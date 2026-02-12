大久保選手！ チャンピオンおめでとうございます！！～高校生らしい素顔を見せてくれた市長報告～

豊橋市

フィットネスとして女性にも人気の「キックボクシング」。グローブを着用し、パンチやキックを出し合って戦う、日本発祥の立ち技格闘技です。

キックボクシング新人王決定戦のチャンピオンに輝き、RISEフライ級（-51.5kg）にランクインも果たした 大久保 祐 選手が、令和８年２月４日に豊橋市役所を訪れ、豊橋市長に結果を報告してくれました。

結果報告の中で、大久保選手は、「日本ランカーになった。ランキングを上げてトップを目指し、地元を盛り上げていきたい」と、意気込みも聞かせてくれました。

豊橋市長は、現在プロとして活躍中であり、高校卒業後は競技に専念する大久保選手に向けて、「怪我や病気に気を付けて活躍してほしい」とエールを送りました。

「試合結果は嬉しい、でも・・・」

大久保選手は高校３年生。昨年４月にキックボクシングのプロデビューもしています。

学校は楽しいそうで、柔らかい表情で "友達の応援は力になります” と、学校での素敵なエピソードを話してくれました。

「文化祭は試合で参加できなかったが、友達が配信部屋を作って試合を流してくれていた」

「応援パネルも作ってもらった」

Stand up vol.31 King of Rookie 2025 新人王決定戦が開催されたのは、令和７年12月21日の東京でした。東京に応援に来てくれた人たちのためにも、「倒したい、面白い試合をしないと、でも空ぶっちゃって」。

１週間前に腰を痛め立てないくらいだったそうで、棄権をするか悩んだとのこと。

「応援してくれる人がいる、でも減量もあるし、動きに制限があって追い込めない・・・」

結果としてチャンピオンを勝ち取れましたが、本人としては「もっと前々から準備したかった」と心残りを話してくれました。

高校生らしい一面も見せてくれました！

なにか聞きたいことはありますか、と聞かれた大久保選手。

「人見知りが激しくて、どうしたらいいか」「スポンサー集めに苦労していて・・・」と不安の声も。

しっかりと目をみて話してくれる大久保選手ですが、実は人見知りと聞いて、全く人見知りがないタイプという市長からは、「次があるさ！と思うこと」「重く捉えすぎず、なにか起きても引きずらない」と、アドバイスがありました。

また、市長は、18歳でスポンサーを探すという大変さにも寄り添い、「断られても自分に非があると思わないこと、相手に事情があったと思うこと」と励ましを送りました。

卒業後もこの豊橋市が拠点

「格闘技の良さを知ってほしい、奥が深くて１つ覚えるとまた１つ課題が出てくる。」と話してくれた大久保選手。すでにプロデビューしていて、この３月で高校も卒業しますが、ご家族での練習スタイルも継続させたいとのことで、卒業後も豊橋市を拠点として競技に専念します。

「これからも全力でサポートできることはするから、身体に気を付けて頑張ってほしい」とご家族からコメントいただいたように、サポート面もとても重要。食べながらの減量が続く試合前の3週間は、家族みんなで挑むそうです。

小学校１年生から空手を始め、４年生で空手仲間からの誘いでキックボクシングの道へ。現在は、修徳会STK Gym（杉山町）にて練習を重ねています。

今回の新人王決定戦の結果、RISEフライ級（-51.5kg）にランクインした大久保選手。RISEでの那須川選手の対戦をきっかけにキックボクシングが好きになったとのことで、小さい頃からの「RISEの大会に自分も出たい」という夢が叶ったそうです。

今後はトップを目指してランクの近い選手と対戦しながら、13位からのランク上げに挑戦していくことになりますが、大久保選手の次の夢（目標）は？「RISEのチャンピオンベルトに手をかけたい！」でした。応援しています！！