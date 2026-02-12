ドラえもんのスーパーペーパークラフトが2月14日（土）に発売決定！

川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム

川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム（神奈川県川崎市多摩区長尾2-8-1、館長：小林順子

https://fujiko-museum.com/ ）は、2026年2月14日（土）より、1階「ミュージアムショップ」において「スーパーペーパークラフト（ドラえもん）」の販売を開始いたします。

このたび、川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアムと、「紙のエキスパート」として高い技術力を持つ福永紙工との共同企画により、これまでにないハイクオリティなペーパーモデルキットが誕生しました。

◆ こだわりのポイント

ドラえもんのフォルムをリアルに再現

カットされたパーツを組み立てることで、ドラえもん特有の丸みをおびた立体的で美しいシルエットが完成します。

表情豊かにカスタマイズ

目のパーツを変えれば、その日の気分やシーンに合わせて、様々なドラえもんの表情を演出できます。後からの付け替えも可能です。

ひみつ道具もセットに

「ひみつ道具」3点（空気砲、タケコプター、ビッグライト）が付属しています。組み立て後はドラえもんに持たせて、劇中のシーンを再現して楽しめます。

インテリアに馴染む上質な質感

紙ならではの温かみのある質感と洗練されたデザインは、完成後もお部屋のインテリアとして素敵に馴染みます。

親子で楽しむ「つくる時間」

パーツをはめ込んだり、貼り合わせたりしながら組み立てる工程は、ご家族のコミュニケーションにもぴったりです。

平面の紙が立体に変化していく過程を楽しみながら、愛着のこもった、自分だけのドラえもんを完成させてください。

ご自身のコレクションとしてはもちろん、大切な方へのプレゼントにもおすすめです。ぜひミュージアムショップ店頭で、実物をお手に取ってご覧ください。

パッケージ おもてパッケージ うら

◆ 商品情報

販売店舗：1階「ミュージアムショップ」（川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム内）

価格：4,070円（税込）

サイズ：（完成時）高さ16.5cm×幅13.5cm×奥行9.5cm、（パッケージ）縦31.4cm×横21.5cm

デザイン：和田恭侑

パッケージデザイン：岡崎智弘（SWIMMING）

製造：福永紙工株式会社

※画像はすべて演出上のイメージです。実際の展示物では撮影できません。

◆ 施設概要

川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム

〒214-0023 神奈川県川崎市多摩区長尾2-8-1

開館時間：10：00～18：00

休館日：火曜日、年末年始 ※臨時休館、火曜特別開館あり

料金：大人・大学生 1,000円／高校・中学生 700円／子ども(4歳以上) 500円

※3歳以下無料

※入館は、日時指定による事前予約制です。

※入館チケットは、ミュージアム公式サイト内のチケット販売ページより購入いただけます。

※入館チケットをお持ちでない方のショップやカフェの利用はできません。

ミュージアムに関するお問い合わせ先：0570-055-245

川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム公式サイト：https://fujiko-museum.com/

藤子・F・不二雄は、読んだ人の心まで笑顔にする、そんな「まんが」を、自身の居住地でもあった川崎市多摩区で、長きに渡り描き続けました。そして、藤子・F・不二雄が思い描いた「夢、希望、友情、勇気、大いなる好奇心、人を愛する優しい気持ち」を、今に、そして未来へ伝え続けるために、当ミュージアムは2011年9月3日、この地に誕生しました。そこには、あたたかみのある笑いが溢れ、子どもたちのありふれた日常と、こだわり続けた「SF―すこしふしぎ―」がいつも存在しています。

(C)Fujiko-Pro