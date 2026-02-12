【シニアの意識調査】シニア層のハウスクリーニングに関する実態調査レポート

コスモヘルス株式会社

シニア専門のマーケティングプラットホーム コスモラボ（会社名：コスモヘルス株式会社、本社：東京都港区、代表取締役社長 小塚 崇史）がシニア層の『食の楽しみ方』に関するアンケートリサーチのレポートをリリースしました。本レポートでは、シニア層のハウスクリーニングに関する意識と実態を把握するため、冷房使用、ダニ対策、カビ懸念箇所、家事負担感、業者依頼ニーズと価格等に関する今後の消費者ニーズが明らかになりました。

調査トピックス

◆空調利用が常態化

冷房は「毎日ほとんどつけっぱなし」（54.4%）が最多となり、「1日数時間程度」（22.6%）や「就寝時以外ほとんどつけていた」（14.0%）も続きました。シニアは空調を高頻度で利用していることが伺えます。

◆カビへの懸念は浴室が中心

カビが気になる場所は「浴室（壁・天井・排水口）」（68.5%）が突出し、「エアコン（フィルター・吹き出し口など）」（43.8%）も高水準となり、住まいの複数箇所で課題が示唆されました。



◆外注ニーズはエアコン内部にあり

ハウスクリーニング業者に掃除してほしい部分は「エアコン内部」（75.1%）が最多で、価格は「5,000～10,000円未満」（40.7%）が最多でした。負担感は「とても負担」（40.7%）が最多。

１：この夏、冷房（エアコン）をどのくらい使用しましたか？（有効回答者数：349名）

「毎日ほとんどつけっぱなし」（54.4%）が最多となり、冷房を常時使用する実態が明らかになりました。

次いで「1日数時間程度」（22.6%）、「就寝時以外ほとんどつけていた」（14.0%）が続きます。

「週に数回程度」（4.0%）は少数で、使用頻度の高低が分かれています。「家にエアコンがない」（4.9%）も確認され、夏季の空調対策には世帯差があると考えられます。

高頻度利用が過半数を占める結果は、フィルター清掃など日常メンテナンス需要の大きさが示唆されます。

２：今年の夏、〈布団〉のダニ対策（天日干し・布団乾燥機など）をしましたか？（有効回答者数：349名）

布団のダニ対策は「ほとんどしなかった」（36.7%）が最多となりました。

一方で「毎日ほとんどつけっぱなし」（26.1%）、「月に数回していた（2～3週に1回程度）」（19.8%）、「週に1回以上していた」（13.2%）と続き、一定の頻度で対策する層も確認されます。

さらに「ほぼ毎日していた」（4.3%）も含めると、対策頻度は分散しており、習慣化の度合いに差があることが示唆されました。

最多が「ほとんどしなかった」である点から、対策の必要性認識や実施ハードルの把握が重要と考えられます。

３：現在、家の中でカビが気になる場所はありますか？（有効回答者数：349名）

カビが気になる場所は「浴室（壁・天井・排水口）」（68.5%）が突出し、次いで「エアコン（フィルター・吹き出し口など）」（43.8%）、「洗濯機（ゴムパッキン・槽内）」（40.4%）が続きました。

「台所の水まわりや換気扇」（36.7%）や「窓やサッシまわり（結露）」（32.7%）も一定数です。一方、「特にない」（9.7%）は1割未満で、住環境の複数箇所でカビ懸念が広がっていることが明らかになりました。

４：暖房をつける前の時期(秋口)に掃除を心がけている場所はありますか？（有効回答者数：349名）

暖房をつける前の時期(秋口)に掃除を心がけている場所が「ある」（54.7%）が過半数となりました。

一方で「特にない」（45.3%）も4割台で、事前清掃の実施は一様ではありません。実施層が優勢であるものの、未実施層も一定規模で存在する結果から、暖房開始前の清掃が生活行動として定着しきっていない状況が浮き彫りとなりました。

「ある」と「特にない」が拮抗に近い構造であり、家庭内の習慣差が大きいことが示唆されました。季節の切り替え時期を起点にした清掃提案が有効となっています。

５：過去にダニ・カビによるトラブル（咳、鼻炎、アレルギー症状など）を経験したことがありますか？（有効回答者数：349名）

ダニ・カビによるトラブル経験は「ない」（85.4%）が大半を占めました。一方で「ある(具体的に)」（14.6%）も確認され、一定数が咳や鼻炎、アレルギー症状などの経験を有しています。

多数派は未経験であるものの、約1割強の経験層が存在する結果は、症状発生時の対処や予防策の情報ニーズが限定的ながら確実にあることを示唆しました。

本設問の「ある(具体的に)」51件が、次設問の有効回答者数（51名）に対応しており、対象者の範囲が明確になっています。

６：その症状（咳、鼻炎、アレルギーなど）を感じるのは、どのタイミングが多いですか？（複数選択可）（有効回答者数：51名）

症状を感じるタイミングは「掃除をした直後（ほこりが舞ったとき）」（39.2%）が最多となりました。次いで「わからない」（21.6%）、「部屋を長時間閉め切っていたとき」（19.6%）、「冷房（エアコン等）を使い始めた頃」（19.6%）、「暖房器具を使い始めた頃」（17.6%）が続きます。

「起床時」(13.7%）や「布団やカーペットに触れたとき」（13.7%）も確認され、清掃・空調・居室環境の変化が症状実感の契機になっていることが明らかになりました。

７：エアコン掃除やカビ取りなどの家事を一人で行うのは負担に感じますか？（有効回答者数：349名）

家事を一人で行う負担感については、「とても負担」（40.7%）が最多となり、次いで「やや負担」（37.8%）が続きました。

両者を合わせると 78.5% に達しており、シニア層の多くがエアコン掃除やカビ取りといった家事に対して強い負担を感じている実態が明らかになりました。一方で、「あまり負担でない」（15.2%）、「負担に感じない」（6.6%）は少数にとどまり、負担感が低い層は限定的です。

この結果から、エアコン清掃やカビ取りは単なる日常家事ではなく、作業量や体力面でのハードルが高い行為として認識されていることが示唆されます。

特に「とても負担」が4割を超えている点は、外部サービスの活用や家事負担軽減ニーズが顕在化していることを示す結果といえます。

８：ハウスクリーニング業者を利用できるとしたら、どの部分を掃除してほしいと思いますか？（複数選択可）（有効回答者数：349名）

業者に掃除してほしい部分は「エアコン内部」（75.1%）が突出しました。次いで「浴室（カビ・水垢）」（49.0%）、「換気扇・通風口」（36.7%）、「キッチン（コンロ・シンク・レンジフードなど）」（32.4%）が続きます。

「布団・寝具」（17.8%）や「窓・網戸・サッシ」（17.5%）も一定数で、見えにくい内部や水まわりなど手間の大きい箇所に需要が集中していることが明らかになりました。

９：ハウスクリーニング等業者を利用するとしたら、いくらまでなら使いたいと思いますか？（有効回答者数：349名）

利用意向価格は「5,000～10,000円未満」（40.7%）が最多となりました。次いで「10,000～20,000円未満」（22.3%）、「5,000円未満」（18.9%）が続き、2万円未満までの許容が中心です。

「費用にかかわらず利用したくない」（9.5%）も一定数確認され、利用意向には温度差があります。「20,000～30,000円未満」（6.9%）は少数であり、価格設計では1万円前後を主軸に段階設定する余地が示唆されました。

総評

本調査から、住まいの清掃課題は「空調」「水まわり」「寝具」を中心に顕在化していることが明らかになりました。

冷房は「毎日ほとんどつけっぱなし」（54.4%）が最多で、夏季の空調利用が生活の前提となっています。カビ懸念は「浴室（壁・天井・排水口）」（68.5%）が突出し、「エアコン（フィルター・吹き出し口など）」（43.8%）も高水準です。

布団のダニ対策は「ほとんどしなかった」（36.7%）が最多で、対策の実施頻度には差が見られました。暖房前清掃は「ある」（54.7%）が過半数で上位でした。

家事負担感は「とても負担」（40.7%）が最多で、業者依頼ニーズも「エアコン内部」（75.1%）が突出しています。価格は「5,000～10,000円未満」（40.7%）が最多で、負担軽減と費用感の両面を満たす提案が求められます。

ダニ・カビトラブル経験は「ある(具体的に)」（14.6%）で、経験層では「掃除をした直後（ほこりが舞ったとき）」（39.2%）が最多でした。



コスモラボについて

コスモラボは、シニアに特化したマーケティングサービス全般を提供しています。

主に60歳以上の約20万人のシニア会員を対象に、広告、アンケートリサーチ、インタビュー調査、ホームユーステストなど、多彩な調査手法で企業のマーケティング活動を支援します。

調査概要

■調査方法：ネットリサーチ

■調査地域：全国

■対象者 ：「コスモラボ」のアンケートモニター

■回答総数：349

■調査対象期間：2025年10月01日

会社概要

◾社名 ：コスモヘルス株式会社

◾代表者：代表取締役社長 小塚 崇史

◾本社 ：東京都港区新橋1-12-9-10F

◾設立 ：1984年7月1日

◾資本金：1億円

◾URL ：https://www.cosmohealth.co.jp/