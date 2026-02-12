【ツヴィーゼル・フォルテッサ・ジャパン】2026年2月17日（火）～20日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第54回国際ホテル・レストラン・ショー（HOTERES JAPAN）」に出展

株式会社ツヴィーゼル・フォルテッサ・ジャパン

株式会社ツヴィーゼル・フォルテッサ・ジャパン（本社：東京都港区芝／代表取締役社長：マッテオ

スカラヴェッリ）は、2026年2月17日（火）～20日（金）に東京ビッグサイトで開催される

HCJ2026（「サービス産業」「フードビジネス」に向けた日本最大級の商談展示会）の中の

「第54回国際ホテル・レストラン・ショー（HOTERES JAPAN）」に出展いたします。

本展示会では、2026年のトレンドを反映したグラス、食器、カトラリーの新作を一挙に公開。

さらに、ドイツのブランド「EISCH（アイシュ）」の取り扱い開始に伴い、国内初披露となる製品も

展示いたします。

■展示の見どころ

１. 新作グラス・テーブルウェアのご紹介

ホテルやレストランの最新ニーズに応える、機能美と耐久性を備えた新作のグラス、食器、カトラリーを多数展示します。実際のテーブルコーディネートを通じて、食のシーンを彩る新しいスタイルを

ご提案します。

新作グラスの一例

２．新ブランド「EISCH（アイシュ）」国内初お披露目

「EISCH（アイシュ）」は、300年以上に渡ってガラス工場を営むドイツの老舗ブランドです。

ツヴィーゼルのシンプルなデザインとは一線を画す、装飾を施した高級感あふれるラインナップが特徴です。ぜひ、会場で手に取ってご覧ください。

EISCH（アイシュ）商品一例

皆さまのご来場を、心よりお待ちしております。

■開催概要

名称： 第54回 国際ホテル・レストラン・ショー（HCJ 2026）

会期： 2026年2月17日（火）～20日（金）

時間： 10:00～17:00（最終日は16:30まで）

会場： 東京ビッグサイト 東展示棟4～6ホール・西展示棟1～4ホール

ブース番号： 東5ホール ブースNo.E5-F19

公式URL： https://hcj.jma.or.jp/

イベント参加に関する情報

入場は無料ですが、来場事前登録が必要です。下記ページより事前登録の上、ご来場ください。

https://www.jma-tradeshow.com/hcj/jp/registration.php

■Information

ツヴィーゼル公式サイト（ZWIESEL GLAS） https://zwiesel-glas.co.jp

ツヴィーゼル・フォルテッサ公式サイト（ZWIESEL FORTESSA） https://zwieselfortessa.jp/

Instagram https://www.instagram.com/zwiesel_japan/?hl=ja

Facebook https://www.facebook.com/ZwieselJapan/

LINE https://lin.ee/KuUrlJa

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCdkTS0S7yf67ir81hziFxpw