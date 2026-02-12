『サマナーズウォー: Sky Arena』×『The Lord of the Rings(TM)』コラボ限定グッズが登場！10％オフで購入できる事前予約を開始

株式会社 Com2uS Japan

スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、iOS/Android/Steamで大好評配信中の本格RPG『サマナーズウォー: Sky Arena』（以下、サマナーズウォー）と『The Lord of the Rings(TM)』のコラボを記念した限定グッズを公開し、事前予約販売を開始したことをお知らせいたします。

今回の事前予約は、Com2uS公式オンラインストアにて全世界同時に実施いたします。

日本では、事前予約を2月11日11:00から3月10日23:59まで受け付け、3月末から順次発送を予定しております。

Com2uSゲームのコラボで初めて登場する今回のグッズは、グローバルヒット作『サマナーズウォー』と20世紀ファンタジー文学の傑作『The Lord of the Rings(TM)』の世界観が融合した限定グッズとなっています。ふたつの作品のコラボを記念したグッズをぜひチェックしてください。

今回公開された商品は、「キーキャップセット」「メタルキーホルダー」「トランプ」「指輪の仲間のブランケット」「デスクマット（2種類）」「アクリルスタンド（2種類）」の合計6種です。

実用性とコレクション要素を兼ね備えた商品で、『サマナーズウォー』の人気モンスターを『The Lord of the Rings(TM)』の雰囲気に合わせたデザインは、どちらのファンにも使っていただけるものとなっています。

事前予約期間中に購入された方には、10％オフの価格でお求めいただけます。

さらに、すべてのコラボ商品に『サマナーズウォー』のアイテムクーポンが同封されており、「キーキャップセット」には、「伝説の召喚書」や「不思議な召喚書」などで構成された特別クーポンが付いてきます。

そのほかにも、ご購入金額に応じてキーキャップなどの『サマナーズウォー』グッズがもらえるほか、コラボグッズ購入時に既存のグッズを割引価格で購入できるイベントも開催いたします。

Com2uSは、世界150を超える国々を対象に運営している公式オンラインストアにて、ほかにはないグッズを販売中です。

今回のコラボグッズをはじめ、完成度の高い自社タイトルのグッズを多く展開し、ゲームをよりお楽しみいただけるようユーザーとの接点を強化しながらブランド力を高めていきます。

今回の『The Lord of the Rings(TM)』コラボグッズに関する詳細はCom2uS公式オンラインストアをご確認ください。

【権利表記】

(C) 2026 Middle-earth Enterprises, LLC. All rights reserved.

【配信概要】

『サマナーズウォー: Sky Arena』 iOS版

サービス開始日：2014年6月12日(木)

対応OS： iOS 13.0以降

価格：基本プレイ無料(アイテム課金)

権利表記：(C) 2014-2026 Com2uS Corp.

『サマナーズウォー: Sky Arena』 Android版

サービス開始日：2014年6月12日(木)

対応OS： Android OS 6.0 以降

価格：基本プレイ無料(アイテム課金)

権利表記：(C) 2014-2026 Com2uS Corp.

