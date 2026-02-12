ビジネスマッチングサイト「比較ビズ」、総合プラットフォームにおける「発注・依頼側登録ユーザー数 No.1」を獲得

株式会社ワンズマインド

株式会社ワンズマインド（本社：東京都新宿区、代表取締役：尾池 徹哉）が運営するビジネスマッチングサイト「比較ビズ」は、デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社が実施した調査において、「総合マッチングプラットフォームにおける発注・依頼側登録ユーザー数 No.1（2023～2025年度）」を獲得いたしましたことをお知らせいたします。

■ 3年連続「発注・依頼側登録ユーザー数 No.1」プラットフォームとして

この度、デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社による調査において、比較ビズは「総合プラットフォーム発注・依頼側登録ユーザー数」で第1位を獲得いたしました。 2023年度から2025年度の3年間にわたり、市場において最も多くの発注・依頼側の皆様に選ばれたプラットフォームであるとの評価をいただいております。

私たちは発注をビジネスの起点と捉え、8月10日を「発注推進の日」として制定するなど、発注者が安心して最適なパートナーと出会える文化の醸成に努めてまいりました。今回の結果は、こうした当社の取り組みに対し、多くの皆様が「最初の一歩」を踏み出す場として比較ビズを選んでいただいた結果であると受け止めております。

■ 比較ビズが「最初の一歩」として選ばれる3つの理由

今回の調査結果を分析するなかで、比較ビズが多く活用されている背景には、以下の3つの利便性があると考えております。

1. 自分のペースで進められる「営業電話のない」仕組み

比較ビズによる過度な仲介を行わず、発注者が主体となって見積もりから商談までをコントロールできる自由度が、効率的な情報収集を求めるビジネスパーソンに広く活用されています。

2. あらゆる課題を網羅する「カテゴリの幅広さ」

専門的なBtoBジャンルから、地域に根ざした施工・制作まで、網羅的なカテゴリを用意しているため、「どこに頼めばいいかわからない」という悩みを一括で解決できる場となっています。

3. 「中小企業」の挑戦に寄り添うプラットフォーム

日本経済の基盤である中小企業の皆様に多く活用いただいており、企業の規模を問わず、最適なパートナーと対等に出会える環境が、多くの「最初の一歩」を生み出しています。

■ 「No.1」がもたらす、より良いマッチング体験

今回の調査で示された「発注・依頼側登録ユーザー数 No.1」という実績は、単なる規模の大きさだけでなく、プラットフォームの「マッチング精度」に直結するものと考えております。

多くの発注者が集まる場所には、多様な専門性を持った受注者が集まる好循環（ネットワーク効果）が生まれます。この循環を最大化させることで、双方が「最適なパートナー」により出会いやすい環境を構築し、一つひとつの出会いの質を追求していく所存です。

【本調査に関する詳細】

調査主体：デロイトトーマツミック経済研究所株式会社

調査レポート名：「国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2025年版】」

発刊：2025年11月28日

該当指標：総合プラットフォーム発注・依頼側登録ユーザー数 No.1

対象期間：2023～2025年度

比較ビズについて

株式会社ワンズマインドが運営する「お仕事を依頼したい人と受けたい人を繋ぐ」日本最大級のビジネスマッチングサイトです。簡単に一括見積もりを取ることができ、名刺作成・税務相談・法人登記・Web制作・内装工事・営業代行・人材研修・動画制作など、あらゆるシーンの発注でご活用いただけます。

本件に関する問い合わせ先

株式会社ワンズマインド

比較ビズ編集部 PR担当

seisaku@onesmind.co.jp