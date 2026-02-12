動物医療スタートアップ「ハッピーねこちゃんわんちゃん」、　シードラウンドを拡張し追加の資金調達を実施

株式会社ハッピーねこちゃんわんちゃん

ねこちゃん＆わんちゃんねこちゃん

動物用医薬品の研究開発を行う株式会社ハッピーねこちゃんわんちゃん（以下「当社」）は、このたびシードラウンドを拡張し、株式会社テレビ大分を引受先とするシードラウンドの追加の資金調達を完了したことをお知らせします。



当社は、2025年に大学発ベンチャーとして正式認定を受け、国立大学法人大分大学および私立大学法人北里大学の研究成果を基盤に、ネコ腸コロナウイルス（以下、FECV）駆除薬の開発を行っています。大学における基礎研究の成果を社会実装へとつなげ、医療・動物医療領域における未充足の社会課題解決を目指しています。

本ラウンドで調達した資金をもとに、猫伝染性腹膜炎（以下、FIP）をはじめとする、いまだ有効な治療選択肢が限られている動物疾患領域において、研究開発および事業基盤の構築を本格化してまいります。



■ 追加の資金調達の概要

・ラウンド：シードラウンド

・引受先：株式会社テレビ大分

・リード投資家：大分ベンチャーキャピタル（大分VCサクセスファンド7号投資事業有限責任組合の無限責任組合員）

・資金使途：

- 動物用医薬品の研究開発

- 非臨床・臨床試験準備

- 研究開発体制および事業基盤の強化



■ 「オール大分」体制での強固なご支援

2025年12月に投資実行いただいた大分銀行系ファンドおよび豊和銀行系ファンドに、今回新たにテレビ大分様が加わることで、大分を代表する金融・メディア企業による「オール大分体制」のもと、より一層強固な支援体制を構築していただきましたことを、大変光栄に存じます。 当社はこのご支援を成長の基盤とし、地域に根差しながらも世界市場を見据えた事業展開を加速させることで、「大分から世界市場へ」飛躍するスタートアップの先例を築いてまいります。



■ 当社の特徴

・大学・研究機関と連携した創薬研究基盤

・人用医薬品レベルの研究開発知見を動物医療へ応用

・研究・臨床・事業開発を横断するチーム体制



■ 今後の展望

今回の資金調達を契機に、研究開発の加速、先進的事業会社・国内外の獣医師および研究者との連携強化、グローバル展開を見据えた基盤整備を進めてまいります。

動物と飼い主がより長く、安心して共に暮らせる社会の実現に向け、引き続き挑戦を続けてまいります。



■ 代表コメント

代表取締役 松岡茂のコメント：

「大分銀行様、豊和銀行様のベンチャーキャピタルファンドに加え、テレビ大分様からもご出資をいただき、地元を代表する企業の皆様とともに事業を進められる体制を築けたことを、大変心強く、誇りに思っております。当社は現在、大学で生まれた研究成果をもとに、開発中の動物医薬品候補について実際の治療を想定した有効性の検証を進めるとともに、一日も早い実用化を目指してグローバルな研究開発体制の整備に取り組んでいます。今後も国内外のパートナー企業との協業を通じて、承認に向けて必要な検証を着実かつ迅速に進めることで、動物医療分野における新たな価値創出と、地域発のグローバルスタートアップの実現を目指してまいります。」

■ 会社概要

・企業名：株式会社ハッピーねこちゃんわんちゃん

・代表者：松岡 茂

・本社所在地：大分県大分市中央町１丁目４番２４号 大分セントラルビル２Ｆ

・資金使途：FECV駆除薬の実用化に向けた開発資金

・事業内容：動物用治療薬開発事業

■ 本件に関するお問い合わせ先

広報担当：小田嶋

E-mail：odajima@happy-cat-dog.com

住所：〒870-0035大分県大分市中央町１丁目4番24号 大分セントラルビル 2F