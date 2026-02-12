『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』ストーリーイベント「機動戦士ガンダムSEED X ASTRAY」開催中！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントから配信中のApp Store/Google Play向けスマートフォンアプリ『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』にて、ストーリーイベント「機動戦士ガンダムSEED X ASTRAY」が開催されたことをお知らせいたします。また、UR「ガンダムアストレイ レッドフレーム改(EX)」/UR「ロウ・ギュール」などが新たに登場するピックアップガシャも開催中です。

また、皆様のおかげで全世界800万ダウンロードを達成いたしました。これを記念して「Bandai Namco Entertainment Web Store」にてダイヤにてダイヤ1,000個プレゼントなどのキャンペーンを実施中です。

＜アプリダウンロードはこちらから＞

●App Store：

https://apps.apple.com/jp/app/id6692611665

●Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP

●PC版 Google Play Games：

https://play.google.com/pc-store/games/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP

＜公式X＞

https://x.com/ggene_eternal

ストーリーイベント「機動戦士ガンダムSEED X ASTRAY」開催中！

「機動戦士ガンダムSEED X ASTRAY」のシナリオを追体験できます。

イベントを遊んで、新たに追加されたユニットを入手しましょう！

また、ストーリーイベントの開催に合わせて、ギャラリーの新機能「コミックス」が実装！

期間限定で「機動戦士ガンダムSEED X ASTRAY」の関連作品を1巻分無料で読むことができます。

イベントとあわせてお楽しみください。

・機動戦士ガンダムSEED ASTRAY Re:Master Edition（1巻）

・機動戦士ガンダムSEED ASTRAY R【電子特別版】（1巻）

※該当の作品は日本語版のみとなります。

▼詳細▼

・イベント開催期間：開催中 ～ 2/28 11:59まで（予定）

・コミックス閲覧可能期間：開催中～2/28 11:59まで（予定）

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※イベントの詳細はアプリ内をご確認ください。

UR「ガンダムアストレイ レッドフレーム改(EX)」/UR「ロウ・ギュール」、

UR「ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ミナ(EX)」/

UR「ロンド・ミナ・サハク」などが登場するピックアップガシャが開催中！

「機動戦士ガンダムSEED X ASTRAY」のユニットやキャラクターが登場するピックアップガシャが開催中です！

期間限定ユニットとして、UR「ガンダムアストレイ レッドフレーム改(EX)」/UR「ロウ・ギュール」が登場！また、UR「ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ミナ(EX)」/UR「ロンド・ミナ・サハク」や、URサポーター「風花・アジャー&ローラシア級」などが登場します。

▼ガシャ詳細▼

※開催期間：開催中 ～ 2/28 11:59まで（予定）

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

全世界800万ダウンロード突破！

記念にWeb Storeにてダイヤ1,000個をプレゼント！

全世界で800万ダウンロード突破！

感謝の気持ちとしてBandai Namco Entertainment Web Storeにてダイヤ1,000個を無料でプレゼントいたします！

ぜひWeb Store連携の上お受け取りください！

合わせて800万ダウンロードを記念して、ゲーム内ショップではガシャチケット付きの限定パックも販売中です。

ぜひWeb Storeと合わせてご利用ください。

※無料プレゼントは1アカウントにつき1回のみの獲得となります。

※チュートリアル終了後、プレゼントから受け取ることができます。

※プレゼント配布期間 開催中 ～ 3/13 11:59まで（予定）

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※配布されたプレゼントは、30日以内にお受け取りください。

「Bandai Namco Entertainment Web Store」に『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』が対応！

おひとり様1回限定でダイヤ3,000個を無料で購入できる！

Bandai Namco Entertainment Web Storeにジージェネエターナルが対応！

Web Storeではゲーム内アイテムがお得に購入可能です。

Web Store対応記念におひとり様1回限定でダイヤ3000個を無料で購入できるキャンペーンも開催中ですのでぜひご利用ください！

■Web Storeはこちら

https://jp.bandainamcoentwebstore.com/gget-jp(https://jp.bandainamcoentwebstore.com/gget-jp)

『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』とは

「SDガンダム ジージェネレーション」シリーズ最新作が始動！

本作は迫力の戦闘演出とともに、TVアニメ・劇場版・ゲーム・漫画・小説など、原作で描かれたあらゆるガンダムの物語を巡り、追体験することが出来ます。

１.本格的な「ジージェネレーション」シリーズがスマホで手軽に体験可能

マス目上のマップでユニットを動かして戦う「ジージェネレーション」シリーズのプレイスタイルを踏襲しつつ、スマホで手軽に遊べるオートモードも本作では搭載！

２.迫力ある演出と共に原作を追体験

数多く存在するガンダム作品の物語が追体験できるステージを用意。

知っている作品はもちろん、知らない作品もステージを攻略しながら名台詞、名場面を迫力ある戦闘演出と共に体感して楽しむことが出来る！

３.あらゆるユニットを集めて自分だけの夢の部隊を編成

ユニット/キャラクターは各ステージを攻略していくことで入手可能！各ステージ攻略を楽しみながら、あらゆるユニットやキャラクターを集め、作品の枠を超えて自分だけの部隊を編成出来る！

また、入手したユニット、キャラクターはステージ中の戦闘を通してレベルアップ/育成出来るので、好きなユニットをとことん強化しよう！

４.「ジージェネレーション」シリーズならではの開発系譜を楽しみながら350以上のユニットを入手

強化したユニットは「開発」を行うことで新たなユニットとして獲得出来る。

初期開発可能なユニットは350以上！

また、本作の開発ではシリーズ毎に開発経路図上のユニットをすべて開発する

ことで、コンプリート報酬として、特別なユニットの入手も可能！

５.94のガンダム作品から800機以上が参戦！19のシナリオ参戦作品で原作追体験が可能！

本作にはあらゆるガンダム作品から機体やキャラクターが参戦！

現在、94作品から800機以上が参戦！

参戦している全作品は以下の通りとなっています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2069_1_54177f5f61270a42e8142ad8fe866baf.jpg?v=202602131251 ]

※太字はメインステージ及び、ヒストリーステージとしてシナリオが収録されている作品です

「SDガンダム ジージェネレーション」シリーズとは？

「ジージェネレーション」シリーズは、ガンダムの歴代の作品の中から

自分の好きなモビルスーツやキャラクターを集め、成長・開発・編成といった

シリーズの特徴でもあるゲームシステムを通して、自分だけの部隊を編成し、

ガンダムの世界を追体験するシミュレーションゲームです。

原作の物語やオリジナルのストーリーを楽しみながら、

作品の枠を超えてプレイヤー独自の部隊を作り出していく、

「ジージェネレーション」シリーズのプレイスタイルは幅広い層に支持されてきました。

新旧のガンダム作品が一堂に会する夢の舞台を作り出す……。

ガンダムファンなら誰しもが思い描いたその願いを実現させたゲームなのです。

製品概要

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信開始日：配信中

販売価格：ダウンロード無料・一部アイテム課金

配信プラットフォーム：App Store、Google Play ※一部非対応機種がございます。

対応言語：日本語、英語、韓国語、繁体字、簡体字

公式サイトURL：https://gget.ggame.jp/

公式X：https://x.com/ggene_eternal

著作権表記：(C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS

配信：株式会社バンダイナムコエンターテインメント

※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Playは Google LLC. の商標です。