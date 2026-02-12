世界最大の人材開発組織ATDによる特別イベント「ATD JAPAN SUMMMIT 2026」に協賛

TAC株式会社ATD JAPAN SUMMIT 2026

公認会計士や税理士など、多くの国家資格や検定試験の受験指導などの教育事業を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田敏男）は、法人向け人材教育部門から、Association for Talent Development (以下、ATD) およびProFuture株式会社が主催のHRイベント「ATD JAPAN SUMMIT 2026」に協賛します。イベントは、2026年2月18日（水）と19日（木）に開催します。

詳細を見る :https://www.hrpro.co.jp/atd-japan-summit/

当社は、「学びで人と社会に豊かさを。」を理念に掲げ、企業および個人の成長を支援してまいりました。

急速なテクノロジーの進化や生成AIの普及、人的資本経営への関心の高まりを背景に、企業における人材育成の在り方は大きな転換期を迎えています。単発的な研修施策にとどまらず、継続的に学び続ける文化の醸成や、戦略と連動した人材開発の設計がこれまで以上に求められています。

ATD Japan Summitは、グローバルの最新トレンドと日本企業の実践知が交差する、日本最大級の人材開発フォーラムです。本イベントは、企業の持続的成長を支える学習と組織変革のあり方を探求する重要な機会となっています。

当社は、本サミットへの協賛を通じて、人材開発に携わる皆さまとともに学び、日本における学習文化の発展と、より豊かな社会の実現に貢献してまいります。

■ATD JAPAN SUMMIT 2026とは

人材開発の世界最大の会員制組織であるATDと、HRに特化したWEBメディア「HRプロ」・大規模イベント「HRサミット」を運営するProFuture株式会社は、昨年に続き「ATD JAPAN SUMMIT 2026」を共同開催いたします。

本フォーラムでは、最新のグローバルトレンドの学習だけにとどまらず、国内外の知見が交差する特別なプログラムを通じ、未来のHR・人材開発の方向性を考察します。

有識者の見解や先進企業の事例を交え、企業組織の未来を切り拓くヒントをつかんでください。

■イベント概要

開催日時：2026年2月18日（水）、19日（木）13:00～18:20

配信形式：オンライン

参加費：無料

対象：人事部門（CHRO、部長、課長、担当者など）、経営層、事業部における管理職の方々

■会社概要

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

法人向け人材教育サービス紹介サイト：https://www.tac.biz/