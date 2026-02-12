【SAMANSA】2月第2週の新作ショート映画ラインナップを発表！ショート史上最も「空っぽ」なアニメ作品から、デートの会話は全てAIにお任せ!?リアルすぎるロマンス作品まで3本を公開！

株式会社SAMANSA

株式会社SAMANSA(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩永祐一)は、運営するショート映画配信サービス「SAMANSA」にて2026年2月13日(金)に新作となる3本『記憶の義務』『ピース・オブ・アート』『水族館』の作品を配信を開始することをお知らせいたします。

ショート史上最も「空っぽ」なアニメ作品から、デートの会話は全てAIにお任せ!?リアルすぎるロマンス作品まで、今週も幅広いジャンルの作品をお楽しみください。

◆新作紹介

１.『記憶の義務』ー【かつて多くの命が飛び立った空軍基地の跡地で、語られなかった悲劇が世代をつなぐ】

あらすじ：

第二次世界大戦中、隊員の約半数が帰還しなかった英国空軍の爆撃機基地。今や静まり返った滑走路へ、91歳のスタンは、目の前の生活に翻弄される若い介護人とともに足を運ぶ。現代の自由の礎となった犠牲の記憶を前に、語られなかった悲劇が静かに息を吹き返し、二つの世代を結びつけていく──。

監督：Martin Hemingway-Moseley

作品時間：29分16秒

２.『ピース・オブ・アート』ー【完璧なはずの盗みが、想定外の結末に？】

あらすじ：

真夜中、美術館に忍び込んだ泥棒。狙いは一枚の絵だったはずが、逃げ回るうちに残ったのは思いもよらぬ“もの”だった？！2分でくすっと笑える、超短編アニメーション・コメディ。

監督：Joost Van Den Bosch & Erik Verkerk

作品時間：2分15秒





３.『水族館』ー【AIの指示通りに会話する“完璧”な初デート】

あらすじ：

初デートで失敗したくないヴィンチェンゾは、AIアプリの指示に従う。すると会話は弾み、恋は順調に成就。成功体験に気を良くした彼は、親友にもサラの友人とのAIを利用した初デートを勧めるが――。文明の利器に翻弄される、少しぎこちない恋の行方とは？

監督：Gianluca Zonta

作品時間：13分46秒

《スタッフからのコメント》

今週のおすすめは『水族館』。今や世界中で11億人が日常的に利用しているというAIツール。最近では占い分析から恋愛相談まで、「正解」をAIに求めることもしばしば。膨大な知見とスタンダードな回答を提示してくれるAIですが、この作品を見終わった後には、きっと自分の直感を信じたいなと思わせてくれるはずです。

デジタルな日常から少し離れて、この週末はSAMANSAでショート映画に浸ってみませんか？





◆SAMANSAとは

SAMANSAは、ショート映画に特化した配信サービスです。

月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。

また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。







