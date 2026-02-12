800名超の投資家が集結！moomoo証券×JPX共催「日米株オプション初心者向けセミナー」を開催、満足度86%を記録

moomoo証券株式会社

国内でアプリダウンロード数200万件(※1)を突破し、世界2,800万人(※2)が利用する次世代投資アプリを提供するmoomoo証券株式会社（ムームー、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊澤フランシスコ、以下「moomoo証券」）は、2月7日（土）に、株式会社日本取引所グループ（本店：東京都中央区、取締役兼代表執行役グループCEO：山道裕己、以下「JPX」）と共に、「moomoo 日米株オプションアカデミー 2026 ～知識ゼロから気軽にスタート！初心者向け基礎セミナー～」を開催いたしました。本アカデミーは、オプション取引未経験者から初心者までを対象とした1日集中型の実践セミナーとして企画され、多くの参加者に支えられ大盛況のうちに幕を閉じました。

日本取引所グループ・大阪取引所 冨田明宏氏

当日は想定を上回る800名以上の投資家が来場。1日集中型の実践プログラムを通じて、参加者の86%が「満足」、さらに88%が「実際にオプション取引を始められそう」と回答するなど、日本におけるオプション投資の普及に向けた大きな転換点となる一日となりました。

moomoo証券×JPX共催「日米株オプション初心者向けセミナー」800名以上の投資家が来場初心者の「つまずき」に真正面から向き合ったプログラム設計

本イベントでは、日本の個人投資家にとって心理的ハードルの高かった「オプション取引」を、徹底的に初心者目線で再構築しました。 特につまずきやすいポイントを整理し、「コール／プットの買い」「ターゲットバイ」「カバードコール」という、初心者が実践に移しやすい3つの代表的戦略にテーマを絞って解説しました。アンケートでは満足度86%を記録し、参加者からは「内容が非常に理解しやすかった」「オプションへの心理的ハードルが下がった」「具体的な使いどころが明確になった」といった声が多く寄せられました。

株式会社Wealth On 代表取締役 江崎孝彦氏守屋オプションスクール 代表講師 守屋史章氏「88%が始められる」と回答。20名のスタッフが隣で支える『伴走型』学習体験

学ぶだけで終わらせないのが、本セミナーの特徴です。 各セッションでは「戦略解説」の直後に、参加者自身のスマートフォンを用いた「実機操作ガイド」をセットで実施。講師がステップごとに操作をガイドすることで、「学びながら試す」体験を提供しました。また、会場内には約20名の専門スタッフが常駐し、操作に迷う参加者を一人ひとり手取り足取りサポートしました。その結果、参加者の88%が「これなら自分でもオプション取引を始められそう」と回答。「身に付くセミナー」としての機能性を証明しました。

moomoo証券株式会社 那須 学セミナー後も孤独にさせない。初のオンラインコミュニティ「学習キャンプ」始動

イベント当日を「学びのゴール」ではなく「実践のスタート」とするため、オプション取引に特化した新たなオンライン学習コミュニティ（moomooアプリ内チャットルーム）『オプション初心者キャンプ』を紹介。今後はこのコミュニティを通じて、戦略理解を深めたり、継続的なサポートを行い、長期的な「伴走拠点」として活用していく予定です。さらに、オンラインにとどまらず、moomoo証券ストア表参道にて開催予定の今後の「moomoo Academy」においても、オプション取引をテーマとしたセミナーを継続的に展開していく方針で、リアルとデジタルを横断した学びの場を提供してまいります。

初のオンラインコミュニティ「学習キャンプ」

アプリ内オープンチャットはこちら：https://snsim.moomoo.com/share/server/YfhRg?lang=jamｍoomoo証券ストア 表参道はこちら：https://www.moomoo.com/jp/experience-store

想定を超える反響と、今後に向けた取り組み

当日は800名超という予想を大きく上回る参加者数となったことから、会場スペースや個別対応の面で十分に行き届かない場面が見られました。これを受け、後日配信予定のフォローアップメールでは、来場者への感謝とともに、講義内容を振り返るための資料やコンテンツを充実させて提供する予定です。また、来場者から寄せられた貴重なフィードバックに基づき、よりスムーズな学習体験の提供、今後のサービス改善にに全力を尽くします。



今回の「moomoo 日米株オプションアカデミー 2026」は、日本におけるオプション取引への関心の高まりを実感させると同時に、今後の市場拡大を予感させるイベントとなりました。moomoo証券は今後も、JPXをはじめとするパートナーと連携しながら、投資をより身近で実践的なものにする取り組みを継続してまいります。



日本取引所グループについて

日本取引所グループ（JPX）は、傘下の東京証券取引所や大阪取引所などを中心に取引所金融商品市場の開設・運営に係る事業を行っています。東京証券取引所では、3955社の株式に加えて、355銘柄のETF（上場投資信託）も上場されています（いずれも2025年6月2日時点）。大阪取引所では、日経225、TOPIXなどの株価指数や、国債、金を対象とした先物・オプションのほか、個別株を対象としたオプション取引（かぶオプ）などのデリバティブが上場されています。JPX全体として、これらの上場商品に対して公正・透明で円滑な売買を可能とする市場を提供するとともに、情報発信や金融経済教育活動を通じて広く投資家や国民の皆様の金融リテラシー向上に資するよう様々な活動をしています。



moomoo証券について

2018年に米国・シリコンバレーで生まれた投資アプリ「moomoo」は、一人ひとりの投資目標を実現するために革新的かつ使いやすい投資ツールを提供しています。アプリ内で全世界2,800万人(※2)以上の個人投資家が集まる掲示板サービスを運営し、世界中の投資家たちが最新の情報を共有し合い、学び合い、成長することをサポートしています。(※4)日本では2022年10月にmoomoo証券株式会社（東京都渋谷区）としてサービスを開始し、2025年11月には国内で200万ダウンロード(※1)を実現しました。米国、カナダをはじめとした世界各国でのビジネス展開で培った技術力を武器に、日本の個人投資家の利益に貢献すべく独自のツール開発を行っています。

※1 Sensor Tower集計によるアプリ名「moomoo」の累計ダウンロード数。すべてのサポートデバイス(iOS/Android)の合計値 集計期間:2022年10月27日～2025年11月13日

※2 全世界のユーザー数。参照元：Futu Holdings Limitedの2025Q3の決算公告

※3 一部サービスや機能によっては、口座開設などの条件を満たす必要があります。

【会社概要】

会社名：moomoo証券株式会社

代表者：代表取締役社長 伊澤フランシスコ

所在地：東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル 11F、14F

TEL：03-6845-3636

FAX：03-3409-1533

E-Mail：moomoojp-mkt@jp.moomoo.com

HP：https://www.moomoo.com/jp(https://www.moomoo.com/jp)

金融商品取引業者：関東財務局(金商)第3335号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会



【免責事項】

取引の対象銘柄・手数料・リスクの詳細は弊社Webサイトでご確認ください。アプリに掲載されるコンテンツや投資情報は、全てのお客様にとって適切であるとは限りません。当社は情報の正確性、完全性、有効性を保証いたしません。各取引商品等は、為替変動や価格変動等によって損失が生じる恐れがあります。お取引の際は契約締結前交付書面等を十分にご理解の上、総合的な投資判断はご自身で決めていただきますようお願いいたします。

オプション取引には元本を超える損失が生じるリスクがあります。契約前締結書面・約諾書等の重要事項(リスク・手数料等)を必ずご確認の上、自己の判断でお取引ください。