【TAC宅建士講座】2/18(水)19:00開催！宅建試験 入門セミナー

TAC株式会社

▼予約はこちらから(カンタン30秒)▼

https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_webinar2.html

大人気講師が宅建試験の概要をまるっと解説！

＜実施概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21078/table/2020_1_90eff98e8b52394943e77d9fe2842ab7.jpg?v=202602131251 ]

▼予約はこちらから(カンタン30秒)▼

https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_webinar2.html

登壇講師

TAC宅建士講座で新宿校（土曜クラス）・オンラインライブ通信講座を担当

佐藤 信仁（さとう のぶひと）講師

TAC専任講師。これまでに多くの企業や大学で講義を担当。難しい法律用語も易しい言葉に置き換え、「イメージ」を重視する講義を展開する。笑顔にも定評がある大人気講師。

TAC宅建士講座の合格実績

全国の宅建士受験生に選ばれ、毎年多くの合格者を輩出し続けるTAC。その理由は、長年積み重ねられた受験指導ノウハウに加え、「受講生に合格していただくこと」を徹底的に追求したTAC式合格メソッドを確立していることにあります。

試験は変化し続けるもの。その試験に合わせてTACも常に進化し続け、「最小の努力で最大の効果を発揮する、良質なコンテンツの提供」をお約束いたします。

そしてこれから先も、全国の多くの宅建士受験生からの「期待」と「信頼」に応えられるよう、TACは”受講生の合格”を常に第一に考え続け、そのコンテンツの創造に努めてまいります。



▼「TACの合格実績」はこちらから

https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_jisseki.html

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/

《資格の学校TAC宅建士講座 公式SNS情報》

■X(Twitter) URL： https://twitter.com/TAC_takken

■YouTube URL： https://www.youtube.com/@TAC_Takken/