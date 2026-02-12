『RFオンラインネクスト (RF ONLINE NEXT)』2月の大型アップデートで新たなカスタマイズ機能「武器外見システム」実装を発表

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、MMOPRG『RFオンラインネクスト (RF ONLINE NEXT)』（開発：Netmarble N2 Inc.）において、2月に実施予定の大型アップデートで、新たなカスタマイズ機能「武器外見システム」を実装することを発表いたします。また、本大型アップデートでは他にも、ストーリーの拡張、ギルド向け高難度コンテンツ、長期育成システムなど、多数の新要素も追加する予定です。

■ 新機能「武器外見システム」を2月25日に実装

2月25日に実装を予定している「武器外見システム」では、武器の性能とは別にビジュアルをカスタマイズできるようになり、プレイヤーの成長が“見た目の威厳”としても表現可能になります。外観アイテムは装着効果およびコレクション効果を通じて戦闘面にも影響を与えます。

武器外観は複数のレアリティで用意されており、製作やゲーム内進行を通じて獲得できます。重複した外観は強化素材へと変換され、より高位の外観獲得を目指す長期的な収集要素として機能します。また、外観を別の武器種に変換できる機能も搭載されており、プレイスタイルに応じた柔軟なカスタマイズが可能です。

■ メインストーリー第11章後半を開放

ストーリーコンテンツも拡張され、メインストーリー第11章後半が開放されます。これにより、物語の続きが描かれるとともに、新たな地域クエスト、勢力クエスト、サブクエストが追加され、高レベル帯プレイヤー向けの新たな目標と報酬が用意されます。

■ ギルド向け高難度コンテンツを大幅強化

ギルドコンテンツでは「ギルド遠征」の新シーズンが開始。難易度段階が拡張され、新戦場「崩れた求道者の神殿」が登場します。本コンテンツでは、役割分担、戦略バフオブジェクトの起動、ポータルや飛行スキルを活用した高速移動など、連携と戦術が攻略の鍵となります。報酬として、レアグレード素材や外観関連アイテムなどの高価値アイテムが獲得可能です。

さらに、ギルドレイドにも新たな高難度段階が追加され、より強力なボス報酬を実装いたします。組織的なギルド活動を促進する設計となっており、長期的な協力プレイの魅力が強化されます。

■ 新成長システム「テックリンク」登場

新たな成長システム「テックリンク」も登場いたします。本システムではアルティメットギアの特定パーツを強化可能となり、継続的な育成とリソース投資によってMAUおよびランチャーの性能向上、キャラクターステータスボーナスの解放などが行えます。高レベル帯プレイヤー向けの長期的な育成ルートとして設計されています。

■ 今後のPvE拡張コンテンツも予告

本アップデート後もPvEコンテンツの拡張を予定しており、採掘場ダンジョンの拡張、アンドロイドジャンクヤードの拡張、高難度ワールドボス「イグナ・ヴリトラ」の登場などが控えています。これらのコンテンツでは、新ボスや高難度報酬、限定コスメティックアイテムを実装する予定です。

■ 新MAU「アイギス」や各種コスチュームも追加

長距離戦闘に特化した新型MAU「アイギス」が登場し、PvE・PvPの両環境で戦場コントロールおよび支援能力を発揮します。また、新たなバイオスーツコスチュームやローバー用コスチューム、シーズンイベントも追加され、カスタマイズ要素と期間限定報酬がさらに充実します。

本アップデートの詳細は、公式フォーラムでご確認ください。

・『RFオンラインネクスト』 開発者ノート

https://forum.netmarble.com/rfonlinenext_jp/view/7/514

・『RFオンラインネクスト』 公式フォーラム：開催中のイベント

https://forum.netmarble.com/rfonlinenext_jp/list/10/1

『RFオンラインネクスト』の詳細については、公式フォーラムや公式サイト、X、YouTubeなどの公式チャンネルで最新情報を発信していきます。ぜひフォローしてください。

・『RFオンラインネクスト』 公式サイト

https://rfonlinenextgb.netmarble.com

・『RFオンラインネクスト』 公式X

https://x.com/RFONLINENEXT_JP

・『RFオンラインネクスト』 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@RFONLINENEXT_JP

・『RFオンラインネクスト』ダウンロードページ

App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6740848451

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.rfnext&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.rfnext&hl=ja)

公式サイト（PC）

https://rfonlinenextgb.netmarble.com/ja/preorder

◆『RFオンラインネクスト』とは◆

『RFオンラインネクスト』は、前作『RF Online』の正統続編として、広大な宇宙を舞台に展開されるMMORPGです。機械が人間の肉体を凌駕する未来世界を背景に、再育成の負担が発生しない自由なクラスチェンジ機能を備えており、6種のクラスを自在に切り替え可能な「バイオスーツ」システムを搭載しています。また、戦況を一変させる搭乗型「MAU」、出撃型「ランチャー」、圧倒的な大きさと性能を誇る最終神機「アニムス」などの兵器を召喚・駆使することで、高い戦略性を持つ戦闘を実現しています。さらに、自由な飛行アクションを取り入れることで、これまでにない立体的かつダイナミックな戦闘体験を提供します。

◆『RFオンラインネクスト』ついて◆

［ タイトル ］RFオンラインネクスト

［ ジャンル ］新次元メカMMORPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble N2 Inc.

［対応OS］iOS ／ Android ／ PC ※クロスプレイ対応

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2025年9月30日

◆Netmarble Corp.（ネットマーブル）について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔：NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国：Cross Worlds』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、Android、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C) Netmarble Corp. & Netmarble N2 Inc. All Rights Reserved.