「Ungrid(アングリッド)」2026 SPRINGのシーズンビジュアルを公開

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山正則、本社：東京都渋谷区)が展開する、カジュアルをベースに自由なファッションを提案するファッションブランド「Ungrid（アングリッド）」は、2026年2月11日(水)12:00より2026 SPRINGのシーズンビジュアルを公開しました。







'26 SSビジュアル メイン画像


今回のシーズンビジュアルテーマは「Margin」


自分自身と向き合いながら、新たな自分と出会えるようなコレクションに仕上げました。


リラックスした空気感に、遊び心のある色彩やマテリアルを加え、自由で軽やかな日常に寄り添うスタイルを提案します。


ぜひ、今シーズンの世界観をお楽しみください。





＜February　Visual＞　



'26 SSビジュアル


'26 SSビジュアル

'26 SSビジュアル


トレンド素材のスウェード調のジャケットをメインにしたスタイリングで


春らしいイエローカラーがデニムとの相性も抜群。


ヘルシーな肌見せがリラックスムード満点です。





▪Ungrid ブランドコンセプト



Live“un grid”


枠にとらわれず生きよう。



着心地のよい服は心を豊かに、個性あるデザインは日常に刺激を。


それらはあなたの毎日に幸せと自信をもたらすでしょう。



自分らしい私と理想の私。



Ungrid はたくさんの女性達が「なりたい私へなる」


お手伝いができればと願っています。



今日もあなたが思い描いた自分を心から楽しめますように。





▪Ungrid シーズンコンセプト



「Margin」



陽光に照らされて心地の良い時間。



流れていく日常の中で


自身と向き合い


今まで過ごした長い年月は


旅をしてきたような感覚。



時間と感情を繋ぎ合わせるようにして


また新たな自分と出会う。



どこまでもリラックスした空気感は


この先も続き


自由で豊かな未来を想像する。



そこに少しの遊び心をエッセンスとした


色彩やマテリアルが詰まった今季のコレクション。



追い求めすぎる事なく


軽やかな日々を過ごせますように。





