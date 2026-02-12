【北海道民に支えられ25年】小さいけれど本格派なもりもとの体験型シリーズ「はかり売りパン」は、ブランド名とビジュアルを2026年2月20日(金)より順次リニューアルします。

株式会社もりもと

大地の恵みと生産者様とお客様をおいしさでつなぐ株式会社もりもと(本社：北海道千歳市、代表取締役社長：森本真司)は、2000年から販売開始した小さいけれど本格派なプチパン『はかり売りパン』が2025年で25周年を迎えました。感謝をお伝えする周年プロジェクトとして、ブランド名を「はかりパン」に統一し2026年2月20日(金)から4月中旬にかけて順次店舗装飾を全面リニューアルいたしますのでお知らせします。

■ 2月20日(金) 『はかりパン』と共に25年を歩んだ店舗を大幅リニューアル。

2月20日(金)より、『はかりパン』発祥のお店イオンモール札幌平岡店を含む全14店にて順次刷新します。これにより更に楽しくお買い物いただける空間を演出してまいります。また、当日はイオンモール札幌平岡店にて25周年記念の「オリジナルエコバック」を先着25名様へプレゼント。5店舗限定企画の「『はかりパン』バーレル詰め放題」企画も実施します。※プレゼント企画詳細は下記参照。

〇2月20日(金) イオンモール札幌平岡店…大幅リニューアル

〇3月中旬 イオンモール札幌発寒店…リニューアル

〇4月中旬 ほか12店舗…順次店舗装飾刷新

▲安心・安全のため防塵・防虫対策をしています。(画像はイメージ)▲非売品のオリジナルエコバック

■25年続く“選ぶ楽しさ”がグレードアップ。リニューアルの3つのポイント。

1)より親しみやすく。個性派ぞろいの「ｍキャラクターズ」。

25年親しまれてきた「はかり売りパン」は、呼びやすい「はかりパン」に名称を統一します。選べる楽しさ・必要な分だけ購入いただけるスタイルはそのままです。また、パンをひとつの商品としてではなく、個性が集まってできている一つの世界としてお伝えしてまいります。もりもとのｍ(エム)、わたしの(my)のｍ(エム)から『ｍ(エム)キャラクターズ』と称して、“お気に入りを見つける楽しさ”を表現しています。

▲mキャラクターズ

2)より見やすく。多彩なラインナップが一目でわかります。

『はかりパン』は、もちもち食感や、サクサクのデニッシュ生地、甘いパンや塩味のあるパンなど多種多様です。どんな種類があるか色分けすることで一目で違う種類だとわかると共に、ユニークなディスプレイで視認性を高めます。焼き立てのパンには表示を設置し、出来たてをご購入いただけます。

▲画像はイメージです。

3)「2ステップ」で、買い方がわかりやすくなりました。

『はかりパン』は、お好きなパンを好きなだけ選んで購入いただける「選ぶ楽しさ」が特徴のプチパンです。店舗のコーナーでは、常時10種の様々な種類のプチパンをセルフで袋とトングを使用して選んでいただきます。選ぶ→専用袋に入れてできあがりの2ステップのガイドをサインにして設置し、初めての方でも安心してお買い求めいただけます。

▲サイン

■常時10種*をセルフで袋詰めして購入できるのが、もりもとスタイルの魅力。

「はかりパン」は、昨今の物価高騰の中では気軽に本格的なお味をお楽しみいただける体験型シリーズとして、より一層注目が高まっています。必要な分だけご購入できる点は、SDGs12項目「食品ロス削減」にも合致し、お客様にもご共感いただいています。

常時10種を選ぶことができ、お客様ご自身が専用トングで袋に詰めるというスタイルは、全国でもほとんど見られない販売スタイルです。サイズが小さい分試しやすく、尚且つお買い物時の「選ぶ楽しさ」を種類の多さや期間限定品で展開し、飽きることなく楽しんでいただけることを目指してきました。これらは、もりもとが和洋菓子パンなど４つのカテゴリーを扱うからこそ培われた、職人の高い技術と開発力によって成り立っています。

*店舗により10種以上になることもあります。

■もりもとイオンモール札幌平岡店オープンから始まった、25年の物語の深さ。

イオンモール札幌平岡店の25年前のオープン記念として誕生したのが「はかりパン」です。2025年秋に実施した感謝の25周年企画では、何気ない日常の一コマに絡めた皆様のエピソードを募集しましたが、200件以上もの心のこもったエピソードをご応募いただくことができました。

北海道民のみならず、観光のお客様にもご好評いただく「はかりパン」は、もりもとのお客様へのファーストタッチを担う商品です。今後も一つ一つクオリティを高め、季節や時代に合わせた開発を続け、次の25年を目指し北海道の食文化を支えてまいります。

▶公式WEBサイト：https://www.haskapp.co.jp/

▶エピソード：https://www.haskapp.co.jp/news/hakariuripan_omoideepisode_result/

▲エピソードは、公式WEBサイトで公開中です。

〈なぜ？北海道で「はかりパン」が熱い支持を受けるワケ〉

小麦の一大産地である北海道は、2024年産の収穫量が全国1,023,000トンのうち北海道707,800トン（全国比約69％）*で、パンが“日常の選択肢”として根づきやすい土台があります。さらに北海道は、広大な土地に人口が分散しており、日々の買い物で“まとめて選ぶ”シーンが生まれやすい地域です。家族で好みが分かれたとしても、一度の買い物で満足度を高めるニーズが生まれやすいことが考えられます。

常時10種ほどのプチパンを、必要な分だけ自分で選ぶことができる「はかり売り」は、この土地の実用性と“選ぶ楽しさ”に合致し、25年にわたり定番として親しまれています。

*農林水産省『麦の参考統計表』「5 小麦 都道府県別・麦種別収穫量(令和6年産)」

【概要】

・リニューアル日

2026年２月20日(金) 9:00～開店

・店舗名

イオンモール札幌平岡店(北海道札幌市清田区平岡3条5丁目3-1 イオンモール札幌平岡1F)

・「はかりパン」について

常時10種に加え、季節限定商品を販売。

・実施企画

１.イオンモール札幌平岡店リニューアル企画「『はかりパン』オリジナルエコバックプレゼント」

・2026年2月20日(金)～先着25名様。

・「はかりパン」を含め2,500円(税込)以上お買い求めのお客様。

※無くなり次第終了。※お一人様レシート1枚限り(複数会計は不可です)

２.25周年記念「『はかりパン』バーレル詰め放題」

・2026年2月21日(土)～23日(月・祝)13:00～10セット限定

※開店時に整理券を配布します。

・フタ付きバーレルに、フタが閉まるまでお好きな「はかりパン」を詰めていただきます。

・千歳本店、厚別ひばりが丘店、イオンモール旭川西店、イオンモール札幌平岡店、

イオンモール札幌発寒店で開催。

・お一人様1,000円(税込)

・商品に関するお問合せ先

お客様相談センター0120-24-4181(月～金9:00～17:00)

■北海道と共に生きるもりもと

大地の恵みと生産者様とお客様をおいしさでつなぎ、北海道に創業して75年以上になりました。北海道と共に生きる企業として、北海道の素晴らしい素材を使用し様々なスイーツやパンを開発、販売。生産者様とお客様にお届けしています。

北海道産の木材を使用した店内は、あたたかな木の温もりとガラスファサードが特徴です(千歳本店)