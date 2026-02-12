【ツヴィーゼル・フォルテッサ・ジャパン】2026年2月17日（火）～20日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第54回国際ホテル・レストラン・ショー（HOTERES JAPAN）」に出展
株式会社ツヴィーゼル・フォルテッサ・ジャパン（本社：東京都港区芝／代表取締役社長：マッテオ
スカラヴェッリ）は、2026年2月17日（火）～20日（金）に東京ビッグサイトで開催される
HCJ2026（「サービス産業」「フードビジネス」に向けた日本最大級の商談展示会）の中の
「第54回国際ホテル・レストラン・ショー（HOTERES JAPAN）」に出展いたします。
本展示会では、2026年のトレンドを反映したグラス、食器、カトラリーの新作を一挙に公開。
さらに、ドイツのブランド「EISCH（アイシュ）」の取り扱い開始に伴い、国内初披露となる製品も
展示いたします。
■展示の見どころ
１. 新作グラス・テーブルウェアのご紹介
ホテルやレストランの最新ニーズに応える、機能美と耐久性を備えた新作のグラス、食器、カトラリーを多数展示します。実際のテーブルコーディネートを通じて、食のシーンを彩る新しいスタイルを
ご提案します。
新作グラスの一例
２．新ブランド「EISCH（アイシュ）」国内初お披露目
「EISCH（アイシュ）」は、300年以上に渡ってガラス工場を営むドイツの老舗ブランドです。
ツヴィーゼルのシンプルなデザインとは一線を画す、装飾を施した高級感あふれるラインナップが特徴です。ぜひ、会場で手に取ってご覧ください。
EISCH（アイシュ）商品一例
皆さまのご来場を、心よりお待ちしております。
■開催概要
名称： 第54回 国際ホテル・レストラン・ショー（HCJ 2026）
会期： 2026年2月17日（火）～20日（金）
時間： 10:00～17:00（最終日は16:30まで）
会場： 東京ビッグサイト 東展示棟4～6ホール・西展示棟1～4ホール
ブース番号： 東5ホール ブースNo.E5-F19
公式URL： https://hcj.jma.or.jp/
イベント参加に関する情報
入場は無料ですが、来場事前登録が必要です。下記ページより事前登録の上、ご来場ください。
https://www.jma-tradeshow.com/hcj/jp/registration.php
■Information
ツヴィーゼル公式サイト（ZWIESEL GLAS） https://zwiesel-glas.co.jp
ツヴィーゼル・フォルテッサ公式サイト（ZWIESEL FORTESSA） https://zwieselfortessa.jp/
Instagram https://www.instagram.com/zwiesel_japan/?hl=ja
Facebook https://www.facebook.com/ZwieselJapan/
LINE https://lin.ee/KuUrlJa
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCdkTS0S7yf67ir81hziFxpw