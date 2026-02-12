川本鋼材が「mobiconnect」を導入し、社員と顧客両方の快適さを守るDXを推進

インヴェンティット株式会社

インヴェンティット株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木 敦仁、以下インヴェンティット）のモバイルデバイス管理（MDM）サービス「mobiconnect」が、川本鋼材株式会社（所在地：愛知県あま市、以下川本鋼材）に採用されました。

導入に際し、総務部 経営企画課の矢野将宏様に、DX推進の背景や「mobiconnect」採用の経緯、今後のお取り組みについてお話をうかがいました。

■ 川本鋼材の「mobiconnect」導入事例はこちら

https://www.mobi-connect.net/introduction/kawamoto-kozai/(https://www.mobi-connect.net/introduction/kawamoto-kozai/)

＜伝統×DXで叶う品質と信頼＞

創業80年を超える歴史を持つ川本鋼材は、特殊鋼の加工・販売を通じて、日本のモノづくりを支えてきました。自動車、建設、機械など、社会の基盤となる分野に欠かせない素材を扱う企業として、「品質と信頼」を何よりも大切にしています。

一方で、市場環境や顧客ニーズは時代とともに変化し、より多様化・高度化しています。こうした変化に応え続けるため、川本鋼材が掲げ直したのが、「日本のものづくりを繋ぐ特殊鋼のAmazonを目指して」というミッションです。長年培ってきた知識や経験に、IT技術を掛け合わせることで、利便性とスピードを兼ね備えた新しい鉄鋼流通の形を追求しています。

コロナ禍以前より取り組んでいる現場のDX化に欠かせないのはスマートデバイス。利用が広がる中、端末台数の増加による設定作業や運用負荷、セキュリティ面の課題が顕在化してきたそうです。

＜安全とスピードを両立する「mobiconnect」＞

取引先情報や製品情報など、機密性の高い情報を扱う同社にとって、端末管理体制の見直しは避けて通れない課題でした。台数が増えるにつれ、誰がどの端末を使い、どんな設定になっているのか把握が難しくなり、セキュリティ上のリスクも懸念されるように。

こういった課題のある中、MDMの導入を検討する中で出合ったのが「mobiconnect」です。提案段階からサポートの手厚さに安心感があったという矢野様。導入時にはオンボーディングを利用して、インヴェンティットのスタッフと設定手順を一緒に確認しながら進めることができたといいます。

操作画面はシンプルで分かりやすく、端末登録や設定変更も短時間で完了。既存端末への導入で業務への影響が懸念される中でも、導入支援によりスムーズな移行を実現しました。端末手配やキッティング、中古端末の調達、証明書やトークンの年次更新といった周辺業務をまとめて任せられる点も、大きな安心感につながっていると矢野様は語ります。

＜大切なのは「使いやすい」DX＞

現在は、スマートフォンやタブレット合わせて約100台が「mobiconnect」で管理されており、不要なアプリの利用制限や、紛失時の遠隔ロックなどにより、安心して現場でデバイスを活用できる環境が整っています。

川本鋼材が考えるDXは、「現場が使いやすい基盤を整えること」だと語る矢野様。今後は、蓄積してきた販売データや顧客情報の活用をさらに進め、ニーズを先読みした提案や、サプライチェーン全体の最適化にも取り組んでいく考えです。そのためには、どこでも安全かつ効率的に働けるモバイル環境が欠かせません。

「mobiconnect」は、こうした取り組みを支える守りのDXの基盤として、端末とデータを安全に管理しながら業務を止めない環境づくりを支えています。デジタルの力で業務を支え、人の力で信頼を築く。その両輪を回し続けながら、川本鋼材は「特殊鋼のAmazon」というビジョンの実現を目指しています。

インヴェンティットは今後も、「mobiconnect」を通じて、現場に寄り添ったICT活用とDX推進を支援してまいります。

＜インヴェンティット会社概要＞

インヴェンティットは、リモート管理技術を核としたソリューションベンダーです。

デバイスの利用状況を可視化し、実データの安全性を判定するセキュリティサービス「KASHIMORI」をはじめ、その基盤となるモバイルデバイス管理サービス「mobiconnect」、美術館・展覧会に特化したチケット予約・販売支援サービス「ART PASS」など、IoTソリューションの企画・開発・販売を行っています。

＜心地よい「見守り」をあらゆる人に。人と機械がつながり、優しさあふれる世界をつくっていく。＞をVisionに、社会・企業課題の解決に貢献してまいります。

社名 ： インヴェンティット株式会社

東京本社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目3番1号 新宿アイランドウイング5階

大阪オフィス：〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町16-1 Ｈ¹Ｏ梅田茶屋町804

設立 ： 2007年6月12日

資本金 ： 1億円

代表者 ： 代表取締役社長 鈴木 敦仁

URL ： https://www.yourinventit.com/(https://www.yourinventit.com/)

＜本件に関するお問い合わせ先＞

インヴェンティット株式会社 事業戦略室 安部

お問い合わせフォーム：https://www.yourinventit.com/contact/form/