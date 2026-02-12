【沖縄タイムス電子版】「聴く新聞」でより快適！　紙面ビューアーに音声読み上げ機能が新登場

株式会社沖縄タイムス社

沖縄県内を中心に新聞発行およびデジタルメディア事業を展開する沖縄タイムス社（本社・那覇市）は、2026年2月から「沖縄タイムス電子版アプリ」の紙面ビューアーの新機能「音声読み上げ機能」の提供を開始いたしました 。

本機能は「小さな文字を読むのがつらい」「移動中や家事の合間に記事を確認したい」といった利用者の皆さまからの強いご要望にお応えしたものです 。ライフスタイルが多様化する中、従来の「読む」スタイルに加え、音声でニュースを「聴く」という新たな体験を提供し、より簡単で快適な情報収集をサポートいたします 。

■ 新機能の主な特徴

1. 紙面ビューアーの音声読み上げ機能

スマートフォンやタブレットの紙面ビューアーで記事を開き、画面右上の「音声マーク」をタップするだけで、自動で記事を読み上げます 。

テキスト表示切り替え: 画面下の「テキスト表示」を選択して利用することも可能です 。

マルチタスクに最適: 家事の手を止めず、移動中の隙間時間でも最新のニュースを把握できます 。

画面右上の音声マークをタップすることで、簡単に読み上げ機能を開始できます

アプリの「プッシュ通知」を種別ごとに選択して受信できる機能を追加しました 。

選択可能な項目: 「ニュース・お知らせ」「朝のおすすめ記事」「天気予報」「気象警報」など 。

利便性の向上: 案内ページから受け取りたい通知のみを絞り込むことで、必要な情報だけをリアルタイムに受け取ることが可能です 。

■ サービス概要・ご利用方法

提供開始日 2026年2月

対象プラン ダブルプラン、スタンダードプラン（月額・税込み2750円）

利用料金 加入プランの料金内（紙の新聞購読者は追加料金なしでダブルプラン加入可）

※お申し込みはこちら(https://www.okinawatimes.co.jp/feature/guide/plan#okinawatimesPlusPlan)から

対応デバイス スマートフォン、タブレット専用アプリ（パソコン版は対象外）

利用条件 アプリを最新版へアップデートする必要があります。

■沖縄タイムス社について

沖縄タイムス社は、沖縄の真実を伝え、県民の暮らしと文化の向上に寄与することを目指す新聞社です。デジタル化が進む現代においても、地域に根ざした深い取材力と、最新のテクノロジーを融合させた情報サービスを提供し続けています。

事業内容: 日刊新聞『沖縄タイムス』の発行、電子版の運営、各種イベント・文化事業の主催など。

公式サイト: https://www.okinawatimes.co.jp/

協力パートナー：株式会社スローウォーカー（本社・東京）。 本サービスの機能やデジタル展開において長年のご協力をいただいております。

公式サイト: https://www.slow-walkers.jp/

沖縄タイムス社の本社ビル