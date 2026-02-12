「Ungrid(アングリッド)」2026 SPRINGのシーズンビジュアルを公開

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山正則、本社：東京都渋谷区)が展開する、カジュアルをベースに自由なファッションを提案するファッションブランド「Ungrid（アングリッド）」は、2026年2月11日(水)12:00より2026 SPRINGのシーズンビジュアルを公開しました。

'26 SSビジュアル メイン画像

今回のシーズンビジュアルテーマは「Margin」

自分自身と向き合いながら、新たな自分と出会えるようなコレクションに仕上げました。

リラックスした空気感に、遊び心のある色彩やマテリアルを加え、自由で軽やかな日常に寄り添うスタイルを提案します。

ぜひ、今シーズンの世界観をお楽しみください。

＜February Visual＞

'26 SSビジュアル'26 SSビジュアル'26 SSビジュアル

トレンド素材のスウェード調のジャケットをメインにしたスタイリングで

春らしいイエローカラーがデニムとの相性も抜群。

ヘルシーな肌見せがリラックスムード満点です。

▪Ungrid ブランドコンセプト

Live“un grid”

枠にとらわれず生きよう。

着心地のよい服は心を豊かに、個性あるデザインは日常に刺激を。

それらはあなたの毎日に幸せと自信をもたらすでしょう。

自分らしい私と理想の私。

Ungrid はたくさんの女性達が「なりたい私へなる」

お手伝いができればと願っています。

今日もあなたが思い描いた自分を心から楽しめますように。

▪Ungrid シーズンコンセプト

「Margin」

陽光に照らされて心地の良い時間。

流れていく日常の中で

自身と向き合い

今まで過ごした長い年月は

旅をしてきたような感覚。

時間と感情を繋ぎ合わせるようにして

また新たな自分と出会う。

どこまでもリラックスした空気感は

この先も続き

自由で豊かな未来を想像する。

そこに少しの遊び心をエッセンスとした

色彩やマテリアルが詰まった今季のコレクション。

追い求めすぎる事なく

軽やかな日々を過ごせますように。

▪Ungrid オフィシャルサイト/SNS

HP：http://ungrid.jp/

ONLINE STORE ：http://runway-webstore.com/ungrid/

X：https://twitter.com/Ungrid_ (@Ungrid_)

Instagram：https://instagram.com/ungrid_official/ (@ungrid_official)

Facebook：https://www.facebook.com/Ungridofficial