「NIKE」と「FRAGMENT」のコラボレーションモデル「BOOK 2 “FRAGMENT”」をコンセプトストア「V.A.」で2026年2月14日（土）より発売

株式会社ジュン

株式会社ジュン（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進、以下「ジュン」）は、コンセプトストア「V.A.（ヴイエー）」にて、NBAスターであるデビン・ブッカーのシグネチャーシューズNIKE「BOOK 2」の「FRAGMENT（フラグメント）」モデルを2026年2月14日（土）より発売いたします。

昨年FRIENDS&FAMILYモデルとしてのみ展開され、一般発売されなかったことで話題を集めた、NBAプレーヤー、デビン・ブッカーのシグネチャーモデル「BOOK 1」の「FRAGMENT」モデルに続く、2代目シグネチャーモデル「BOOK 2」の「FRAGMENT」モデルとなります。

ローカットの形状を継承しながら、さらなる性能向上を目指し技術を刷新した「BOOK 2」は、レトロなバスケットボールシューズのDNAを現代的に再構築。彼のスタイルやカルチャー、そしてフェニックス・サンズで築き上げてきたキャリアへのオマージュが落とし込まれています。

今回登場する「FRAGMENT」モデルは、ヒールとサイドソールに「BOOK 2」「FRAGMENT」のロゴを配置。さらに「NIKE」の象徴的なロゴマークであるスウッシュは、表裏でブルーとホワイトを使い分け、コントラストの効いたデザインに仕上がっています。

本アイテムの取り扱いは国内では「V.A.」でしか手に入らないアイテムとなりますので、ぜひチェックしてみてください。

なお、発売に伴い、2月14日（土）は、【NIKE BOOK 2 / FRAGMENT】事前入店抽選を行います。

詳しい応募方法は下記の応募フォームよりご確認ください。

【NIKE BOOK 2 / FRAGMENT事前入店抽選 応募フォーム】

https://forms.gle/2BsHFCUunis8aobL9

応募期間：2026年2月12日（木）12:00～2月13日（金）10:00

※ご購入を確約するものではございません。

※ご希望サイズの購入を確約するものではございません。

※商品は数に限りがございます。

※詳細、注意事項など応募フォームにてご確認をお願いいたします。

【商品情報】

商品名：NIKE「BOOK 2 “FRAGMENT”」

価格：\22,660（税込）

【概要】

発売日：2026年2月14日（土）

発売場所：V.A.（東京都渋谷区神宮前6-1-9）

公式インスタグラム：＠va.tokyo（https://www.instagram.com/va.tokyo/）

※本商品は、後日V.A.オンラインストア（https://vatokyo.com/）にて販売予定です。

詳細は、「V.A.」公式インスタグラムにてご案内いたします。