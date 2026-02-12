YouTuber「まんまるこまち」さんが巡る！富山の食と観光の魅力を発信する旅動画を公開

公益社団法人 とやま観光推進機構

公益社団法人とやま観光推進機構では、富山県の食と観光の魅力をより多くの方に知っていただくため、YouTuber「まんまるこまち」さんが県内各地を巡る旅動画を制作・公開しました。

本動画では、富山ならではの食や観光スポットを実際に訪れ、富の魅力を身近に感じていただける内容となっています。



［動画の詳細］

［動画関連情報］

富山湾鮨(https://www.toyamawan-sushi.jp/)

「富山湾鮨」は鮮度抜群・魚種豊富な富山湾の地魚をネタにした、富山に来た方だけが堪能できる贅沢な寿司です。

動画紹介店のほか、様々なお店で提供しています。

➤提供店等はこちら(https://www.toyamawan-sushi.jp/shop/)

庄川峡遊覧船(https://www.info-toyama.com/attractions/41018)

庄川峡を周遊する観光遊覧船では、冬には雪化粧をした幻想的な景色が楽しめます。

冬の絶景・庄川遊覧船を楽しむ、富山発の期間限定バスツアーも実施されています。

➤冬限定・JR富山駅発！ 幻想的な庄川峡遊覧船と人気スポット 満喫バスツアー(https://www.info-toyama.com/events/103362)

