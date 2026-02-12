豊富なイラストと図解で「ホスピタリティ」の本質が分かる！JALの大学人気講座を書籍化した『やさしく学ぶ ホスピタリティの世界』を2026年2月18日に発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、日本航空が提供する人気講座をベースにした入門書『やさしく学ぶ ホスピタリティの世界』を2026年2月18日（水）に発売いたします。

■JALの実践知から学ぶ「心遣い」の正体。航空・ホテル業界を目指す学生のバイブル第2弾

本書は、2025年4月に発売された『やさしく学ぶ エアライン・ビジネスの世界』に続く第2弾です。航空業界はもちろん、ホテルや旅館、レストランといったサービス業界を目指す学生や、ホスピタリティの精神を身につけたい社会人を対象としています。「ホスピタリティとは何か？」という基礎から、世界や日本の文化背景、心を伝えるマナー、組織運営に活かすホスピタリティ・マネジメント、そしてこれからの時代に欠かせないサステナビリティやウエルビーイング（Well-being）まで、ホスピタリティの全容を体系的に、楽しみながら学べる一冊です。

■全国の大学で受講される「JALホスピタリティ・マネジメント講座」を紙面で再現

本書は、日本航空が全国の大学で実施している「ホスピタリティ・マネジメント講座」をベースに書籍化したものです。 単なるマナーの解説にとどまらず、JALグループで大切にされている「察する心」や「2.5人称の視点（自分・家族・顧客という3つの視点の統合）」といった考え方を、具体的な事例とともに紹介しています。さらに、講義には含まれない書籍オリジナルのコンテンツとして、JALグループ社員の現場での体験談を紹介する「Voice」コラムや、社員ひとりひとりの行動や判断の指針になっている「JALフィロソフィ」の実践内容を深掘りしたコラムも多数収録しました。

■本書は以下のような方におすすめです- 航空・ホテル・観光業界を志望する学生- 「おもてなし」やマナーの本質を学びたい方- JALの現場事例を通して、ホスピタリティの考え方や姿勢を学びたい方- サービス業界で働く、または就職を考えている方- 多様な文化背景を持つ人々とのコミュニケーションに関心がある方■紙面イメージ日本独自の「おもてなし」の源流や、「察する心」といった精神性をひも解きますJALの講師が講義の中で紹介している「マナー」や「立ち居振る舞い」を分かりやすく解説しています■本書の構成

ホスピタリティの世界にようこそ

＜第1部 ホスピタリティとは＞

第1章 ホスピタリティの歴史と文化

第2章 世界のホスピタリティ

第3章 日本のホスピタリティとおもてなし

第4章 心を伝えるマナーの理解

第5章 ホスピタリティとコミュニケーション

＜第2部 ホスピタリティ・マネジメント＞

第6章 サービスとホスピタリティ

第7章 ホスピタリティを支える目に見えない力

第8章 エアラインにおけるホスピタリティ

＜第3部 未来につなぐホスピタリティ＞

第9章 サステナビリティとホスピタリティ

第10章 未来のホスピタリティ

おわりに

■書誌情報

書名：やさしく学ぶ ホスピタリティの世界

著者：株式会社JAL航空みらいラボ

発売日：2026年2月18日（水）

ページ数：224ページ

サイズ：B5変形判

定価：1,980円（本体1,800円＋税10％）

電子版価格：1,980円（本体1,800円＋税10％）※インプレス直販価格

ISBN：978-4-295-02352-4

◇Amazonの書籍情報ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4295023523

◇インプレスの書籍情報ページ：https://book.impress.co.jp/books/1125101090

