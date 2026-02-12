MEDUM、ミラノデザインウィーク2026に出展 光と陰の対話をテーマにしたインスタレーション「Light is Shadow」

株式会社QUANTUM

株式会社quantum(本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：川下和彦、以下「quantum」)のインハウスデザインスタジオMEDUM（メデュウム）は、2026年4月20日～26日にイタリア・ミラノにて開催される世界最大のデザインイベント、ミラノデザインウィーク2026のフォーリサローネに出展いたします。

〈出展テーマ：Light is Shadow〉

2023年に続き、スタジオとして2度目のミラノデザインウィーク出展となる今回は「Light is Shadow」をテーマに、照明のプロトタイプを主軸とした新作インスタレーションを展開します。

MEDUMは、技術や素材と生活者をつなぐ関係性をデザインするというアプローチを大切にしています。本展で私たちは、明るすぎる光に溢れた現代において、あえて闇を忌避しない光と陰の“あわい（間）“に着目しました。それらを等価に扱う豊かな世界観を通じ、もう一つの光のあり方を提案します。

〈出展内容〉

素材に選んだのは、サイネージなど身近にも使われている無機EL（エレクトロルミネッセンス）です。柔らかな光を放つこのシート素材に、極めてシンプルな「切る」という加工を施します。

制作過程では素材を無駄なく使いきるという合理性を備えながらも、一枚のシートを多様な表情を持つ照明シリーズとして仕上げました。

素材への着眼から制作方法の設計に至るまで、スタジオ自らが手がけるプロトタイプが、暗がりの中で観る人の想像力を静かにかき立てるインスタレーションとなっています。

MEDUMが創り出す、日常の喧騒を離れて「光と陰」の対話に思考を巡らせる体験に、ぜひご期待ください。

さらに、同会場ではMEDUMのこれまでの代表作を、制作プロセスと合わせてご覧いただけるアーカイブも展示いたします。

●出展概要

タイトル：Light is Shadow

会期：2026年4月20日（月）～26日（日）

会場：ミラノ市内トルトーナ地区トルトーナ通り12番（ Via Tortona 12, Milano, Italy(https://maps.app.goo.gl/tiiQ9AqFmh492iGLA) )

詳細は以下よりご覧ください。

https://medum.jp/research/light-is-shadow

●MEDUM主宰・門田慎太郎

国内デザインファーム及び外資系PCメーカーにて、一点モノの家具から量産型ラップトップPCまで、幅広い分野の製品デザインを担当したのちquantumに参画。インハウスデザインスタジオMEDUMを主宰し、インダストリアル、グラフィック、UI/UXデザインなどの境域から幅広い分野のプロダクト開発を牽引する。これまで手がけたプロダクトは、iF Design Gold、Cannes Lions Gold、GOOD DESIGNなど数多くのアワードを受賞しているほか、ドイツのPinakothek der Moderneをはじめとする欧州諸国のミュージアムコレクションにも選定されるなど、国内外から高い評価を集めている。D&AD Awards(英)2025 プロダクトデザイン審査員。



●MEDUMについて（ https://medum.jp/ ）

MEDUM（メデュウム）は、本質的な価値を形にし、プロダクトイノベーションを生み出すデザインスタジオです。人と人を取り巻くモノゴトの間に最適な関係性を作ることで、プロダクトをデザインし、生活の質を高め、より良い社会を創造することを掲げています。

ハードウェア・ソフトウェアを問わずあらゆるプロダクト開発をデザインの力でドライブし、課題発見からプロトタイピング、プロダクトデザイン、ブランド構築までを一貫して行うチームで構成。

2023年に初出展したミラノデザインウィークでは、「5lights(https://5lights.quantum.ne.jp/)」と題して5つの照明のプロトタイプを発表。そのうちの１つはイタリアのALESSI社で「Tsumiki」として製品化し、Compasso d’Oro賞へのノミネートを意味するADI design index 2025にも選出されています。



●quantumについて ( https://www.quantum.ne.jp )

quantum（クオンタム）は、クリエイティビティを軸にしたインキュベーション力で、新規事業開発、ベンチャークリエーション、ハンズオン投資によるグロース支援を行うスタートアップスタジオです。

2016年の創業以来、100社を超える企業、大学などとインキュベーションを実践しています。

これからもventure buildersとして、１. 新規事業のインキュベーション、２. ベンチャークリエーションとグロース支援、３.デザイン＆エンジニアリングの3つの事業セグメントを重ね合わせて、「世界を変えるインパクトのある新規事業の創造」に挑戦していきます。

●プレスキットのダウンロードはこちら。

https://quantum-ss.box.com/s/xyyste6wk51nzu7fztckiovtyapkacwh

※記事掲載の場合は、広報までご一報ください。