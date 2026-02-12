住所・本名・LINE交換すべて不要。VTuberや配信者がファンから安全にギフトを受け取れる「ウィッシュリスト」機能、TANPで提供開始

株式会社タンプ

ギフト専門EC事業TANP（タンプ）を展開する株式会社タンプ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：斎藤拓泰、以下タンプ）は、ユーザーが欲しい商品をリスト化し、家族や友人、SNSフォロワーへ手軽にシェアできる「ウィッシュリスト」機能を提供開始いたしました。

本機能により、住所を知らない相手からでも「eギフト」を通じて、ウィッシュリスト内の商品を贈ってもらうことが可能になります。

提供の背景

これまでタンプは、ギフトを「贈る」ユーザーの利便性を追求してまいりました。その中で、贈り手からは「相手が本当に欲しいものがわからない」、受け取り手からは「自分の好みに合ったものをもらいたいが、直接は伝えにくい」という声が少なからず存在していました。

また、近年SNSを通じたコミュニケーションが活発化する中で、クリエイターやインフルエンサーがファンからギフトを受け取る、あるいは友人同士で気軽に欲しいものを教え合うといったニーズも高まっています。

こうした背景から、ギフトECであるTANP（タンプ）との親和性が高い「ウィッシュリスト」機能を開発し、よりスマートで満足度の高いギフト体験を提供します。

「ウィッシュリスト」機能の特徴

1. 欲しいものをまとめてURLで簡単シェア

商品ページの「お気に入り」から「ウィッシュリスト」へ商品を追加し、発行されたURLをLINEやX（旧Twitter）、Instagramなどで共有するだけで完了します。リストはURLを知っている人だけが閲覧可能です。

2. 住所を知らなくても贈れる「eギフト」専用

ウィッシュリストからの購入はすべて「eギフト」形式となります。贈り手は住所を入力する必要がなく、SNSのDMなどで購入用URLを送るだけで手配が完了。受け取り手（リスト作成者）が自分の住所を入力して受け取るため、プライバシーを守りながら安心して利用できます。

3. インフルエンサーの利用にも最適

住所を公開せずにギフトを受け取れるため、インフルエンサーが、ファンからの応援としてギフトを募るリストとしても活用いただけます。

利用の流れ（かんたん3ステップ）

STEP 1：リストに追加（受取り手様）

TANP（タンプ）の商品ページ右下の「(ハート)（お気に入り）」をタップし、「ウィッシュリスト」を選択します。

STEP 2：公開・シェア（受取り手様）

マイページの「ウィッシュリスト」画面でリスト名を設定し、発行された共有用URLをコピー。LINEやSNS、メールなどで家族や友人にシェアします。

STEP 3：ギフトを贈る（贈り手様）

共有されたURLから商品を選び、「eギフトで贈る」を選択して購入します。

[本リリースに関する問い合わせ先]

広報部：pr@tanp.jp

株式会社タンプ

タンプが運営するギフト特化型ECサイト「TANP」は、25,000以上のアイテムを展開。誕生日プレゼントや結婚・出産祝いなど、日常の中にあるギフトシーンで支持されています。「ギフトプラットフォームNo.1」を目標に掲げ、TANPを通じた一般消費者向けのBtoC事業の拡大に加え、法人事業者を対象に3PL機能や大規模なキャンペーンに活用できるデジタルギフト機能の提供を中心とした新規事業である、ギフトDX事業の展開を開始しています。

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田5丁目10番25号 齊征池田山ビル2階

設立日：2017年6月

コーポレートサイト：https://tanp.jp/company/

プレスキット：https://tanp.jp/company/press-kit

WEB：https://tanp.jp/

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/tanp/id1492555045?mt=8

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gracia.tanp