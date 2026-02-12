他社の“当たり前”が、あなたの“気づき”に変わる。『他社マネジャーとの対話1on1ラボ』3/4・3/11開催決定

株式会社KAKEAI

10万組織・300万回を超える1on1データで、1on1の全てを支援する株式会社KAKEAI（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：皆川恵美、以下KAKEAI）は、他社マネジャー同士の越境対話を目的としたプログラム『他社マネジャーとの対話1on1ラボ(https://kakeai.co.jp/news/taiwalab-2026)』を、2026年3月4日（水）および3月11日（水）に開催します。

組織の枠を超え、マネジャー同士が本音で語り合う「越境対話」は、当社のお客様から寄せられた「他社のマネジャーから学びたい」という声をきっかけに生まれました。

問題や課題に対する具体的な打ち手を、他社マネジャーとの1on1を通じて一緒に探る、実践型の越境プログラムです。

開催日時

１.2026年3月4日 （水）

・A ：ランチタイムセッション（オンライン） 12:00～13:00

・B ：対話セッション（オンラインまたはリアル集合型を選択）16:00～18:00

２.2026年3月11日 （水）

・A ：ランチタイムセッション（オンライン） 12:00～13:00

・B ：対話セッション（オンラインまたはリアル集合型を選択）18:00～20:00

プログラム構成

開催形式・場所

ハイブリッド開催：（オンライン／オフライン）

・オンライン：Zoom

・リアル集合型：株式会社 KAKEAIオフィス(東京都渋谷区神宮前5丁目52－2 オーバルビル11F Google Map(https://share.google/LLYfsy49kenZVfAI7))

参加費

1名： 16,500円（税込）

5名以上まとめてお申込みの場合：1名あたり： 11,000円（税込）

定員

本プログラムは少人数での開催のため、定員に限りがございます。

お申し込み状況によっては、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

申込・お問い合わせ

【 お 申 込 み 】https://forms.gle/t33ZtoTYbz5dcgbt6

【お問合わせ】 support@kakeai.co.jp（Kakeaiサポートチーム）

1on1支援ツール「Kakeai」について

1on1ツールKakeaiは、複数の特許やAI・テクノロジー、また数十万人のKakeaiユーザーが日々実施する1on1のデータを活かし「現場の上司部下、および経営・人事の皆様の1on1にかかる負担を減らしつつ、質の高いコミュニケーションを生み出すツール」です。従業員数名の企業から数万人の企業、病院、学校、保育園、介護施設、飲食店等、あらゆる業種・職種の皆様にご利用いただいています。



▪️ご利用企業・団体(一部）

旭化成ホームズ、朝日生命、伊藤忠商事、IDOM、NTTデータ、ENEOSマテリアル、小野薬品工業、大林組、兼松エレクトロニクス、キヤノンマーケティングジャパン、キユーピー、KDDI、キリンビバレッジ、国際エキスプレス、小林製薬、Cygames、CTCテクノロジー、ENEOS Xplora、資生堂、シャープ、住友商事、スタンレー電気、センコーグループホールディングス、大成建設、大日本印刷、宝ホールディングス、竹中工務店、帝人ファーマ、TDK、電源開発、デンソー、東京電力エナジーパートナー、トヨタ自動車、豊田自動織機、日本たばこ産業、日本郵便、ニンテンドーシステムズ、農林中央金庫、阪急阪神ホールディングス、日野自動車、ブリヂストン、ぺんてる、北海道大学病院、マクニカ、三井物産、三菱商事、三菱電機、ミロク情報サービス、村田製作所、ヤマハ発動機、楽天グループ、リコージャパン、ルネサンス、早稲田大学、他

株式会社KAKEAIについて

パーパス

あなたがどこで誰と共に生きようとも、

あなたの持つ人生の可能性を絶対に毀損させない。

従業員マネジメント業務のテクノロジーによる進化を支援する会社です。

300万回以上の1on1データと複数の特許を基盤とした面談サポートツール「Kakeai」のほか、10万組織への支援実績をもとにした研修やコンサルティングを提供しています。

企業概要

本社｜東京都渋谷区神宮前5丁目52-2 青山オーバルビル11F

設立｜2018年4月12日

代表｜代表取締役社長 皆川恵美

資本金｜16億5818万円（資本準備金含む）

顧問｜小島武仁｜東京大学大学院経済学研究科 教授 東京大学マーケットデザインセンター（UTMD）所長（経済学）他

特許｜「二者間のコミュニケーションにおいて個々人への関わり方を改善するためのコンピュータシステム、方法、およびプログラム」他（特許6534179号、6602996号、6602997号、6651175号、6813219号、7057011号、7057029号、7084665号、7462175号、7566265号、米国特許第11461724号、韓国特許第10-2782724号）



