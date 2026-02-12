Miichisoft、日本企業の対面会議に最適化したAI会議アシスタント、議事録作成時間を最大90%削減「Meet AI+」を発表

株式会社Miichisoft

Data Bridge Market Research(https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-ai-meeting-assistants-market)の調査によると、AI会議アシスタント市場は2032年までに151.6億ドルに達ドルに達する見込みです。これは、会議の前後作業を自動化したいというニーズ、リモートワークの普及、そして国際的なビジネスにおける言語の壁が原因です。

しかし、現在の多くのツールはオンライン会議を中心に設計されており、日本企業で一般的な対面会議では記録や情報整理に課題が残っています。

このような状況の中、Miichisoftが開発した「Meet AI+(https://miichisoft.com/meet-ai-meeting-assistant/)」は、日本企業の会議議事録作成を自動化します。

本ソリューションは以下の4つの特徴を備えています。

- 共通の音源から音声を分離 - 話者と言語を正確に識別- 議事録フォーマットから導入方法まで包括的にカスタマイズ可能- 企業レベルの高いセキュリティでデータを完全に管理- 90%以上の高い精度で音声をテキスト化

特に、「Meet AI+」は2～4週間で導入可能です。日本企業の特性である「慎重なシステム統合」と「業務を止めない」という要望に対応しています。

日本企業のために設計されたソリューション「Meet AI+」

Meet AI+は、オンライン会議と対面会議の両方に柔軟に対応できるAI会議アシスタントです。一般的な会議ツールが苦手とする対面会議の課題を解決します。

複数の参加者、複数の言語が飛び交う実際の業務環境に最適化され、日本企業の内部基準に従った正確な情報記録を実現します。

4つのコア機能に注力しています。１. 話者を正確に識別

「Meet AI+」は最新のAI技術で、以下のような状況でも各参加者を正確に識別します。

- 複数人が同時に話している声が似ている参加者が複数の言語を切り替えて話す

システムは自動で話者と言語を認識するので、事前設定は不要です。

これは、多くのオンライン会議ツールとの重要な違いです。一般的なツールは主にオンライン環境向けに設計されており、対面会議では制限があります。

さらに、画面上で話者名を簡単に編集、検索機能で、特定の人の発言だけを素早く確認することができます。

２. 柔軟なカスタマイズ

議事録のフォーマットから導入方法まで、幅広くカスタマイズできます。

内容とフォーマット：

- 会議の種類ごとに議事録をデザイン可能:毎日の朝会、スプリントレビュー、ブレスト、戦略会議など- 部署ごと、または全社共通のテンプレートを作成でき、記録方法を統一できる

導入方法：

すぐに使えるSaaS版と、データ管理を厳格に行いたい企業向けのオンプレミス版の両方に対応しています。

３. 絶対的な情報セキュリティ

「Meet AI+」は閉じたシステムで動作し、Azure OpenAI、Geminiなど認証を受けたAIプラットフォームのみを使用します。

データは公開AIの学習に使われることはなく、第三者に共有されることもありません。すべての通信はSSL/TLS標準で暗号化され、多重のセキュリティ対策を施しています。

より高いセキュリティが必要な企業には、オンプレミス版でデータの保存場所と処理を完全にコントロールできます。

４. 高精度 & 継続的改善

IT、製造、金融、専門サービスなど、様々な業界に対応しています。システムは各企業の専門用語、略語、独自の表現を徐々に学習していきます。

重要なポイントは、使えば使うほど賢くなることです。

- 企業が承認した会議を分析利用中に専門用語辞書の作成をサポート、略語、社内用語を学習手動での調整は不要

特殊なニーズがある企業には、企業のデータでカスタムモデルを作るオプションもあります。

これにより、手作業での修正が大幅に減り、議事録が実際の会議内容を正確に反映します。

その他の機能

4つのメイン機能に加えて、以下も提供します。

- 会議後のタスク、担当者、期限を自動で抽出・整理- Zoom、Microsoft Teams、Google Meetなど主要な会議ツールと直接連携

これにより、Meet AI+は今の会議のやり方を変えずに、簡単に導入できます。

「Meet AI+」が向いている企業

[表: https://prtimes.jp/data/corp/139490/table/19_1_53e5d69cd304df5f7aad212c21af7623.jpg?v=202602121151 ]

会議情報の精度、統一性、セキュリティを重視する日本企業に最適です。

特に、複数の言語を使う環境や、拠点が分散している企業に向いています。

１. 海外とやり取りする企業（クロスボーダービジネス）

海外のパートナー、顧客、チームと頻繁に会議をする企業は、以下の課題があります。

- 言語の壁- 会議後の内容誤解のリスク- 会議後の情報整理、翻訳、確認に時間がかかる

「Meet AI+」は複数言語の会議（ベトナム語・英語・日本語）を自動で記録し、会議後の議事録と翻訳を統一した形で作成します。

これにより、関係者全員が同じ情報を参照でき、国をまたいだ協力や意思決定での誤解を減らせます。

２. 複数の部署・拠点がある企業

組織が大きくなると、課題は「会議を記録しているか」ではなく、

- 会議情報がバラバラになる- 部署ごとに議事録の書き方が違う- 会議後のタスクを追いにくい

Meet AI+は会議タイプ別のテンプレートで記録方法を統一し、会議データを一箇所に集約します。これにより、本社と各部署・拠点の間で情報が統一されます。

３. セキュリティを重視する企業

一般企業、特に日本企業にとって、会議データは機密情報です。事業戦略、顧客情報など重要なデータが含まれます。

企業向けセキュリティ基準で設計しています。

- 閉じた環境でデータを処理- 会議データを外部AIの学習に使わない- データを完全に管理したい企業向けにオンプレミス版を提供

これにより、企業はセキュリティを犠牲にせずにAIを活用でき、日本企業が重視するポイントを満たします。

４. 会議が多く、知識管理が必要な企業

会議が増えると、手作業での記録と整理は大変で、情報が失われやすくなります。

「Meet AI+」は会議後の作業をすべて自動化し、会議から知識ベースを作ります。これにより、過去の決定を検索、また議論の履歴を追跡することができます。

2～4週間で導入可能、業務を止めない

通常のシステムは導入に3～6ヶ月かかりますが、Meet AI+は2～4週間で導入可能です。慎重なシステム統合と業務を止めないことが重要な日本企業の特性に合わせています。導入前に、チームが企業と一緒に利用目的、会議の状況、情報管理の要望を確認し、組織に合わせてシステムを設定します。

設定と並行して、Miichisoftは日本語または英語でのトレーニングを実施します。これにより、ユーザーが正しい使い方とデータ活用方法を理解できます。導入後も、初期段階でサポートと調整を続け、「Meet AI+」がスムーズに日常業務に溶け込むようにします。

Miichisoftについて

約8年の日本市場での経験を持つMiichisoftは、日本のビジネス文化、業務の進め方、企業特有の要望をよく理解しています。スタッフは日本語が堪能で、技術面でも経営面でも直接お客様とやり取りでき、正確で効果的な導入を保証します。

ソリューションを提供するだけでなく、Miichisoftは「Growth Partner(https://miichisoft.com/company-overview/)」として、デジタル化の全過程で企業と一緒に歩みます。このアプローチにより、企業は複数のバラバラなベンダーではなく、一貫したパートナーと仕事ができます。

「Meet AI+」は、Miichisoftの重要な転換点です。カスタムプロジェクトから規模を拡大できる製品へと進化し、多くの会議管理プロジェクトのノウハウを統合し、すぐに使えて柔軟にカスタマイズできるソリューションとして提供しています。

よくある質問

無料相談 :https://miichisoft.com/inquiry/Q1. 「Meet AI+」は他のAI会議ツールとどう違いますか?

A1：市場の多くのソリューションはオンライン会議向けに設計されていますが、「Meet AI+」は日本企業の対面会議に特化して開発されています。

3つの主な違いはこちらです。

- 会議室のマイクから音声を分離：共通の音源から複数の話者を正確に識別。頻繁に意見交換がある場面でも対応。- 日本企業基準の議事録：会議タイプごとに詳細な議事録テンプレートをカスタマイズ。内部の文書化プロセスに対応。- 機密データのための内部導入：オンプレミス設置をサポート。データを企業システム内で完全に保存・処理。Q2. 「Meet AI+」の導入に時間とコストがかかりますか?

A２：標準的な導入は、開始から稼働まで2～4週間です。セットアップ、テンプレート設定、ユーザートレーニングを含みます。

Miichisoftチームがすべての技術作業を担当するため、IT部門の負担は少なくて済みます。

Q3. 「Meet AI+」は今使っているツールと連携できますか?

Q3：「Meet AI+」は、Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Webexなど主要な会議ツールと直接連携します。

BusinessやEnterpriseプランでは、Slack、Asana、Notionなどのタスク管理ツールとも接続して、タスクを自動で同期できます。

Enterpriseプランでは、完全なAPIアクセスで他の社内システムとも深く連携できます。

Q4. 契約終了後もデータにアクセスできますか?

Q4：すべての会議データは御社のものです。

契約終了前に、ご希望の形式（PDF、DOCX、JSON）ですべてのデータをエクスポートできます。

オンプレミス版なら、最初から御社のサーバーでデータを完全に所有します。

【会社概要】

会社名：Miichisoft株式会社

設立：2018年04月01日

資本金（日本支店）：約500万円

代表取締役（日本支店）：ホアン・ゴック・シン（HOANG NGOC SINH）

所在地：〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-14-14

電話番号：+81-3-6555-3368

事業内容：

AI共創（Dify導入・定着支援、生成AI PoC開発）

Growth Lab（Core Lab、System Lab、Power Lab、Cloud Lab）

AI+ Solutions（Meet AI+、AIDO、Doc AI+、Multi-Agent Package、Camera AI Package、RAG Package）

ベトナム進出支援（BOTモデル、法人設立支援）

所属団体

Omotenashi ICT Association (https://www.omotenashi-ict.jp/)

AirTrip CXO Salon (https://www.airtrip.co.jp/cxo-salon/airtrip-fes/)

取引銀行：三菱UFJ銀行