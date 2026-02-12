『リネージュM』抽選で英雄級変身が3名にあたる！「バレンタイン投票イベント」開催中！「リズのバレンタインプレゼント」や「ドレス少女の宝箱」などバレンタイン記念イベントが多数開催中

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PCオンラインRPG「リネージュ」のモバイル版タイトル『Lineage M(以下、リネージュM)』のサービス、運営をしているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2026年2月11日(水/祝)より、バレンタインを記念したイベント3種の開催をお知らせします。

■バレンタイン投票イベント

【開催期間】

2026年2月11日(水/祝) 定期メンテナンス終了後 ～ 2026年2月14日(土) 23時59分まで(予定)

【概要】

投票期間中に、バレンタインを記念したWEBアンケートで、気になるキャラクター（リタ / ダイアナ / キアラ）のいずれかに投票してくれた方全員に、後日リネージュMのゲームアカウント宛に「バレンタインデー記念箱(イベント)」1個を郵便でお贈りします。

さらに、投票したキャラクターと同じ英雄級変身カード1枚を抽選で各1名様(合計3名様)にプレゼントします。

≪「バレンタイン投票イベント」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24773

■リズのバレンタインプレゼント

【開催期間】

2026年2月14日(土) 12時00分 ～ 2026年2月15日(日) 11時59分まで(予定)

【概要】

2月14日(土) 12時00分に、レベル60以上のキャラクターが存在するアカウントへ、「バレンタインデー記念箱(イベント)」1個を郵便でお贈りします。

「バレンタインデー記念箱(イベント)」を使用すると、「バレンタインチョコレート(イベント)」3個と「総合上級ガチャパック箱(イベント)」3個を獲得できます。

「総合上級ガチャパック箱(イベント)」からは「上級変身/上級マジックドール/上級聖物ガチャ」をそれぞれ11回分、合計33回分獲得できます。

≪「リズのバレンタインプレゼント」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24772

■ドレス少女の宝箱

【開催期間】

2026年2月11日(水/祝) 定期メンテナンス終了後 ～ 2026年2月19日(木) 定期メンテナンス前まで(予定)

【概要】

期間中、レベル60以上のキャラクターが入場可能な試練ダンジョン「ドレス少女の宝箱」がオープンします。

「ドレス少女の宝箱」に登場する「宝箱」を攻撃することで、各種コインを獲得でき、試練ダンジョンクリア報酬として「変身製作コイン」800個と「ドレス少女のチョコレート箱(イベント)」を獲得できます。

「ドレス少女のチョコレート箱(イベント)」からは、「バレンタインチョコレート(イベント)」に加え、低確率で新規聖物「[聖物カード]チョコレートカップケーキ」が獲得できる可能性があります。

≪「ドレス少女の宝箱」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24769

このほかにも、「ダンジョンコレクター ～異界の亀裂～」や「新春のサーバー移動キャンペーン」の開催などさまざまなアップデートが行われました。

≪「2026年2月11日更新のご案内」はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24768

■ゲーム概要

大ヒットゲームとして世界各国で名高い『リネージュ』をもとにした、スマートフォンMMORPGです。

血盟員を導く戦場の主役「君主」、強靭な肉体と攻撃力を誇る「騎士（ナイト）」、遠距離攻撃と精霊魔法に特化した「エルフ」、多種多用な魔法を駆使して相手を翻弄する「魔術師（ウィザード）」、強力な近接攻撃力を誇る「ダークエルフ」、範囲攻撃スキルや妨害スキルを駆使して戦う「銃士」、竜の力を借りて特殊な「覚醒」スキルを使用する「竜闘士」、強靭な肉体で大きな盾と暗黒魔法を操る「暗黒騎士」、片手剣と盾と神聖魔法を操る「神聖剣士」、斧や槍と盾を同時に装備し様々な攻撃や生存に特化したスキルを使用する「狂戦士」、高い攻撃力と多彩なスキルを持ち合わせた「死鎌士」、稲妻を纏い最強の槍を扱う「雷鬼」、「ルーンソード」をメインに扱うペトラの守護者「魔剣士」が紡ぐ、剣と魔法と血の盟約が織り成す唯一無二の世界観。

さまざまな人々が冒険や血盟や戦争を通して交差し、あなたの人生にとって、かけがえのない友人やライバルとなることでしょう。また、アイテムはゲーム内の商店で売却する事ができる他、取引所を通じて他のプレイヤーとのアイテムの売買が可能となり、自分の所有しているアイテムは資産となり、リアルと同じような経済感覚を楽しめます。

【タイトル情報】

タイトル名：Lineage M(リネージュM)

ジャンル：MMORPG

サービス開始日：2019年5月29日

価格：ダウンロード無料・アイテム課金有り

対応プラットフォーム：App Store/ Google Play/ PURPLE(Windows)

開発：NCSOFT

運営元：NC Japan K.K.

コピーライト：(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

公式サイト：https://lineagem-jp.com/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/LineageM_JP

リネMサービスチームX(旧Twitter)：https://x.com/LM_JP_Staff

公式LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40fnq6380k

公式Facebook：https://www.facebook.com/LineageM.JP

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/LineageM_JP

※当プレスリリースの内容は2026年2月12日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。