならではの悩みや疑問をテーマに、医師とリアルトーク！

「今さら聞けない」「誰にも聞けなかった」に寄り添い、明日からの”わたし”に生かせるヒントをお届けします。

お申し込みはこちら ⇒ 観覧応募フォーム（江野沢愛美さん・加藤恵一先生）(https://forms.gle/GkJ3HrBbx3f8br6G8)

江野沢愛美

「ピチレモン」や「Seventeen」「non-no」「MORE」のモデルとして数々の表紙を飾り、トップモデルとして第一線で活躍。ストレートな性格で女性ファンが多く、SNSのフォロワーも多数、ファッションや美容を中心に発信している。

加藤恵一 先生

加藤レディスクリニック院長

金沢大学医学部卒業。同大学医学部産科婦人科などを経て、日本で最大規模の不妊治療専門病院である加藤レディスクリニック院長に就任。心と体にやさしい体外受精を理念とし、同院ではこれまで7万人以上の女性が赤ちゃんを授かる。著書に『KLCメソッド入門』。プレコンセプションケアの啓蒙活動のほか、ドキュメンタリー番組『情熱大陸』への出演でも注目を集めた。

そのほかにも、多彩なゲストによるトークセッションやワークショップ、アワード授賞式など盛りだくさんのステージプログラムを準備しております。他のプログラムは順次公開していきますので、今後の情報もぜひご注目ください！

2025年9月開催 「ご自愛市」豪華ゲストに登場いただくステージコンテンツスタンプラリーで、すべてのスタンプを集めるとスペシャルギフトをプレゼント！イベント出展ブースの一覧やタイムテーブルなど最新情報はこちらをご覧ください！ご自愛市 詳細情報はこちら！ :https://yorozuya.shufunotomo.co.jp/gojiaiichi/

■スムーズにご入場いただくために、事前の来場登録を導入！

今回の「ご自愛市spring2026」から、皆さまがより快適にお楽しみいただけるよう、

来場者登録（公式LINEへの友だち登録）を実施しています。ぜひ、ご登録をお願いいたします。

『ご自愛市』LINE公式アカウント：https://lin.ee/NbxS35V(https://lin.ee/NbxS35V)

※入場時間の指定や、早期入場を保証するものではございませんのでご了承ください。

※当日は、入場列または受付にてスタッフへトークルーム画面をご提示ください。

※LINEをお持ちでない方は、会場受付にて来場登録いただくことでご入場いただけます。

開催概要

名称 ：あしたのわたしに、会おう。ご自愛市spring2026

会期 ：2026年2月28日(土) 11:30～19:00

2026年3月1日(日) 10:30～18:00

会場 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-14-30

JR原宿駅前 WITH HARAJUKU 3F HALL&LIFORK

公式 ホームページ ：https://yorozuya.shufunotomo.co.jp/gojiaiichi/

公式 X ：https://x.com/gojiaiichi

公式 インスタグラム：https://www.instagram.com/gojiaiichi/

主催 ：株式会社主婦の友社

本件に関するメディア関係者からのお問い合わせ先

【主婦の友社広報窓口】

株式会社C-パブリッシングサービス 広報宣伝部

pr★c-pub.co.jp (★は＠に変換してお送りください)