銚子初のインキュベーション施設「E1（イーワン）」銚子駅前開発プロジェクトを始動

大樹不動産株式会社

千葉県銚子市で不動産事業を展開する大樹不動産株式会社（千葉県銚子市、代表取締役社長：渡辺 正司、以下大樹不動産）を主として、地域コミュニティや宿泊施設企画運営事業を展開するリレイル株式会社（千葉県銚子市、代表取締役社長：和泉 大介）、新規事業支援や起業創業支援事業を展開する株式会社ネームレス（東京都港区、代表取締役：金田 隼人）、ブランディング支援事業を展開する有限会社スタジオ・ジィー・ボイス（東京都渋谷区、代表取締役：平松 嵩）、建築や空間デザイン事業を展開する株式会社 山路哲生建築設計事務所（東京都品川区、代表取締役：山路 哲生）の5社は、JR銚子駅に隣接する駅前一等地に、銚子市内で初となるインキュベーション施設「E1（イーワン）」の開設に向け、プロジェクトを本格始動し、2026年7月19日のグランドオープンに向け、今月より改修工事を着工開始することをお知らせいたします。

「E1」は、起業家、事業承継希望者、フリーランス、学生、域内外の企業など多様な人材と企業が交差し、新たな挑戦とイノベーションが生まれる「まちの玄関口」となる拠点です。銚子市事業承継・創業支援ラボ運営協議会とも連携し、起業創業・事業承継支援、UIターン促進、雇用創出、まちづくり施策を一体的に推進します。

公式Instagram URL： https://www.instagram.com/e1_____incubation

※プロジェクトの様子を随時投稿してまいります。

内観イメージ（建築デザイン：株式会社山路哲生建築設計事務所）

■プロジェクト背景

銚子から、次の時代をつくるために 銚子市では、人口減少や産業構造の転換という課題に対し、創業・事業承継支援を軸にした地域再生を進めています。環境省補助事業を契機に銚子市・銚子商工会議所・銚子信用金庫・銚子商工信用組合・銚子電力株式会社の５社による連携体制が構築されました。 その中核拠点として誕生するのが「E1」です。 かつて駅前の賑わいを支えた場所を再生し、 「この街に入る人と、この街から出ていく人が交差する場」として、銚子の未来への入口をつくります。

■施設概要｜銚子インキュベーションセンター「E1」

名称：E1（イーワン）

所在地：千葉県銚子市西芝町5454番地1号（JR銚子駅 隣接）

開業予定日：2026年6月1日（プレオープン：2026年5月20日予定）

■運営体制

事業主体：大樹不動産株式会社

施設運営・コミュニティ運営：リレイル株式会社

事業戦略設計：株式会社ネームレス

ブランドデザイン：有限会社スタジオ・ジィー・ボイス

空間設計：株式会社山路哲生建築設計事務所

■E１のコンセプト

E1は、単なるコワーキングスペースではありません。 銚子に挑戦する人が集い、支え合い、未来へ進むための玄関口です。 この場所から、銚子の新しい物語を始めます。また、日本最東端から始まる挑戦の起点でもあります。地域からイノベーションを生み、世界とつながるモデルを銚子から実装していきます。そのような想いを込めて、命名しました。

■主な機能

1. コワーキングスペース

起業家、フリーランス、学生、企業人材が日常的に集うオープンワークスペース。JR銚子駅1番線ホームからも視認できるガラスファサードを備え、街と仕事がつながる開かれた環境を実現します。

l ドロップイン利用（1時間／1日）

l 月額会員（個人・法人）

l 高速Wi-Fi、電源、デスク、モニター、プロジェクター等完備

2. インキュベーション支援（創業・事業承継・企業誘致）

銚子市事業承継・創業支援ラボ運営協議会と連携し、創業・事業承継・サテライトオフィス誘致を一体的に支援。

l 起業相談・事業構想伴走

l 事業承継マッチング／後継者育成

l 域外企業のサテライトオフィス誘致・実証拠点化

l 専門家メンタリング、銚子まちづくり大学プログラム

3. ミーティングルーム／イベントスペース

セミナー、交流会、ビジネスピッチ、企業研修まで対応する多目的空間。

l 4～6名用ミーティングルーム

l 最大100名規模のイベント対応

l プロジェクター、スクリーン、音響設備完備

4. シェアキッチン／フードイノベーション拠点

飲食起業家のテストマーケティングや地域食材を活かした実証の場。

l 飲食イベント、ポップアップ、テストキッチン

l 地場産業×新規事業の実証プログラム

l 観光・ワーケーション来訪者向け地域体験

5. ワーケーション／研修プログラム連携

宿泊施設・観光資源と連動した「銚子型ワーケーション」との連携

l 地域外の企業によるワークション受け入れ

l 企業研修プログラム・視察ツアー・地域体験ワークショップ

l 地域商社との連携による食材クエスト

◼︎パースデザイン

山路哲生建築設計事務所とともに「まちの入口・出口、そして交差する場」をテーマに、多目的利用が可能な空間をデザインをしました。

受付・チャレンジキッチン中央あたりの内観月額会員スペース奥席から入口を見た内観

■目指す姿

「多様な人と企業 × 挑戦× インキュベーション」が交差する場

- インキュベーション拠点 起業家・フリーランス・域外企業が集い、銚子での事業創出・事業承継を実現する支援拠点。- 交流拠点 世代や立場を越えて人がつながり、学び合い、応援し合うコミュニティの中心地。- 次の挑戦が生まれる場 中高生、大学生、移住希望者、企業人材が交差し、10年後の銚子をつくる挑戦が生まれる場所。

■今後のスケジュール

2026年2月16日：改修工事着工

2026年6月25日：竣工予定

2026年7月上旬：キックオフイベント実施・プレオープン開始

2026年7月19日：グランドオープン予定

■大樹不動産について

1995年の創業当初から一貫して千葉県銚子市に根差し、「不動産業を通じた地域貢献」を掲げ、事業を展開しております。人々の生活環境を創造し、より良い街造りを実現させるために常に提案し、実行し続けることを私たちの使命とし、土地や建物を始めとする不動産の企画開発および賃貸・売買・管理運営のみならず、銚子内で開業される方に対する不動産を通じたインキュベーションの取り組みも推進しております。資源溢れる銚子の地を活かし、産業と人々の暮らしを支え、新たな挑戦が生み出されていく街にしていくことを目指しております。

■会社概要

社 名：大樹不動産株式会社

代表者：代表取締役社長 渡辺 正司

住 所：千葉県銚子市西芝町9-22

TEL ：0479-25-8440

事業内容：住宅・商業施設・商業ビル・土地の企画開発・賃貸および売買ならびにその管理運営業務

許可：千葉県知事免許(7)12956号

会員：（社）千葉県宅地建物取引業協会

会員住宅瑕疵担保責任保険法人22014334

HP ：https://www.taikirealestate.com

SNS ：https://www.instagram.com/taiki_realestate/

