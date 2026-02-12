【１万人の男性の悩み(ED・性病)大規模調査2026】調査全体の38%が「深刻なED(勃起不全)経験あり」最も多い原因は「ストレス」と回答性病においては4人に1人が「性病にかかったことがある」と報告

一般社団法人CUTIE

形成外科専門医による男性向け医療サービスを展開するPRO CLINIC（プロクリニック）（所在地：東京都中央区銀座、院長：柚崎 一輝）は、当院のYouTubeチャンネル”二瓶日記”の視聴者、および当院に来院された患者様を対象に、ED・性病に関する意識調査を実施いたしました。





本調査は、 男性が抱えるデリ ケートな悩みの実態を可視化することを目的としています。 その結果、 約4割がEDを経験し、 その最大の要因として「ストレス・ 精神的疲労」 を挙げていること、 また4人に1人が性病経験を持つなど、 現代男性が直面するシビアな健康課題が明らかになり ました。

多くの男性が「自信の喪失」 や「パートナーとの関係性」 に悩みながらも、 誰にも相談できずにいる現状が浮き彫り となっています



＜本調査のハイライト＞

【深刻なEDの実態】「ED（勃起不全） の経験がある」 と 回答した人は 38%。 原因のトップは「ストレス・ 精神的疲労」で42%。



【性病リスクの現状】4人に1人にあたる24%が「性病にかかったことがある」 と回答。



【根強いコンプレックス】40%が包茎に対して「かなり コンプレックスがある」 と感じている。



【高い治療意欲】包茎手術・ED治療・性病治療に対して、 約6割が興味を示している。

調査結果詳細：トピック別データ分析

今回の調査では、対象者の本音に迫るべく、具体的な状況や身体的悩みに関する質問を行いました。以下は、主要なトピックごとの回答結果です。

1. ED（勃起不全）・性機能について

ED経験者は全体の約4割に達しており、決して珍しい悩みではありません。特筆すべきは、その原因として「加齢」よりも「精神的要因」が多く挙げられている点です。

2. 性病・健康リスクについて

性病の経験者が24%という数字は、性感染症が決して他人事ではないことを示しています。正しい知識と予防、早期治療の啓発が急務と言えます。

性病経験あり： 24%

性病経験なし： 76%

※性病：クラミジア ・ 淋病 ・ 咽頭クラミジア ・ 咽頭淋病など

3. 包茎・コンプレックスについて

包茎に関する悩みは深く、自己肯定感に直結しています。「手術に興味がある」層は合計で6割を超えており、潜在的な治療ニーズの高さが伺えます

4. パートナー関係と相談相手

性の悩みに関して「誰にも相談できない」層が30%存在します。また、パートナーの浮気経験が半数を超えるなど、対人関係におけるストレスも男性の自信に影を落としている可能性があります。

PRO CLINIC院長・形成外科専門医 柚崎 一輝のコメント

「今回の調査結果で特に注目すべきは、EDの原因として『ストレス・精神的疲労』が加齢を大きく上回った点です。現代社会において、男性の性機能は単なる身体的な問題ではなく、メンタルヘルスと密接に関わっていることが如実に表れています。

また、性病経験者が4人に1人というデータや、包茎に強いコンプレックスを抱く方が多い現状も、医療機関として重く受け止めています。多くの方が『誰にも相談できない』まま、一人で悩みを深めています。

PRO CLINICは、形成外科専門医としての確かな技術を提供するだけでなく、患者様が抱える『言えない悩み』に寄り添う場所でありたいと考えています。ED治療、性病検査、包茎手術、いずれも恥ずかしいことではありません。より良いQOL（生活の質）のために、医療の力を頼ってください。私たちが全力でサポートします。」

PRO CLINIC広報・YouTubeチャンネル「二瓶日記」担当 二瓶のコメント

「YouTubeチャンネル『二瓶日記』を通じて、日々たくさんの男性の悩みに触れています。コメント欄やDMには『相談できる人がいない』『本当はずっと悩んでいた』という声が溢れています。

今回の調査で改めて実感したのは、EDや性病、包茎といった問題は、決して特別なことではなく、多くの男性が共通して抱えている悩みだということです。特に『誰にも相談しない』が3割という数字は、私たちがもっと発信し続けなければならない理由そのものです。





チャンネルでは、これからも『言いづらいこと』を『言える場所』として、正しい医療情報と、安心して相談できる環境を提供し続けます。一人で悩まず、まずは一歩を踏み出してほしい。その手助けができれば、これほど嬉しいことはありません。」



YouTubeチャンネル「二瓶日記」ライブ配信アンケートの様子

看護師にへい

2年間以上毎日YouTubeLIVE配信中

看護師にへい

2年間毎日YouTubeLIVE配信中

看護師にへい

2年間毎日YouTubeLIVE配信中

看護師にへい

2年間毎日YouTubeLIVE配信中



調査概要

調査手法：インターネットによるアンケート調査、および来院時アンケート

調査対象：YouTubeチャンネル「二瓶日記」視聴者、PRO CLINIC来院患者の合計9,867人にアンケート

調査実施期間：2025年12月～2026月1月

調査主体：PRO CLINIC

※本調査結果は、包茎に関心を持つ層を対象とした独自調査であり、一般男性全体の統計とは異なる可能性があります。





■PRO CLINIC（プロクリニック）について

PRO CLINICは、形成外科専門医による質の高い包茎手術を提供する、男性専門のクリニックです。「機能と美」の両立を追求し、患者様一人ひとりの状態に合わせたオーダーメイドの治療を提案します。プライバシーに配慮した完全個室の空間で、経験豊富な医師とスタッフが、患者様の悩みに真摯に向き合います。



所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-5-13 ZXGINZA 4F

診療時間：10:30～19:30（年中無休 ※変更の可能性あり）

院長：柚崎 一輝（形成外科専門医）

公式Webサイト：https://pro-clinic.jp/(https://pro-clinic.jp/)

Youtubeチャンネル(二瓶日記)：https://www.youtube.com/channel/UCk3b_FseJN4OqCO9tXr-7xQ(https://www.youtube.com/channel/UCk3b_FseJN4OqCO9tXr-7xQ)



【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

PRO CLINIC 広報事務局

担当：二瓶

TEL：0120-454-23

Email：info@pro-clinic.jp





