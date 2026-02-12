「Ungrid(アングリッド)」2026 SPRINGのシーズンビジュアルを公開
MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山正則、本社：東京都渋谷区)が展開する、カジュアルをベースに自由なファッションを提案するファッションブランド「Ungrid（アングリッド）」は、2026年2月11日(水)12:00より2026 SPRINGのシーズンビジュアルを公開しました。
'26 SSビジュアル メイン画像
今回のシーズンビジュアルテーマは「Margin」
自分自身と向き合いながら、新たな自分と出会えるようなコレクションに仕上げました。
リラックスした空気感に、遊び心のある色彩やマテリアルを加え、自由で軽やかな日常に寄り添うスタイルを提案します。
ぜひ、今シーズンの世界観をお楽しみください。
＜February Visual＞
'26 SSビジュアル
'26 SSビジュアル
'26 SSビジュアル
トレンド素材のスウェード調のジャケットをメインにしたスタイリングで
春らしいイエローカラーがデニムとの相性も抜群。
ヘルシーな肌見せがリラックスムード満点です。
▪Ungrid ブランドコンセプト
Live“un grid”
枠にとらわれず生きよう。
着心地のよい服は心を豊かに、個性あるデザインは日常に刺激を。
それらはあなたの毎日に幸せと自信をもたらすでしょう。
自分らしい私と理想の私。
Ungrid はたくさんの女性達が「なりたい私へなる」
お手伝いができればと願っています。
今日もあなたが思い描いた自分を心から楽しめますように。
▪Ungrid シーズンコンセプト
「Margin」
陽光に照らされて心地の良い時間。
流れていく日常の中で
自身と向き合い
今まで過ごした長い年月は
旅をしてきたような感覚。
時間と感情を繋ぎ合わせるようにして
また新たな自分と出会う。
どこまでもリラックスした空気感は
この先も続き
自由で豊かな未来を想像する。
そこに少しの遊び心をエッセンスとした
色彩やマテリアルが詰まった今季のコレクション。
追い求めすぎる事なく
軽やかな日々を過ごせますように。
▪Ungrid オフィシャルサイト/SNS
HP：http://ungrid.jp/
ONLINE STORE ：http://runway-webstore.com/ungrid/
X：https://twitter.com/Ungrid_ (@Ungrid_)
Instagram：https://instagram.com/ungrid_official/ (@ungrid_official)
Facebook：https://www.facebook.com/Ungridofficial