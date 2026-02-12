排泄予測デバイス「DFree」、BabyTech(R) Awards 2025-26 発達支援ツール部門 大賞を受賞

DFree株式会社

DFree株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中西 敦士、以下「当社」）が開発・販売する排泄予測デバイス「DFree」が、「BabyTech(R) Awards 2025-26（主催：BabyTech(R) Awards実行委員会）」において、発達支援ツール部門の最優秀商品に贈られる「発達支援ツール部門 大賞」を受賞したことをお知らせいたします。

■大賞受賞記念 DFree無料お試し2週間クーポンプレゼント

この度の「BabyTech(R) Awards 2025-26」大賞受賞を記念し、個人でDFreeのご利用を検討されている皆様へ、キャンペーンを実施いたします。通常1週間の無料お試し期間が、専用クーポンコードの入力で「2週間」へ延長。お子様の排泄リズムをじっくりと体感いただけるチャンスです。

【キャンペーン概要】

特典：無料お試し期間を通常1週間 → 2週間に延長

クーポンコード：ベビーテック

期間：2026年2月12日（木）～2026年3月12日（木）

詳細・お申し込み：https://personal.dfree.biz/10008-1

【本キャンペーンに関する注意事項】

※お申し込み時にクーポンコードをご入力ください。

※本キャンペーンは、当社の判断により、予告なく内容の変更または終了する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■大賞受賞記念 DFree無償試用モニター施設を限定30箇所で募集開始

この度の「BabyTech(R) Awards 2025-26」大賞受賞を記念し、当社では、全国の児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、および特別支援学校を対象に、DFreeを無償で試用いただける「モニター施設」を30施設限定で募集いたします。

【モニター募集概要】

・ 対象施設：児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、特別支援学校

・ 支援内容：排泄予測デバイスDFree本体および専用備品の無償貸出

・ 貸出期間：1ヶ月～（※応募状況や活用計画に応じて変動する場合がございます）

・ 募集数：30施設

・ 応募方法：以下の専用フォームより必要事項をご入力の上、お申し込みください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyUi7iiZyt_W_VFVFWqgM9a7M-t8yi4LDGBtBiJfqNwARd0A/viewform

【本キャンペーンに関する注意事項】

※本キャンペーンは、当社の判断により、予告なく内容の変更または終了する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※試用期間前および終了後に実施するインタビューまたはアンケートへのご協力をお願いしております。

■DFree株式会社について

「世界を一歩前に進める」をミッションに掲げ、2015年2月に創業しました。排泄予測デバイスDFreeを販売し、排泄ケアを総合的にサポートしております。

誰もが排泄の悩みなく過ごしたいと願っているが、おむつで対処するのが「当たり前」の状況。おむつ以外の選択肢を増やし、多くの方が排泄に悩むことなく尊厳を保ち続けることのできる社会の実現を目指します。

■排泄予測デバイスDFreeについて

DFreeは超音波センサーを用いて膀胱の変化を捉えることで排泄のタイミングを予測するIoTウェアラブルデバイスです。

従来の排泄ケアでは困難であったパーソナライズケアをサポートし、被介護者のQOL（生活の質）向上と介護者の負担軽減を実現することができます。障がい等の様々な理由で尿意を感じにくい方や、トイレトレーニング中のお子様にも広くご利用いただいております。

2017年に日本での介護施設向けサービスを開始し、2018年に日本での個人向けサービスと米国・欧州でのサービスを開始しました。また、2019年には、医療機関向けのサービスも開始し、自立排尿の改善、失禁の減少、及び現場の負担軽減（生産性向上）等の実績も積み上がっております。

また、2022年4月には、特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売の新規種目として排泄予測支援機器が追加となり、DFreeが介護保険の適用にもなっております。

直近では日常生活用具品目にも複数の自治体で追加されております。

https://dfree.biz/

DFree本体（幅51 × 奥行36 × 高さ12mm、重さ20g）DFreeの仕組み

■ BabyTech(R) Awardsについて

BabyTech（ベビーテック）とは、主に妊娠期から未就学児までの子育てを支援する、IoT（モノのインターネット）や ICT（情報通信技術）関連の商品・サービスの総称です。2016年に米国のデジタル機器の展示会「CES」で提唱され、日本国内でもさまざまな商品・サービスが展開されています。

「BabyTech(R) Awards」は国内で流通するベビーテック商品やサービス・育児家電を表彰するイベントです。7回目となる2025年は、13部門で審査を行い、応募総数は 60点、一次審査を経てBabyTech(R) Awards 2025-26 認定商品が42 点、⼆次審査を経て殿堂入り商品と各部門の大賞・優秀賞を決定しました。

BabyTech(R) Awardsウェブサイト：https://babytech.jp/babytech-awards-2025-26-top/

■DFree株式会社 会社概要

会社名：DFree株式会社

資本金：7,500万円

所在地：東京都港区虎ノ門三丁目1番1号 虎の門三丁目ビルディング1F

設立：2015年2月

代表取締役：中西 敦士

事業内容：排泄の悩みや負担を軽減するソリューション「DFree」の企画・開発・販売

URL：https://dfree.co.jp/