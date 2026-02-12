.ENDRECHERI. 追加出演決定！番組ライブイベント『70号室の住人LIVE!!!!』第3弾は3月14日(土)＠ぴあアリーナMMにて開催！岡村靖幸、Kroi、Night Tempo出演

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、2026年3月14日（土）にぴあアリーナMMにて開催する番組ライブイベント『70号室の住人LIVE!!!!』に、.ENDRECHERI.の追加出演が決定したことをお知らせいたします。この追加出演に伴い、イベントタイトルは『70号室の住人LIVE!!!! ～ 黒いカルアミルクの夜けり ～』にアップデートいたしました。

本公演は、TOKYO MXで放送中の音楽トーク番組『70号室の住人』（毎週水曜日 21:25～21:54生放

送）が送る番組ライブイベントの第3弾。このたび、ゲストアーティストとして、岡村靖幸、Kroi、Night Tempoに加え、堂本剛のクリエイティブプロジェクト.ENDRECHERI.の出演が決定しました。

チケットは770円、9,000円、7万円、70万円、700万円の全5種類で絶賛販売中。気軽に参加したい方

向けの770円チケットから、最前列中央＋超豪華特典付きの700万円チケットまで、楽しみ方に合わせてお選びいただけます。詳細はイベント公式HPをご確認ください。

ホワイトデーにお送りする『70号室の住人』発のスペシャルライブにぜひご期待ください！

■.ENDRECHERI.プロフィール

奈良のひと堂本剛の心眼が躍動するクリエイティブな世界 “エンドリケリー”。

ジャパンカルチャーをスパイスに、音楽、ファッション、アートを横断するクリエイティブプロデューサーとして、新たな概念と体験を発信し続けている。

Pファンクの創始者ジョージ・クリントンに感銘を受けながら、ファンクミュージックを軸にしたジャンルレスな音楽を世の中へとアウトプットしている。2022年には、ファンク専門の米音楽メディア「Funkatopia」が選ぶ「2021 年ベストファンクアルバム20」 に、エンドリケリーのアルバム『GO TO FUNK』がプリンスやシルク・ソニックらの作品と並んで選出され話題となった。

ジョージ・クリントンのバンド、パーラメント・ファンカデリックのメンバーとしてライブ出演し、その後に「雑味 feat. George Clinton」をリリース。2025年、ミニアルバム『END RE』をリリースし全国9箇所約3万人を動員する全国ツアーを開催。

また、世界的IPである「パックマン」やNetflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」とのファッションコラボアイテムをプロデュースしている。

2026年5月より全国6箇所10公演の全国ツアー「NEW CHAPTER」の開催が決定している。

■イベント概要

※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【タイトル】70号室の住人LIVE!!!! ～ 黒いカルアミルクの夜けり ～

【日時】2026年3月14日（土） 16:00開演 ／ 17:00開演

※当初の予定から30分前倒しとなりました

【会場】ぴあアリーナMM（神奈川県横浜市西区みなとみらい3-2-2）

【主催・企画・制作】ぴあ株式会社

【協力】東京メトロポリタンテレビジョン株式会社／吉本興業株式会社

【出演】岡村靖幸／Kroi／Night Tempo

MC：遠山大輔（グランジ）

■チケット情報

【料金】

770円チケット：770円（全席指定、税込）

9000円チケット：9000円（全席指定、税込）

7万円チケット：70,000円（全席指定、税込、SP特典付き）

70万円チケット：700,000円（全席指定、税込、SP特典付き）

700万円チケット：7,000,000円（全席指定、税込、SP特典付き）

【販売スケジュール】※席種ごとに受付開始日時が異なります。

770円チケット、9000円チケット、70000円チケットは「A」、

70万円チケット、700万円チケットは「B」となります。

ご確認の上お申し込みください。

※770円チケット、7万円チケット、70万円チケット、700万円チケットは、

[プリセール]までの販売となります。予めご了承ください。

番組オフィシャル最速プレリザーブ先行A：2/4（水）21：54～2/18（水）23:59

番組オフィシャル最速プレリザーブ先行B：2/6（金）22：00～2/18（水）23:59

プレリザーブ2次先行A：2/19（木）00：00～2/25（水）23:59

プレリザーブ2次先行B：2/19（木）00：00～2/25（水）23:59

プリセールA：2/26（木）00：00～3/4（水）23:59

プリセールB：2/26（木）00：00～3/4（水）23:59

一般発売：3/7（土）10：00～3/13（金）23:59

【販売サイト】チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/70-room-live/

■チケット席種についてのご案内

本公演では、お客様それぞれの楽しみ方に合わせて、複数のチケット席種をご用意しております。

いずれのチケットでも公演内容は同一となりますので、ご自身に合った席種をお選びください。

◆770円チケット／9,000円チケットについて

770円チケットと9,000円チケットは、座席エリアが異なります。

●770円チケット

後方エリアでのご案内となります。

「席は前じゃなくてもOK」

「ちょっと気になるから行ってみたい」

「なんだか面白そう」

そんな気持ちで気軽に楽しみたい方におすすめのチケットです。

●9,000円チケット

770円チケットより前方エリアでのご案内となります。

「これはちゃんと観たい！」

「当日はしっかり楽しみたい！」

と思ってくださった方におすすめのチケットです。

_◆7万円チケット

前方エリアのお席を確約いたします。

「せっかくなら、できるだけ良い席で観たい」

という方に向けたチケットです。

座席に加えて特典もございます。

◆70万円チケット

最前列・中央エリアのお席を確約いたします。

5名様限定で、座席に加えて特別な特典をご用意しております。

◆700万円チケット

最前列・中央席を確約した、1名様限定のチケットです。

公演鑑賞に加え、移動・お迎え・お食事・宿泊などを含む特別な体験をご用意しています。

本チケットは、「公演を観る」ことにとどまらず、

一日そのものを特別な時間として楽しんでいただくことを目的とした、

本公演ならではのユーモアを含んだプレミアムチケットです。

＜ご注意＞

※座席位置は、券種ごとにあらかじめ設定されたエリア内でのご案内となります。

※各特典内容は、やむを得ない事情により変更となる場合がございます。

◆番組概要

【タイトル】70号室の住人

【放送日時】毎週水曜日 21:25～21:54 生放送 ＜TOKYO MX1＞

【配信】「Rチャンネル」でリアルタイム配信

「TVer」にて無料見逃し配信（生放送翌々日の12:00から1週間）

「FANYチャンネル」にて無料見逃し配信（TVerでの配信終了後から2週間）

【MC】遠山大輔（グランジ）

【番組HP】https://s.mxtv.jp/music/70_room/ https://x.com/Room_No70_(https://s.mxtv.jp/music/70_room/%20https://x.com/Room_No70_)

【番組公式SNS】X：https://x.com/Room_No70_

TikTok：https://www.tiktok.com/@room_no70