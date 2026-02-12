【taskey STUDIO】COMITIA155「出張マンガ編集部」に初出展

taskey株式会社

原作開発やマンガ制作などのIP創出事業を手がけるエンタメスタートアップtaskey株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：大石弘務）は、2026年2月22日（日）に開催される自主制作マンガ誌展示即売会「COMITIA155」において、出張マンガ編集部にtaskeyとして初めて出展をすることをお知らせいたします。

COMITIA（コミティア）について

COMITIA（コミティア）は、プロ・アマを問わず、自主制作したオリジナル作品を発表・販売する自主制作マンガ誌展示即売会です。商業作品の二次創作は扱わず、オリジナル作品のみを対象としたイベントとして、長年にわたり多くの創作活動を支えてきました。

「出張マンガ編集部」は、出版社や編集部が会場内でマンガ・イラストなどの持ち込みを受け付け、作家が気軽にプロの編集者と話し、作品についてアドバイスを受けられる企画です。2003年にCOMITIAが先駆けとなってスタートし、現在では年間10,000件以上の持ち込みが行われている、COMITIAの恒例企画として親しまれています。

■taskey STUDIO出張マンガ編集部出展概要

・イベント名：COMITIA155（コミティア155）

・開催日時：2026年2月22日（日）11:00～16:00

・会場：東京ビッグサイト 東4・5・6ホール

※taskey STUDIOの出張編集部は「東4ホール」に出展予定

・公式サイト：https://www.comitia.co.jp/html/155.html

当日は、プロ・アマでもジャンルを問わず持ち込みを歓迎しています。持ち込みの内容次第では、その場で連載や読切が決まることもあります。

taskeyではこれまでに、応募から商業デビューへとつながった実績もありますが、出張編集部は、必ずしも商業デビューを目的とした選考の場ではありません。

・まだ商業を目指すか迷っている方

・今の創作をより良くしたい方

・編集者の視点を一度聞いてみたい方

といった方も含め、商業志向・非商業志向を問わず、創作活動そのものにつながる対話とフィードバックを行います。ぜひお気軽にお越しください。

taskey STUDIOについて

taskey STUDIOは、原作開発からマンガ制作までを一貫して手がけるスタジオです。原作づくりとマンガ制作を分業し、編集者・原作チーム・作家様がチームで伴走しながら作品を育てていく体制を強みとしています。

■オリジナルコミックレーベルについて

当社では、4つのオリジナルコミックレーベルを展開し、各レーベルの特色を活かした、幅広い作品を制作・配信しています。

勇気、勇敢さを意味する「ブレイブ（brave）」。バトル・アクション・スポーツ・ヤンキージャンルなど、エネルギッシュで爽快感溢れる少年向けマンガを制作・配信いたします。

最強に怖い、「サイコワ」。peepでも人気の高いサイコパス要素の詰まった作品を始め、ホラー・ミステリー・サスペンスジャンルなどを取り揃える、最後まで目の離せない、スリル満点のマンガを制作・配信いたします。

大人の恋愛を「お酒」にみたて、甘いカクテルに使われる「カシス」を用いて命名。愛と憎しみ、溺愛など、現代のあらゆる恋愛模様をドラマに起こした、甘く危うい作品を制作・配信いたします。

フランス語で「花」にまつわる言葉から生まれた「フローリア」。和洋様々な舞台で描かれる、華やかでうっとりするようなロマンス・ファンタジー作品を制作・配信いたします。

■主な作品実績について『アウトデイズ』

・めちゃコミック（App版）デイリーランキング 少年・バトル・青春カテゴリ 1位獲得（2026年1月3日時点）

・めちゃコミック 週間ランキング 少年カテゴリ 1位獲得（2026年1月23日時点）

●原作：大城密 / ネーム：藤田サト / 作画：Shun

●発行元：taskey株式会社

●レーベル：少年ブレイブ

望んだのは"普通"。手にしたのは"最強"。

平穏な青春を夢見て上京した元パシリの少年・最上縁。だが願書を出し間違え、入学したのは"関東最悪"の不良高校《不士美高校》だった！雑魚扱いされ不良に絡まれるも、なぜか無意識にぶっ飛ばしてしまう縁。その正体は、伝説の不良チーム〈獄門天〉に育てられた"無自覚"の実力者だった――。「普通の学生生活」を願う最強パシリが、アウトローな日常に巻き込まれながらも青春を掴む、新時代の不良アクション、開幕！

配信情報

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12747/table/158_1_83d93038b428e2d49882ea52f0d7b8af.jpg?v=202602131251 ]『極道上司に愛されたら～冷徹カレとの甘すぎる同居～』

・MBS/TBSドラマイズム枠にて地上波ドラマ化

・累計販売部数100万部突破（※）

●原作：真霜ナオ / 漫画：＠R

●発行元：taskey株式会社

●レーベル：comic 恋とカシス

冷徹上司との同居は甘くて優しくて--とっても危険でした。

幸せな家庭に憧れを持つ真琴(29)は、ワガママで自分勝手な恋人に振り回されながらも彼に尽くし、同棲生活三年目を迎えていた。ある時、彼の浮気により住む家を失った真琴。そんな真琴に手を差し伸べたのは、冷徹で「極道上司」と呼ばれている小田切だった。新居が見つかるまでの間小田切の家で同居することなった真琴。だが小田切の見せる顔は予想外に甘く真琴を翻弄する。さらに、彼には隠された顔があり……？

配信情報

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12747/table/158_2_4ebb8db7f6f460a3516e8328b44652ae.jpg?v=202602131251 ]

※電子売上を紙書籍単価相当で換算し計算しております

『偽装カノジョなのに帝国の皇太子様からの溺愛が止まりません』

・めちゃコミック 急上昇ファンタジージャンル 第1位（2025年12月2日時点）

・めちゃコミック 週間ランキング（少女） 第1位（2025年12月19日時点）

●著者：原作：久瀬まりか / 漫画：urusi

●発行元：taskey株式会社

●レーベル：comic フローリア

たった1日だけの関係のはずが……カレが離してくれません！？

伯爵家令嬢・アリアは、ある日突然、最愛の婚約者メイナードから婚約破棄を告げられてしまう。メイナードはアリアの友人であるイライザに惚れ込み、破談に至ることを決めたという。そんな二人は「来週のサマーパーティにアリアも出席して、新しい恋を応援してほしい」と申し出てくる。パーティに参加すれば、大恥をかくことは目に見えていた。失意の底に堕ちたアリアだったが--ある男性との出会いを機に運命が好転する。

配信情報

taskey株式会社について

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/12747/table/158_3_e569273e9cd43414e1cc5c6dd8e73bfd.jpg?v=202602131251 ]

「21世紀、世界でもっとも読まれる物語を生み出す。」をビジョンに掲げ、 原作開発やマンガ制作などのIP創出事業を手がけるエンタメスタートアップです。自社スタジオ「taskey STUDIO」で企画・制作したオリジナルマンガを、 さまざまな電子書店で配信。少年マンガから恋愛マンガまで多様なジャンルの作品を展開し、ドラマ化・アニメ化などのメディアミックス展開も実現しています。

● アプリ「peep（ピープ）」

